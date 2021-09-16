Расследование: миллионы из фонда благосостояния Узбекистана были выплачены родственнику Мирзиеева

16:19 16.09.2021

Сентябрь 16, 2021



Расследование узбекской редакции РСЕ/РС - Радио Озодлик - установило, что корпорация, связанная с родственником президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, получила десятки миллионов долларов из государственного фонда благосостояния страны.



Как выяснил Озодлик, средства Orient Group, связанная с Ойбеком Умаровым - родственником Мирзиеева, получила через своего основного инвестора - Узбекско-оманскую инвестиционную компанию (UOIC).



Умаров, основатель и акционер Orient Group, является младшим братом Отабека Умарова, который женат на дочери Мирзиеева Шахнозе.



Семьдесят пять процентов уставного капитала UOIC принадлежит Инвестиционному управлению Омана. Остальные 25 процентов - Фонду реконструкции и развития Узбекистана, который курирует суверенный фонд страны.



Согласно официальному сайту фонда, в прошлом году его капитал достиг 25 миллиардов долларов. Деньги, генерируемые государством, предназначены для развития основных секторов экономики страны и обеспечения благосостояния граждан.



Но расследование, проведенное Озодликом в сотрудничестве с Кристианом Ласслеттом из Ольстерского университета, показывает, что в последние годы крупным получателем государственных денег была Orient Group.



Ласслетт исследовал инвестиционный портфель UOIC в Узбекистане в период с 2016 по 2020 год и выяснил, что 86 процентов - или около 161 миллиона долларов - от общего объема прослеживаемых инвестиций UOIC в Узбекистан за этот период времени было направлено компаниям, предприятиям и проектам, принадлежащим Orient Group.



Среди них Gold Dried Fruit Export, получившая 25 миллионов долларов, и Binokor Temir Beton Servis, получившая почти 20 миллионов долларов инвестиций.



Всего в Orient Group входят не менее 58 компаний, работающих в различных секторах, включая банковское дело, строительство, торговлю, недвижимость и футбольный клуб.



Президент Шавкат Мирзиеев (слева) вручает награду Сакену Пулатову из банка "Ориент Финанс"

Президент Шавкат Мирзиеев (слева) вручает награду Сакену Пулатову из банка "Ориент Финанс"

На сайте UOIC говорится: "Мы создаем партнерские отношения и помогаем инвесторам развивать свой бизнес, а также ускоряем развитие экономики страны".



Но остается неясным, почему большая часть инвестиций компании сосредоточена на Orient Group.



Озодлик связывался с UOIC и с Orient Group для комментариев, но не получил ответа.



Согласно расследованию, Мирзиеев знает, что деньги из фонда благосостояния страны были переданы Orient Group, потому что, согласно закону, любые транзакции и ссуды должен одобрять президент.



БОГАТЕТЬ БЫСТРО, НО НЕЗАМЕТНО



Ойбек Умаров быстро развернулся в деловом мире после того, как его старший брат в 2007 году женился на дочери Мирзиеева, в ту пору премьер-министра.



Отабек Умаров женился на Шахнозе Мирзиевой в 2007 году

Отабек Умаров женился на Шахнозе Мирзиевой в 2007 году

В 2010 году, когда ему было всего 24 года, Ойбек Умаров был зарегистрирован в качестве одного из четырех учредителей крупного частного банка Orient Finans.



Некоторые знакомые Ойбека Умарова с детства в Ферганской области рассказали Озодлику, что помнят его как малоизвестного торговца скотом, чье положение резко изменилось после того, как его брат присоединился к семье Мирзиеевых.



К июню 2015 года Ойбек Умаров владел акциями Финансбанка на сумму 13,6 миллиона долларов. После того как Мирзиеев стал президентом в 2016 году, деловые интересы Ойбека Умарова резко расширились. Его бизнес-портфель включает несколько предприятий в сфере строительства, туризма, банковского дела и текстильной промышленности.



Ойбек Умаров, несмотря на свою огромную бизнес-империю, редко появляется на публике, у него нет аккаунтов в соцсетях.



Между тем его старший брат - активный пользователь, у него 10 миллионов подписчиков в Instagram"е, но Отабек не упоминает своего богатого брата ни в социальных сетях, ни на публике.



Ойбек Умаров с матерью Гюзяль Умаровой

Ойбек Умаров с матерью Гюзяль Умаровой

Это вызвало слухи, что президентская семья не хочет привлекать внимание к Ойбеку Умарову из опасений, что его растущая бизнес-империя может заинтересовать общественность.



ПРЕИМУЩЕСТВА ДОЛЖНОСТИ



В Узбекистане президент пользуется неограниченной властью и контролирует политику страны и ее бизнес-сферу.



Несколько членов семьи президента Узбекистана Ислама Каримова, правившего страной с 1991 года до своей смерти в 2016 году, были обвинены в использовании своего влияния для накопления огромных состояний.



Старшая дочь Каримова Гульнара Каримова была заключена в тюрьму после того, как была признана виновной в вымогательстве, отмывании денег, присвоении имущества и других финансовых преступлениях.



С момента вступления в должность Мирзиеев пообещал очистить репутацию Узбекистана как убежища для коррупции с целью привлечь в страну иностранных инвесторов.