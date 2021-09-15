 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 16.09.2021
16:19  Расследование: миллионы из фонда благосостояния Узбекистана были выплачены родственнику Мирзиеева
16:14  Введение виз со Средней Азией создаст массу новых проблем, - Геворг Мирзаян
16:11  Чем России полезен арабский опыт контроля мигрантов
15:10  Кто расколол "Талибан"*? - Ст.Тарасов
15:01  Если дойдет до смерти, мы готовы: сотрудники казахстанского Обуховского ГОКа голодают 17-й день
14:50  Казахи и "афганские казахи": общее и особенное, - Н.Нуртазина
14:47  "Изумительная работа": роскошный дворец главы Таджикистана поразил Лукашенко (фото)

14:42  Елбасы в музее своей матери "Альжан ана" (видео)
13:25  Казахстанская команда геймеров стала победителем Лиги Чемпионов по Dota 2
13:18  КазСуд передумал и отменил оправдательный приговор жулику Шарипу ("СК "Фармация")
11:25  Пуштунский халифат: смогут ли талибы стереть афганские границы
10:10  Зачем России ШОС, ОДКБ, ВТО и "лавровская дипломатия"? - А.Захарченко
10:00  Европа и Украина могут замерзнуть, - Ольга Самофалова
09:58  Шесть ударов Джо Байдена, - Вл.Прохватилов
09:49  Кыргызский банкир Сарыбаев (банк "Толубай") задержан за попытку организовать гос-переворот
09:36  Пост-индустриальное общество стало слишком сложным. Перечитывая Штера, - Д.Буянов
09:32  Пакистан опасается призрака "Великого Пуштунистана", - Ст.Тарасов
09:13  "Латинизация" Украины, - Игорь Друзь
08:54  КазПрез Токаев призвал масс-медиа бороться с фейками
08:06  Байден и Си поспорили, кто главный, а Путин "в танке", - "СП"
07:47  Эй, Вася, Федя?... Байден забыл имя премьер-министра Австралии
07:11  США, Великобритания и Австралия создали оборонный альянс AUKUS
01:11  Рубежные поставки: как усиливают военную базу РФ на границе с Афганистаном
01:09  Афганцы и африканцы наводят свои порядки в Прибалтике
00:57  Ирану осталось два-три месяца до ядерного статуса, - И.Субботин
Среда, 15.09.2021
23:34  Собянина - на бужаниново! Зачем России такие мигранты, - А..Сошенко
23:22  Не бывать ноге капитулянта на земле ОДКБ, - "Къ"
23:16  Таких не обижают. Аксакалу узб-политии Кобилу Обидову вернули звание Героя Узбекистана
23:11  Байден подружил арабов с турками, - Камран Гасанов
21:55  Почему Вашингтон так усердно навязывает Тайваню войну? - В.Павленко
20:19  После успеха "Байрактаров" Эрдоган мечтает о мировом лидерстве, - Вадим Лукашевич
20:11  Россия шаг за шагом окружает Турцию, - Йылмаз Бильген
20:01  Компартия Китая меняет религию в интересах своей власти. Об истории и положении в Тибете, который вдруг стал "Сицзаном"
17:39  Женская сборная Афганистана по футболу в полном составе бежала из страны
16:50  Геополитический маркетинг от Эрдогана, - Н.Кузьмин
16:40  Ирано-израильская война "Судный день 2.0", - А.Ситников
12:47  Кто самый главный победитель войны в Афганистане? - Альфред МакКой
12:45  Сирию Россия спасла, на очереди - Ливан? - "СП"
12:14  Америка не выдержит "холодной войны" на два фронта, - Тед Карпентер
11:14  Генерал Милли рассказал, как Трампа тайно лишили ядерной кнопки: "Заподозрили в безумии"
11:09  Стабильность Афганистана – очень далекая перспектива, - Н.Бобкин
11:06  "Казахстан для казахов! Казахстан без казаков!" – к 30-летию событий в Уральске
11:02  Народные сходы против. Что делать России с трудовыми мигрантами, - Ирина Алкснис
10:57  АмерУченые не оставляют попыток реанимировать мамонтов. В новый проект вкачали миллионы
10:28  Нае..т, к гадалке не ходи... Мутно-грефовский "Сбер" влез в Казахстан с проектами его "цифровой трансформации"
10:13  В Кыргызстане создано Государственное агентство по защите персональных данных
09:49  Глава РосМИД Лавров обвинен в коррупционной связи с ... Светой Поляковой, - Радио Свобода
09:46  Таджикистан - самый жесткий критик "Талибана". Зачем это нужно Рахмону? - Брюс Панниер
09:38  Кабул разобщил ШОС. У участников организации различное отношение к афганской проблеме, - В.Панфилова
08:31  Нового президента Гаити Ламбера едва не пристрелили на инаугурации
07:44  Полный газпредел. Для сдерживания цен на газ в Европе не хватает угля, - "Къ"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Елбасы в музее своей матери "Альжан ана" (видео)
14:42 16.09.2021

