 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кто расколол "Талибан"*? - Ст.Тарасов
15:10 16.09.2021

Кто расколол "Талибан"*?
*запрещенная в России организация

В происходящем сейчас в Афганистане нет ничего необычного. Там постоянно идет межклановая и межплеменная война. Переходное правительство, состав которого вызвал недовольство двух афганских лидеров, – временная структура. Реальное распределение власти начнется с созывом совета племенных старейшин Лойя Джирги, который и определит реальную расстановку сил в стране.
СТАНИСЛАВ ТАРАСОВ, 16 сентября 2021, 12:20 - REGNUM Эксперты предполагали, что внутри пришедшего к власти в Кабуле движения "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) рано или поздно начнется внутренняя борьба за власть. Они исходили из представлений о том, что сама группировка является неоднородной. Но все их суждения сводились к тому, что "битва" начнется между лидерами фракций, олицетворяющих разные видения внутренней и внешней политики страны.

Эксперты ограничились анализом отношений между теми, кто выдвигал вперед ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и предполагал его дальнейшую экспансию в сторону Средней Азии, Ирана и Китая и создание исламского халифата, и теми, кто считал, что "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ограничится в своих действиях исключительно общепризнанными национальными границами Афганистана. Предлагаемая схема позволяла экспертам все расставлять "по полочкам", предполагать как фактор альянса между различными группировками внутри "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так и возможность вероятного между ними противостояния. Наконец, она допускает и возможность манипулирования этими процессами со стороны заинтересованных внешних сил с целью направить ход событий в желательную для них сторону. С этой точки зрения состав первого после прихода к власти в Кабуле правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приобретал принципиально важное значение.

Вот почему повышенный интерес вызвали сообщения о том, что во время обсуждения организационных вопросов работы нового кабинета министров Афганистана в президентском дворце Кабула между одним из основателей "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вице-премьером Абдул Гани Барадаром и Рахманом Хаккани, министром по делам беженцев и видным представителем "Сети Хаккани" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникла драка. При этом ВВС утверждает, что "настоящий корень разногласий - спор о том, кого считать главным архитектором победы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)". Согласно этим данным, Барадар утверждал, что приход движения к власти - это заслуга тех, кто занимался переговорами и дипломатией. Однако представители "Сети Хаккани" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) настаивают, что все решили их военные успехи. Градус дискуссии даже спровоцировал слухи о том, что Барадар убит.

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Сейчас талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) утверждают, что вице-премьер находится в безопасности, но дают противоречивые сведения о том, чем он сейчас занят. То есть налицо раскол на две фракции. Одну возглавляет бывший главный переговорщик с США Барадар. Другую - один из лидеров "Сети Хаккани" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Хаккари. При этом в тени остается Хибатулла Ахундзада, который никогда не появлялся на публике, но считается политическим, военным и религиозным руководителем "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Барадар обозначается как сторонник умеренности дипломатии, Хаккари - силового решения проблем. И многие сходятся во мнении, что раскол произошел не без активного участия внешних сил: определенную роль тут сыграл Пакистан, напрямую контролирующий, правда, только часть "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В этой связи обращает на себя внимание то, что в Катаре накануне объявления состава временного правительства Афганистана проходили переговоры саудовского принца Турки бин Фейсал Аль Сауда, который в 1970-1990-х годах возглавлял королевскую службу внешней разведки, с Барадаром и муллой Мухаммадом Якубом. Есть признаки и того, что активную роль в происходящих событиях играют Турция и Иран, выстраивающие новую региональную политику с учетом афганского фактора. Похоже, что эти страны пытаются подготовить определенные силы в Афганистане, а точнее среди "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), к признанию их режима правомерным и полноценным субъектом международных отношений и "прощупывают почву" для реализации этого варианта развития событий. По мнению британской газеты The Guardian, ставка при этом делается не только на Барадара, но и на Ахундзаду.

Интриги, интриги, но в происходящем нет ничего необычного. В Афганистане постоянно идет межклановая и межплеменная война. Переходное правительство, состав которого вызвал недовольство двух афганских лидеров, - временная структура. Реальное распределение власти начнется с созывом совета племенных старейшин Лойя Джирги, который и определит реальную расстановку сил в стране.

* (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

16 сентября 2021

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1631794200
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