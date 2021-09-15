Елбасы в музее своей матери "Альжан ана" (видео)

14:42 16.09.2021

Назарбаев посетил родину своей матери в Жамбылской области



Елбасы посетил исторический музей "Альжан ана", посадил дерево, послушал концерт



НУР-СУЛТАН, 14 сен - Sputnik. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил Жамбылскую область, встретился с акимом региона Бердибеком Сапарбаевым, сообщила пресс-служба Елбасы.







Назарбаева проинформировали о ходе восстановительных работ и предпринимаемых мерах по оказанию помощи жителям Байзакского района, пострадавшим от взрывов на военных складах.



После встречи Нурсултан Назарбаев посетил село Альжан ана в Кордайском районе Жамбылской области. Елбасы ознакомился с деятельностью исторического музея "Альжан ана" и принял участие в церемонии посадки дерева на территории учреждения.



Кроме того, первый президент Казахстана посетил сельский Дом культуры, в котором функционируют библиотека и различные кружки. Также здесь расположен концертный зал на 250 мест. В ходе посещения объекта Елбасы были представлены музыкальные произведения в исполнении артистов Жамбылской областной филармонии и воспитанников районного дома культуры.



Первый президент Казахстана также ознакомился с работой спортивно-оздоровительного комплекса. Комплекс включает в себя большую арену, универсальный зал, зал для занятий боксом и борьбой. В настоящее время в спортивно-оздоровительном комплексе тренируется более 400 детей и юношей по шести видам спорта: вольная борьба, тхэквондо, каратэ, волейбол, футбол, бокс.



Село Альжан ана было переименовано в 2017 году в честь матери Нурсултана Назарбаева. Ранее это село называлось Касык, оно находится на границе с Кыргызстаном. В этом селе родилась мать первого президента Казахстана Альжан.



Взрывы боеприпасов в Жамбылской области



Напомним, ЧП произошло в Байзакском районе Жамбылской области 26 августа. Сначала загорелись военные склады, после чего начались взрывы боеприпасов.



На тушение возгорания были направлены военнослужащие и спасатели. В результате взрывов погибли 17 человек, еще 90 получили различные травмы.



После взрывов министр обороны Нурлан Ермекбаев подал рапорт об отставке.