Назарбаев посетил родину своей матери в Жамбылской области

Елбасы посетил исторический музей "Альжан ана", посадил дерево, послушал концерт

НУР-СУЛТАН, 14 сен - Sputnik. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил Жамбылскую область, встретился с акимом региона Бердибеком Сапарбаевым, сообщила пресс-служба Елбасы.



Назарбаева проинформировали о ходе восстановительных работ и предпринимаемых мерах по оказанию помощи жителям Байзакского района, пострадавшим от взрывов на военных складах.

После встречи Нурсултан Назарбаев посетил село Альжан ана в Кордайском районе Жамбылской области. Елбасы ознакомился с деятельностью исторического музея "Альжан ана" и принял участие в церемонии посадки дерева на территории учреждения.

Кроме того, первый президент Казахстана посетил сельский Дом культуры, в котором функционируют библиотека и различные кружки. Также здесь расположен концертный зал на 250 мест. В ходе посещения объекта Елбасы были представлены музыкальные произведения в исполнении артистов Жамбылской областной филармонии и воспитанников районного дома культуры.

Первый президент Казахстана также ознакомился с работой спортивно-оздоровительного комплекса. Комплекс включает в себя большую арену, универсальный зал, зал для занятий боксом и борьбой. В настоящее время в спортивно-оздоровительном комплексе тренируется более 400 детей и юношей по шести видам спорта: вольная борьба, тхэквондо, каратэ, волейбол, футбол, бокс.

Село Альжан ана было переименовано в 2017 году в честь матери Нурсултана Назарбаева. Ранее это село называлось Касык, оно находится на границе с Кыргызстаном. В этом селе родилась мать первого президента Казахстана Альжан.

Взрывы боеприпасов в Жамбылской области

Напомним, ЧП произошло в Байзакском районе Жамбылской области 26 августа. Сначала загорелись военные склады, после чего начались взрывы боеприпасов.

На тушение возгорания были направлены военнослужащие и спасатели. В результате взрывов погибли 17 человек, еще 90 получили различные травмы.

После взрывов министр обороны Нурлан Ермекбаев подал рапорт об отставке.

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1631792520
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил в I чтении законодательные поправки по вопросам защиты прав ребенка
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел заседание Инвестштаба
- "Ак жол" требует обеспечить защиту законных интересов инвесторов, возвращающих в экономический оборот активы разорившихся предприятий
- А. Смаилов провел заседание Штаба по реализации предвыборной программы партии "Nur Otan"
- Депутат возмутился провалом программ по цифровизации в Казахстане
- Кадровые перестановки
- "Ак жол" предлагает Комитету госдоходов рассмотреть вопрос о синхронной отмене отчетности, дублирующей параметры СНТ
- Все силы на борьбу с достижениями
- Заработная плата преподавателей вузов повысилась в Казахстане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  