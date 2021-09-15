Если дойдет до смерти, мы готовы: сотрудники казахстанского Обуховского ГОКа голодают 17-й день

15:01 16.09.2021

Тимур НИТАЛИЕВ



Вот уже третью неделю сотрудники Обуховского горно-обогатительного комбината в Северо-Казахстанской области ничего не ели, сообщает ЭК.

30 августа трое сотрудников Обуховского ГОКа объявили голодовку. Примерно через неделю к ним присоединился еще один работник.



Один из голодающих - Абзал Ибрагимов - рассказал корреспонденту ЭК о том, как продвигается акция протеста и как себя чувствуют ее участники.



Абзалу всего 22 года. Он работает в службе безопасности предприятия. Отметим, что голодают сотрудники на территории жилищного поселка ГОКа.



Несмотря на то что уже больше двух недель Абзал ничего не ел, он не оставляет своих обязанностей и продолжает работать на территории.



Юноша профессионально занимался спортом - борьбой, реслингом, поднятием гирь. Выступал и побеждал на республиканских соревнованиях.



В начале голодовки он весил 112 килограммов.



"За 17 дней потерял ровно 11 килограммов. Какое у нас самочувствие? У всех боли в затылке, слабость, рвотные рефлексы. При этом самой рвоты нет. Мы ничего не кушаем, только воду пьем",



- рассказал Абзал



Абзал до начала голодовки и спустя 17 дней



Абзал до начала голодовки и спустя 17 дней

При этом, если в начале голодовки Абзал выпивал три литра воды в день, то сейчас - не более полутора литров.



"Если дальше так пойдет, организм вообще перестанет даже воду принимать. Потому что желудок сужается, заливать его водой и думать, что с ней мы употребим белки и калории, глупо. Организм не обмануть", -



- уверен мужчина.



Спустя 17 дней голодовки у ее участников уже полностью пропал аппетит. Постоянно скачет и давление.



"Уже сейчас нет желания кушать. Постоянные головные боли. Давление скачет. Мое рабочее 140 на 80. К десятому дню давление стало 90 на 50, падало. Это еще связано с тем, что я помимо голодовки выполняю работу", - отметил Абзал.



Ежедневно дежурные медики проводят по четыре обхода. Если кому-то нужна медицинская помощь, он сразу ее получает.



Абзал сетует на то, что спустя такое продолжительное время никто из представителей власти им даже не позвонил.



"Что интересно, акимы района и области у себя в социальных сетях и СМИ заявляют, что они с нами на связи. Что поддерживают нас. Я официально заявляю: никто из представителей власти сюда не приезжал, не звонил, не интересовался. Ни разу",



- сказал мужчина.



Комментируя вопрос о том, понимают ли участники голодовки, чем чревата такая акция и какие последствия могут их ожидать, Абзал ответил следующее.



"Мне интересно, что мы живем в XXI веке. Казахстан, который развивается, везде пытается в список лучших стран зайти, на самом деле не заботится о населении. Голос народа никто не слышит. Если на то дело пошло, что до летального исхода дойдет? Ну пусть доходит. Это акция уже не ГОКа. Эта акция от всех жителей Казахстана. Против коррупции и коррумпированных чиновников, которые не дают развития молодому поколению. Мы осознаем и готовы к последствиям, к которым может привести голодовка. Готовы к летальному исходу, если до того дойдет", - заявил мужчина.



А как отреагировали родственники?



Абзал не женат, детей нет. Однако остальные участники голодовки - двое мужчин и одна женщина - женаты и замужем. Дома их ждут дети.



"Все прекрасно понимают, что голодовка - это не шутки. Но мы настроены решительно. Я вам скажу, мои родители узнали о том, что я тут, благодаря вам. Увидели публикацию в ЭК. Потому что нигде не было такого сильного репортажа о нас, как у ЭК. Мне прислали родители вашу новость и отругали. Я бы не хотел, чтобы они знали, но рано или поздно это все равно бы случилось. Они знают, что я настроен решительно", - заявил Абзал.



В конце беседы мужчина отметил, что в первые 10 дней голодовки они еще надеялись на лучшее. На то, что все разрешится хорошо.



"Сейчас, когда уже спустя 17 дней к нам никто не пришел… Надежды не осталось совсем",



- резюмировал Абзал.



Напомним, ранее ЭК сообщал о том, что сотрудники Обуховского горно-обогатительного комбината в Северо-Казахстанской области объявили голодовку и транслируют ее онлайн.



Дело в том, что практически весь коллектив комбината уже два месяца не может получить зарплату. Рабочие уверены, что российские акционеры намерены выкупить завод и передать его под управление в Китай.



Наблюдать за жизнью работников можно по трем камерам, установленным внутри помещений.



Увидеть и посмотреть на голодовку вы можете здесь, здесь и здесь.



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