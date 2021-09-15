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Турция, сколотив новый альянс - ФОС, готовит наступление на севере Сирии, - И.Субботин
20:13 16.09.2021

От Турции ждут наступления на северо-восток Сирии

Анкара перетасовала лояльные ей оппозиционные группировки
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Лояльные Турции группировки сирийской оппозиции объединились в новый альянс – Фронт сирийского освобождения. Это выглядит как желание навести порядок в лагере вооруженных противников Башара Асада, находящихся в сфере интересов турок. У наблюдателей есть ожидания, что так Анкара опять готовится к наступательной операции на северо-восточные районы Сирии, которые контролируются прокурдскими отрядами.

О том, что слияния, проведенные под эгидой Анкары, указывают на подготовку военной операции в северо-восточной Сирии (Заевфратье), указала газета "Ашарк аль-Аусат". Она процитировала одного из командиров Фронта Мухаммада Хаммади, сообщившего, что эта структура будет работать над тем, чтобы "достичь военных и политических целей в северо-восточном регионе".

Он обвинил частично контролирующий Заевфратье альянс Демократические силы Сирии (ДСС), который обладает поддержкой США, в совершении немотивированных атак на протурецкую оппозицию и на гражданские объекты. Отдельно военачальник обратил внимание на то, что опасность исходит и от официального Дамаска.

Отмечается, что в новую военную структуру вошли пять умеренных фракций сирийской оппозиции. Основу Фронта сирийского освобождения составили 15 тыс. боевиков, некогда принимавшие участие в турецких операциях "Щит Евфрата" (2016–2017), "Оливковая ветвь" (2018) и "Источник мира" (2019) в разных частях Арабской Республики. Описывая роль нового оппозиционного альянса, исследователь стамбульского аналитического центра "Джусур" Фирас Фахам заявил, что "Турция хочет положить конец разделению и максимально объединить союзные фракции". "Турецкая сторона предпочла бы видеть единое руководство, благодаря которому она может реализовать свои интересы", – пояснил аналитик.

На минувшей неделе двое турецких военнослужащих погибли в результате нападения, которое произошло в северо-западной провинции Идлиб, частично находящейся в зоне ответственности Анкары. Как сообщило турецкое Министерство обороны, инцидент произошел 11 сентября в ходе поисково-следственных мероприятий. Ранения также получили еще трое военнослужащих регулярной армии, они были доставлены в госпиталь. Несмотря на то что любые обострения вокруг Идлиба критики Дамаска часто приписывают сирийской правительственной армии, турецкая газета "Ени шафак" утверждает, что за диверсией, которая привела к гибели двух солдат, стоят члены курдских формирований.

На нерешенность проблем вокруг подответственных Турции зон указывает и российская сторона. Так, неделей ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обратил внимание на то, что турки в рамках урегулирования в Идлибе должны выполнить двусторонние договоренности от 2018 года, "предполагающие отмежевание нормальной, вменяемой оппозиции от террористов". "Этот процесс был начат, но далеко не завершен, – посетовал он. – Там еще много предстоит сделать. Постоянно с турецкими коллегами об этом говорим, в том числе по линии военных, предлагаем конкретные пути, которые помогут нам оказать содействие турецким партнерам в реализации договоренности двух президентов. Работа идет. Она, к сожалению, далеко не завершена".

"Анкара контролирует десятки фракций оппозиции в Сирии, – заметил в разговоре с "НГ" турецкий политолог Керим Хас. – Сам факт того, что некоторые из них пошли по пути объединения, еще ни о чем не говорит и тем более не означает, что внутри оппозиции достигнут некий консенсус. Представляется, что объединение носит временный характер и что уже завтра можно будет наблюдать обратное. С другой стороны, сирийские оппозиционные фракции по смыслу и без того едины, потому что видение проблем и подходы к их решению у них в принципе общие: все они в той или иной степени относятся к нелегальным вооруженным группировкам. Другими словами, от перемены мест слагаемых сумма не меняется".

Аналитик напомнил высказывания российского посла в Турции Алексея Ерхова, который, комментируя активность сирийской оппозиции, заметил, что утром противники Дамаска просыпаются в качестве оппозиционных вооруженных группировок, а уже вечером воюют на стороне террористических сил.

Хас считает маловероятным проведение новой операции Турции в северо-восточных районах, потому что пока курды в определенной степени чувствуют себя под защитой США. Кроме того, по словам эксперта, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ввиду отсутствия позитивной повестки стремительно ищет возможность любого диалога с администрацией президента в Вашингтоне. "Это само по себе говорит о том, что на территории Заевфратья Анкара не станет предпринимать необдуманные шаги, тем более проводить новую военную операцию. В противном случае Эрдоган будет вести боевые действия против союзников США, что на сегодняшний день выглядит по меньшей мере нерационально", – заметил Хас.

"С другой стороны, северо-западная часть Сирии, которая фактически находится под контролем российских сил, также не может стать местом проведения новой операции Турции, – отметил собеседник "НГ". – Не случайно во время недавней встречи с Башаром Асадом Владимир Путин отдельно обратил внимание на нахождение иностранных военных на территории Сирии, которые локализуются там как без разрешения сирийского правительства, так и без резолюции ООН". По словам аналитика, этот месседж был адресован не только США, но и, безусловно, Турции. "Исходя из этого, представить, что Эрдоган осмелится устроить "восстание" на северо-западе Сирии, сложно", – заключил Хас.

Комментируя "НГ" объединение оппозиционных группировок, независимый сирийский политолог Махмуд аль-Хамза пояснил, что оно может быть рассчитано на определенный фронт и на определенные задачи. Не исключено, что в их числе может быть наступление на позиции курдских формирований. "Может, у Турции есть какая-то договоренность с США, – допустил аналитик. – Если посмотреть на общую обстановку и активность игроков, можно допустить, что что-то готовится". В качестве признаков аль-Хамза приводит переговоры российских и американских представителей в Женеве, а также разговоры о том, что Сирия может стать частью газового проекта Ливана, Египта и Иордании. В этом смысле Турция может просто готовиться к разного рода рискам.

Источник - ng.ru
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