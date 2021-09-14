Смена власти в Афганистане ускорила оборонный симбиоз ШОС и ОДКБ, - В.Мухин

20:16 16.09.2021

На "Мирной миссии – 2021" союзники будут учиться отражать химические и биологические атаки террористов

Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"

14.09.21



На запланированных в ближайшие дни в Душанбе сразу двух саммитах – ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) и ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) – планируется утвердить планы обеспечения коалиционных войск новыми видами вооружений, а также организации совместной боевой подготовки, разведки и военных учений. Впервые в истории организаций 17 сентября в Душанбе под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона состоится первая совместная встреча глав государств – членов ОДКБ и ШОС, которые "проведут обстоятельный обмен мнениями о ситуации в Афганистане". То, что президент РФ Владимир Путин в саммите будет участвовать лишь в режиме видеоконференции, вряд ли повлияет на ситуацию в целом и принятые там решения.

В преддверии саммитов в Оренбургской области на полигоне "Донгуз" началось совместное антитеррористическое командно-штабное учение (КШУ) стран ШОС "Мирная миссия – 2021", в котором принимает участие более 4 тыс. военнослужащих из России, Китая, Индии, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Оно началось практически одновременно с совместными стратегическими маневрами (ССУ) России и Белоруссии "Запад-2021", в которых принимают участие воинские контингенты из других стран, в том числе из ОДКБ и ШОС (Армении, Индии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Шри-Ланки и Пакистана). Военные источники сообщают, что замыслы КШУ ШОС и российско-белорусского ССУ взаимосвязаны. Во-первых, на тех и других учениях отрабатываются новые методы борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и защиты от оружия массового поражения (ОМУ). Во-вторых, при отработке учебно-боевых задач учитывается военно-политическая обстановка на территории СНГ и его границах. На замысел КШУ "Мирная миссия – 2021" повлияла ситуация в Афганистане, хотя он был определен еще летом 2021 года по итогам совещания министров обороны стран ШОС, которое прошло в Душанбе 28 июля.



Тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил партнерам помимо организации совместных КШУ осваивать "способы противодействия новым тактическим приемам, которые используют международные террористы". В частности, борьбу с беспилотными летательными аппаратами, обеспечение информационной безопасности, предотвращение террористических атак с использованием химического и биологического оружия. Сейчас эти задачи отрабатываются в ходе КШУ ШОС в Оренбургской области. Шойгу отметил важность обмена информацией в сфере военной безопасности и опытом противодействия терроризму, а также поддержание контактов "по линии генеральных штабов". Видимо, следуя этим установкам, как сообщают СМИ, на днях в Пакистане состоялась встреча глав разведслужб региона, где обсуждалась ситуация в Афганистане. На встрече, которую провел глава Межведомственной разведки Пакистана (Inter-Services Intelligence, ISI) Фаиз Хамид, присутствовали руководители разведок России, Китая, Ирана, Узбекистана, Таджикистана и Туркмении. Подробной информации о мероприятии не было, но известно, что его участники говорили о мерах, необходимых "для прочного мира и стабильности в регионе".



По сообщению начальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерала армии Валерия Герасимова, эти же вопросы планируется обсудить на "совещании начальников генеральных штабов вооруженных сил стран ШОС", которое пройдет на полигоне "Донгуз" в ходе активной фазы маневров "Мирная миссия – 2021". Это мероприятие, видимо, будет организовано в ближайшее время, так как КШУ ШОС по плану продлятся до 25 сентября.



Судя по официальным сообщениям, в Душанбе 16–17 сентября будут обсуждаться и другие оборонные, а также гуманитарные и военно-экономические вопросы, связанные "с известными событиями в Средней Азии". По данным вице-премьера РФ Юрия Борисова, на саммите ОДКБ главы государств этой организации "подпишут договор по оснащению Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) современными образцами вооружения и военной техники", а также определят комплекс мер, связанный с отражением возможных угроз, исходящих из Афганистана. Напомним, решение о формировании КСОР органы ОДКБ приняли еще в 2009 году. Их предполагается использовать для "отражения военной агрессии, проведения специальных операций по борьбе с международным терроризмом, транснациональной организованной преступностью, наркотрафиком, а также для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций".



Все это особенно актуально в связи с ситуацией, сложившейся на границе с Афганистаном после прихода там к власти запрещенного в РФ террористического движения "Талибан". "Численность формирований ОДКБ, которые входят в КСОР, – около 20 тыс. военнослужащих. В основном это должны быть мобильные части и соединения постоянной боевой готовности, – отмечает военный эксперт полковник в отставке Николай Шульгин. – Не секрет, что, к примеру, в Вооруженных силах Киргизии и Таджикистана таких соединений нет, а их армейские "штучные" мобильные подразделения крайне плохо вооружены. Сейчас стоят важные задачи – дооснастить их современными видами вооружения и военной техники, а также подготовить личный состав, действующий под эгидой КСОР. Допускаю, что модернизация сил КСОР в Таджикистане и Киргизии будет происходить за счет военной помощи России и, возможно, Белоруссии и Казахстана. Замечу, что Узбекистан в ОДКБ свое участие приостановил, а Туркмения, также граничащая с Афганистаном, вообще нейтральная страна, но их армиям тоже необходима модернизация для надежной защиты южных границ СНГ. Эти вопросы будут обсуждаться на саммитах ОДКБ и ШОС в ближайшее время".



14.09.21