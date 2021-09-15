 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Карта Таро. Правящая партия Японии определяется с будущим премьер-министром страны, - С.Строкань
20:56 16.09.2021

Правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) Японии 29 сентября изберет нового председателя, который возглавит страну после неожиданного решения премьера Есихидэ Суги об уходе со своего поста. Гонка за право стать главой правительства вступит в решающую фазу в пятницу, когда будет утвержден список кандидатов на пост главы ЛДП. Наибольшие шансы на победу имеет Таро Коно, ранее возглавлявший МИД и Минобороны, а также уже боровшийся за кресло премьера. Между тем перед господином Коно, не имеющим популярности экс-премьера Синдзо Абэ, стоит непростая задача, с которой не справился Есихидэ Суга,- доказать свое право стать новым национальным лидером.

Пошаговый сценарий того, как в ближайшие недели будет происходить новая смена вех в японской политике, обнародовал в четверг на пресс-конференции в Токио генсек кабинета министров Японии Кацунобу Като. "29 сентября пройдут выборы главы Либерально-демократической партии. Премьер-министр Суга заявил, что не будет участвовать в них. В настоящее время правительство согласовывает проведение внеочередной сессии парламента для голосования по кандидатуре премьера 4 октября",- заявил господин Като.

Вскоре после избрания нового премьера, не позднее 21 октября, в Японии также пройдут выборы в нижнюю палату парламента.

Правящая ЛДП не имеет сильного лидера, растеряла прежнюю популярность эпохи Синдзо Абэ и имеет рекордно низкий рейтинг в 25%, так что рискует потерять власть.
Результат партии на парламентских выборах во многом будет зависеть от того, как воспримут избиратели нового премьер-министра, который в Японии избирается не всенародным голосованием, а в ходе кулуарных договоренностей группировок внутри партии власти. Особенность нынешних выборов состоит в том, что делающие свой выбор функционеры ЛДП вынуждены в гораздо большей степени учитывать то, какой рейтинг имеет кандидат не только внутри партии власти, но и у избирателей, и насколько убедительной для всей нации станет его программа. В своем гадании на политических картах при выборе премьера ЛДП не имеет права на ошибку, ценой которой может стать утрата контроля над парламентом уже этой осенью.

Окончательный список кандидатов на пост нового главы ЛДП, которого партия изберет 29 сентября, будет утвержден в эту пятницу, после чего внутрипартийная гонка выйдет на финишную прямую.
После 3 сентября, когда Есихидэ Суга заявил о своем скором уходе, о намерениях бороться за пост председателя ЛДП первыми объявили четыре претендента. Ими стали экс-глава МИДа и Минобороны Таро Коно, в правительстве премьера Суги отвечавший за вакцинацию населения от COVID-19, еще один экс-глава МИДа и бывший глава политсовета ЛДП Фумио Кисида, бывший министр обороны Сигэру Исиба, а также 60-летняя Санаэ Такаити - экс-министр общенациональных дел, которая возглавляла также министерство юстиции. Примечательно, что ее кандидатуру поддержал Синдзо Абэ, остающийся самой влиятельной фигурой в ЛДП.

Ряд СМИ уже поспешил сообщить о немалой вероятности того, что в ближайшие недели в Японии может появиться первая в истории страны женщина-премьер. Однако внутрипартийный расклад в ЛДП свидетельствует о том, что наибольшие шансы все же имеет политический тяжеловес Таро Коно, имеющий в партии самую многочисленную и влиятельную группу поддержки. Позиции господина Коно еще больше укрепились после того, как в среду о своем решении отказаться от дальнейшей борьбы объявил Сигэру Исиба. Изначально считавшийся одним из фаворитов гонки, господин Исиба призвал соратников по партии поддержать Таро Коно. Еще более важно то, что из всех претендентов на пост будущего главы ЛДП именно господин Коно пользуется наибольшей поддержкой населения - согласно последнему опросу агентства Kyodo, его рейтинг составляет 31,9%.

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58-летний Таро Коно - сын видного политика Ехэя Коно, который в начале 90-х годов прошлого века был лидером ЛДП, а позднее - спикером Палаты представителей и дважды возглавлял МИД. Политическая карьера Коно-младшего началась четверть века назад. В октябре 1996 года он был избран в Палату представителей, а спустя 13 лет, после поражения ЛДП на парламентских выборах 2009 года, впервые попытался бороться за пост главы партии. В сентябре прошлого года, после неожиданного ухода Синдзо Абэ по состоянию здоровья, о Таро Коно впервые всерьез заговорили как о возможном будущем премьере, однако кресло главы правительства в итоге занял Есихидэ Суга.

Таро Коно, обучавшийся в Джорджтаунском университете в Вашингтоне и даже успевший два года поработать помощником конгрессмена Ричарда Шелби, известен как активный сторонник укрепления стратегического альянса Вашингтона и Токио. При этом он не раз бывал в Москве, впервые встретившись с главой МИД РФ Сергеем Лавровым четыре года назад - в августе 2017-го, когда занимал пост министра иностранных дел.

На состоявшейся в конце прошлой недели пресс-конференции в связи со своим выдвижением на пост лидера партии и премьер-министра страны Таро Коно назвал одним из приоритетов в случае избрания заключение мирного договора с Москвой.
"Я считаю крайне важной задачей решение территориальной проблемы и заключение мирного договора",- сказал он. Но, впрочем, не уточнил, как именно намерен решить эту проблему, с которой до него не справился ни один из премьеров послевоенной Японии.

Сергей Строкань

Источник - kommersant.ru
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