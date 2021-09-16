Казахстанская команда геймеров стала победителем Лиги Чемпионов по Dota 2

13:25 16.09.2021

16 сентября 2021,

V-Gaming стала победителем Dota 2 Champions League 2021 третьего сезона, передает zakon.kz.



В решающем матче казахстанский коллектив обыграл HellRaisers (сборная СНГ) со счетом 3:0, сообщает cybersport.ru. Команда Айбека Токаева проиграла за турнир всего одну серию: 8 сентября V-Gaming уступила представителям Беларуси – Neming Gaming 0:2.



На пути к финалу казахстанцы обыграли российские команды - B8 Esports и PuckChamp с одинаковым счетом 2:1. За чемпионство V-Gaming заработала 25 000 долларов США.



Dota 2 Champions League 2021 Season 3 проходил с 14 августа по 15 сентября в онлайне. За призовой фонд в размере 50 000 долларов США боролись десять дружин из СНГ и Европы.



Куандык Шынасилов