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Идет война вакцинная. В США бушует новый скандал, - А.Наумов
21:11 16.09.2021

Идет война вакцинная
Республиканцы США восстали против решения Джо Байдена ввести обязательные прививки от COVID-19

"Коммерсантъ" от 13.09.2021,
В США бушует новый скандал: ярость республиканцев - как губернаторов, так и рядовых консерваторов - вызвало решение президента Джо Байдена ввести частичную обязательную вакцинацию. Антивакцинные настроения, поначалу царившие лишь среди радикального меньшинства, теперь приобрели в партии немалую популярность. Главы штатов обещают бросить вызов беззаконию, однако в их позиции, похоже, есть и немало лицемерия.

"У нас тут все еще Америка, и мы все еще верим в свободу от тиранов" - так губернатор штата Миссисипи Тейт Ривз, попутно назвав саму вакцину "спасительной", в Twitter отреагировал на последнее решение Джо Байдена в рамках нового масштабного наступления на коронавирус. "Мы долго терпели, но терпение наше подходит к концу, и ваше нежелание дорого обошлось всем нам",- обратился ранее господин Байден к нации, обрисовав своего рода "шесть байденовских ударов" против коронавируса в условиях, когда вакцина Pfizer окончательно получила одобрение регуляторных органов.

Первый удар - против антипрививочников. Джо Байден обязал администрацию принять правила, согласно которым все работодатели со штатом более ста человек должны обязать работников или привиться, или сдавать регулярные тесты.

Кроме того, большинство рабочих госсектора или работающие на него подрядчики утратят возможность сдавать регулярные тесты - им придется сделать прививку.
Второй удар - против повторных заражений вакцинированных. На вторую половину сентября намечено заседание регуляторных органов, которые должны утвердить программу ревакцинации: пока центры по профилактике и контролю заболеваемости считают, что ревакцинация показана спустя восемь месяцев после заключительной прививки первого курса.

Третий - против "нарушения нормального течения жизни": школы предполагается держать открытыми. Для этого, в частности, уровень вакцинированности учителей нужно довести с 90% до 100%.

Четвертый удар - против малого числа тестов. Американский президент обяжет предприятия произвести 25 млн тест-комплектов, которые будут отправлены в поликлиники и больницы и будут доступны для пациентов бесплатно. Считается, что бесплатные и доступные тесты позволят снизить уровень распространения вируса: люди смогут понять, что больны, и самоизолируются.

Пятый - против упадка экономики. Представители малого бизнеса смогут получить до $2 млн долгосрочных доступных займов, если их выручка пострадала от коронавируса. Наконец, шестой - против самого заболевания. Власти США нарастят закупку и распространение лекарств - "рекомендуемых врачами, а не сторонниками теорий заговора" - на основе моноклональных антител.

Примечательно, что президент упомянул "лекарства, рекомендуемые сторонниками теорий заговора": в последнее время в кругах идейных противников вакцин начала курсировать идея о пользе конского глистогонного препарата ивермектин.

Дошло до того, что в ветеринарных магазинах от покупателей стали требовать их фотографию с лошадью.
Официальные власти предостерегают людей от приема ивермектина, однако сторонники теорий заговора уверены, что знают реальную ситуацию лучше них.

Из всех нововведений Джо Байдена республиканцев больше всего возмущает требование об обязательной вакцинации или регулярном тестировании работников предприятий со штатом более ста человек - оно распространяется и на частные компании, что противникам видится необоснованным вторжением государства в их интересы. Губернатор штата Техас Грег Эбботт назвал это решение "захватом власти", губернатор штата Монтана Грег Джанфорте - "незаконным" и "антиамериканским", а губернатор штата Южная Каролина Генри Макмастер пообещал пойти в суд и преследовать Джо Байдена "до самых врат ада".

Джо Байден запланировал глобальный саммит по коронавирусу
Примечательно, что в консервативных штатах, например Алабаме или Миссисипи, действуют одни из самых суровых законов о вакцинации. Для детских вакцин там запрещены отводы на основе "философских, моральных или этических" причин. Как пояснил в беседе с телеканалом NBC News губернатор штата Арканзас Эйса Хатчинсон, людей смущает федеральная решимость. По его словам, обязательные правила для школ всегда вводились на уровне штата, а не на федеральном уровне, и потому многие жители считают, что Вашингтон лишь вносит раскол в ситуацию. "Я пытаюсь преодолеть сопротивление (вакцинации.- "Ъ"), однако президентские решения это сопротивление лишь усиливают",- посетовал он. Хотя президентское решение будет оспорено в судах, полномочия принимать его у президента есть - он опирается на федеральное законодательство о безопасности на рабочих местах.

В беседе с The New York Times декан школы общественного здоровья Брауновского университета Ашиш Джа предположил, что на самом деле губернаторы-республиканцы могут быть довольны президентским решением: оно даст им повод поскандалить, набрав себе рейтинг, но избавит от необходимости убеждать жителей вакцинироваться - можно будет сослаться на президентское решение. Убеждает в этом и сам вирус - в том же Миссисипи в прошлом месяце местный университет вынужден был разворачивать дополнительные койки для больных COVID-19 на собственной парковке. В итоге сегодня более половины взрослых в штате, некогда последнем по темпам вакцинации, уже привиты от коронавируса.

Алексей Наумов

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1631815860
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