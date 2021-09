США со временем откажутся и от Тайваня? - В.Васильев

Поражение США в Афганистане "потрясло и дестабилизировало систему американских военно-политических союзов, которые Америка выстраивала по всему миру"



В японском новостном агентстве Jiji Press вышла статья под названием "В результате поражения США в Афганистане американская система союзов потрясена. В выигрыше Китай и Россия". В ней приведено мнение бывшего высокопоставленного сотрудника ЦРУ Пола Миллера, ныне профессора политологии Джорджтаунского университета.



Пол Миллер заявил, что поражение США в Афганистане "потрясло и дестабилизировало систему американских военно-политических союзов, которые Америка выстраивала по всему миру". Данная ситуация привела к серьезному расширению глобального влияния Китая и России, делает вывод бывший сотрудник разведки.



Однако в американских СМИ есть публикации, где выражается и другое мнение. В частности, газета The New York Times в своей статье "Что для Тайваня означает вывод войск США из Афганистана" пишет следующее: "К счастью для Пекина, афганская война - наряду с Ираком и другими американскими злоключениями на Ближнем Востоке - отвлекла Вашингтон на два десятилетия. В то время как Китай строил дороги и порты от Пекина до Триеста в Италии, подпитывая свою экономику и расширяя свое геополитическое влияние, Соединенные Штаты вкладывали деньги в свою войну с терроризмом. В то время как Пекин строил тысячи акров военных баз в Южно-Китайском море и наращивал свои возможности по нанесению точных ударов, американские военные боролись с повстанцами и разминировали самодельные взрывные устройства".



Издание утверждает, что "окончание войны в Афганистане может резко положить конец этим хорошим временам, которые Коммунистическая партия [Китая] называет периодом важных стратегических возможностей".



Газета прогнозирует: "Уход американцев из Афганистана создает проблемы безопасности на заднем дворе Китая, которые могут отвлечь его от конкуренции с Соединенными Штатами. [ … > Теперь в Афганистане не будет надежного присутствия сил безопасности, что, несомненно, создаст более широкую нестабильность в регионе со значительными экономическими и коммерческими интересами Китая. [ … > Конфликт в Афганистане может перекинуться через границу в соседний Синьцзян".



Таким образом, газета The New York Times продвигает тезис, что вывод войск из Афганистана позволит Соединенным Штатам, говоря словами Джо Байдена, "сосредоточиться на укреплении основных сильных сторон Америки, чтобы противостоять в стратегической конкуренции с Китаем". Соответственно, США смогут лучше защитить Тайвань от его захвата Китаем с помощью военной силы, утверждает издание.



Подобные заявления газеты The New York Times не имеют под собой реальных оснований.



Начнем с Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, который, кстати, является одним из ключевых звеньев в глобальном китайском проекте "Один пояс - один путь". Именно на этот район направлена деятельность уйгурских сепаратистов. Их самая активная организация носит название Исламское движение Восточного Туркестана (организация, деятельность которой запрещена РФ). ООН также признало ее террористической организацией.



Еще в конце июля 2021 года, т. е. до установления окончательного контроля над Афганистаном, делегация политического офиса "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена РФ) провела переговоры в городе Тяньцзинь на севере Китая. В ходе данного визита была встреча с министром иностранных дел Китая Ван И, его заместителем и специальным представителем Китая по Афганистану. Эта поездка состоялась по официальному приглашению правительства КНР.



Движение "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена РФ) заверило Китай, что не позволит использовать территорию Афганистана в ущерб безопасности какой-либо страны. Пекин, в свою очередь, пообещал избегать вмешательства во внутренние дела Афганистана. Кроме того, новые власти Афганистана возлагают большие надежды на Китай в плане восстановления экономики страны. Пекину это тоже выгодно, т.к. афганские разведанные запасы полезных ископаемых оцениваются примерно в три триллиона долларов.



Следует заметить, что Афганистан имел статус основного союзника Соединенных Штатов вне НАТО. Однако этот факт не помешал США в спешном порядке вывести свои войска и войска союзников с территории этой страны до 31 августа 2021 года. А у НАТО и, соответственно, у США были международные обязательства по военному присутствию в Афганистане до конца 2024 года.



На днях в ходе видеоконференции, проводившейся институтом Брукингса, заместитель начальника Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что основным стратегическим достижением США является исключение возможности войны с Китаем и Россией, поскольку такой конфликт может перерасти в ядерный, что станет катастрофой для участников и всей планеты.



В последнее время ядерный арсенал КНР стремительно растет. По оценкам экспертов, Китай достигнет стратегического ядерного паритета с США в ближайшие 3−5 лет или даже 2−3 года. Очевидно, что Вашингтон не готов подставлять под ядерный удар Китая континентальную часть США и жертвовать миллионами американцев ради спасения Тайваня от потенциальной военной операции Китая. При этом Пекин справедливо считает Тайвань частью КНР.



Таким образом, с учетом афганской ситуации прогноз для Тайваня негативный. Острову не стоит надеяться на прямое военное вмешательство Вашингтона. В случае военного конфликта на Тайване Вооруженные силы США будут просто наблюдать, а вмешиваться не будут.



Поэтому следует согласиться с мнением бывшего сотрудника ЦРУ Пола Миллера: поражение США в Афганистане "потрясло и дестабилизировало систему американских военно-политических союзов, которые Америка выстраивала по всему миру". Что же касается публикации в газете The New York Times, то она преследует одну-единственную цель - успокоить американских сателлитов по всему миру, чтобы сохранить над ними прежний уровень контроля.



