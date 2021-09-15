Как в Душанбе прошла без-путинская сессия ОДКБ, - репортаж А.Колесникова

21:07 16.09.2021

Владимир Путин не чувствует себя в коллективной безопасности

Как в Душанбе без него прошла сессия ОДКБ



16 сентября президент России Владимир Путин при помощи видео-конференц-связи принял участие в первой после долгого перерыва очной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он подробно объяснил товарищам причины своего отсутствия в Душанбе и был с ними поблизости, на экране компьютера. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников - о том, кто в отсутствие Владимира Путина неожиданно стал чувствовать себя главным среди коллег.



Саммит ОДКБ было, с одной стороны, чудно представить без господина Путина. При этом оказалось, что его можно провести. Вот они идут по лестнице, премьер Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров… Ищешь по привычке глазами российского президента, а его и нет. Машинально думаешь, что пропустил, начинаешь опять искать и только тогда спохватываешься: да он же не поехал. Но как же они могут без него как ни в чем не бывало идти, да и еще и саммит провести? Разве не развалилось все сразу и навсегда?



И тут выясняется, что не просто не развалилось. Вот он идет, хозяин саммита, впереди остальных на полкорпуса, снисходительно кивающий кому-то, с кем-то перебрасывающийся парой слов, на первый взгляд ни о чем, а на самом деле ого-го о чем; зовущий за собой одним своим видом, рассаживающий коллег одним кивком головы за столом… Да нет, не Эмомали Рахмон, президент Таджикистана, а Александр Лукашенко, президент Белоруссии.



Как же он расцвел в отсутствие российского президента! Без преувеличения преобразился. Стал, конечно, основным тут. И игроком, и вообще.

И все это выглядело отнюдь не комично. А так, словно и должно быть… Словно какого-то недоразумения больше нет, и все встало на свои места.



И речь Александра Лукашенко была определяющей. По старинке высказался сначала формальный хозяин саммита, господин Рахмон. Потом дали в записи выступление российского президента.



Он, казалось, сильно переживал, что не смог поехать.



- Вы знаете,- Владимир Путин почти приник к камере,- что, к сожалению, вынужден был в последний момент отменить свой визит в Душанбе… Мне очень жаль… Но это связано с тем, что в ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом, и это не один, не два… Несколько десятков человек!.. И теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции.



По информации "Ъ", Владимир Путин не оговорился. Заболели около 20 человек из близкого, ежедневного окружения Владимира Путина (многие занимаются обеспечением безопасности).

- К сожалению,- продолжал президент,- не могу каждому из вас руку пожать, обнять вас (в такой ситуации это звучало как неприкрытая угроза.- А. К.), но, конечно, мы заинтересованы в участии, пусть и дистанционном, в обсуждении ключевых задач, стоящих перед нашей организацией.



Про Афганистан и США было сказано примерно то же, что и раньше:



- Сразу после, мягко говоря, поспешного вывода войск США и их союзников из Афганистана и прихода к власти движения талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ.- "Ъ") мы с вами на внеочередном саммите ОДКБ обменялись мнениями об опасностях, связанных с кардинально изменившейся ситуацией в этой стране. Все поддержали тогда вывод о том, что в нынешних условиях как никогда востребована самая тесная координация и сплоченность государств-членов ОДКБ. Мы также согласились, что необходимо быть готовыми в любой момент в полной мере задействовать оборонный и политический потенциал ОДКБ для обеспечения безопасности, поддержания мира и стабильности в наших странах.



Ну а затем выступил Александр Лукашенко. За короткое время свое получили все, кто должен. Страны НАТО, без сомнения, в первую очередь.



Страны ОДКБ поддержали позицию России о неприемлемости размещения у себя военных баз США

- В текушшем году,- рассказал он,- альянс провел целую серию учений в Прибалтике (как была она для него Прибалтикой, так всегда и будет.- А. К.) и Украине. Только за последние пять лет их количество увеличилось более чем в два раза, до 90 крупных учений в год (то есть чаще чем раз в неделю? - А. К.), а численность привлекаемых войск - с 60 тыс. до 110 тыс. военнослужащих. Все это создает у наших границ условия для военных провокаций и инцидентов! При этом наши соседи, страны Балтии (о, исправился. Внезапно! - А. К.), Польша и Украина нервно реагируют на плановые белорусские учения "Запад-2021" (они, видимо, идут в течение года в режиме вообще "нон-стоп".- А. К.)… Хотя эти учения имеют исключительно оборонительную направленность (а вот оправдываться не стоило.- А. К.)… Однако наши соседи упрямо твердят про мнимые угрозы их безопасности.



На этой сессии обсуждали вроде ситуацию в Афганистане, но в конце концов рубежи ОДКБ очерчиваются и границами Белоруссии тоже.



- Украинский президент,- продолжал Александр Лукашенко,- вообще договорился до того, что на белорусско-российском учении (употребленное в единственном числе, это слово как будто подчеркивало временную безграничность этих упражнений.- А. К.) будут отрабатывать варианты захвата Киева, Одессы, Харькова!..



Наверное, прежде всего все же обороны, а не захвата.



Но и схема захвата, которая должна иметь место на таких учениях (чтобы было от чего потом оборонять), представляет интерес: украинцы знают свои города как пять пальцев, и для них не секрет, как проще всего захватить Киев, из каких переулков незаметней подойти.



- При этом сама Украина постоянно участвует в натовских маневрах, явно имеющих необоронительную тематику,- подчеркнул Александр Лукашенко.- Мы хоть проводим свои учения там, где мы расположены, а американцы - за тысячи километров приехали в Украину проводить учения, якобы тоже оборонительные. От кого они там обороняются?!



Александр Лукашенко выглядел раздраженным и хотел такого же от коллег. Они, может, тоже пытались, но у них получалось, конечно, не так хорошо, как у него.



- Двойные стандарты Запада проявляются в активных попытках отгородиться от миграционной проблемы забором на западной границе ОДКБ! - говорил он.- Уже идет речь о выделении на эти цели сотен миллионов долларов! Пустая и никому не нужная затея! Но можно говорить о создании новых разделительных линий в Европе с использованием в прямом смысле слова колючей проволоки!..



Возвращаются примитивные подходы времен холодной войны!..



А то и Второй мировой.



При этом понятно, что испуг соседних стран связан прежде всего с нелегальными мигрантами из самой Белоруссии в Литву и непониманием, что с ними делать.



Остальные выступления были не такими ершистыми и прежде всего были посвящены все-таки проблеме Афганистана. Очевидно, что во весь рост эта тема будет стоять и на пятничном мероприятии в Душанбе - саммите Шанхайской организации сотрудничества.



И вот на ней в Душанбе появится новый герой, который заслонит собой даже президента Белоруссии, расправившего было плечи в отсутствие Владимира Путина.



Речь, конечно, о председателе КНР Си Цзиньпине.



По информации "Ъ", на сессии ОДКБ было решено между тем главное: со стороны членов ОДКБ не будет пока не только признания правительства талибов, но и поддержки сопротивления в Панджшере.



На самом деле не для всех участников обсуждения такое решение было однозначным. То есть новое правительство никто признавать и в самом деле не спешит, а вот сторонники Сопротивления в Панджшере среди коллег господина Путина есть. Им на этом саммите пришлось подчиниться коллективной воле (и безопасности).



И даже Александру Лукашенко.



Он, конечно, не был против.



Но разве он мог быть "за"?