Нарушив Конституцию, президент Туниса хочет ее... обновить, - Р.Мустафин

08:04 17.09.2021

В попытке провести референдум Каис Саид угодил в собственную юридическую ловушку

Равиль Мустафин



Выступая по национальному телевидению, президент Туниса Каис Саид заявил, что намерен в ближайшее время внести изменения в Конституцию. Но пойти на такой шаг он сможет, только используя такой инструмент, как референдум. Однако именно здесь президента, опытного политика и юриста, одного из создателей ныне действующего Основного закона Туниса, ждет юридическая ловушка.

Напомним, что своим решением от 25 июля Саид отправил в отставку премьер-министра Хашима Мешиши, лишил парламентариев неприкосновенности, приостановил на 30 суток их работу и заморозил действие Конституции. Между тем в ст. 144 Основного закона Туниса говорится о том, что для вынесения каких-то вопросов на референдум необходима поддержка как минимум двух третей депутатов парламента. Поэтому нужно будет или делать задний ход и возобновлять работу парламента, или находить какие-то внеконституционные ходы.



Оба варианта для президента не годятся. В первом случае депутаты парламента, в котором ключевую роль играют исламисты из партии "Ан-Нахда" (тунисский филиал запрещенной в России ассоциации "Братья-мусульмане) во главе с Рашидом Ганнуши, могут сорвать попытку вынести вопрос об изменении Конституции на референдум. Во втором – против президента может подняться мощная протестная волна с участием исламистов, различных оппозиционеров, части профсоюзов, которые будут обвинять Саида в диктаторских замашках, отмене Конституции.



С момента "заморозки" Конституции и приостановки деятельности парламента прошло почти два месяца, а воз, как говорится, и ныне там. Парламент по-прежнему не работает, и только сейчас выясняется, что президент намерен скорректировать Основной закон. Такая неопределенность вызывает волну недовольства и протестов как со стороны оппозиционных и враждебных президенту сил, так и вполне лояльных и нейтральных по отношению к нему политиков.



Против намерений Саида постоянно выступает Ганнуши, который пользуется поддержкой Анкары. Этот политик называет действия президента попыткой переворота. В свою очередь, многие в Тунисе считают Ганнуши политиком, работающим на Турцию. Политологи убеждены, что предпринятые Саидом в конце июля шаги были в первую очередь направлены против исламистов и на то, чтобы снизить турецкое влияние на Тунис. Не случайно, выступая по случаю 65-й годовщины создания Национальной гвардии Туниса, он заявил, что некоторые страны с помощью своей тунисской агентуры предпринимают усилия, чтобы проникнуть в службу безопасности страны и работать в интересах других государств, имея в виду, очевидно, Турцию.



Впрочем, есть и другая причина внести изменения в Конституцию, и связана она со сложным финансовым и экономическим положением в Тунисе, а также последствиями пандемии COVID-19.



Кроме Турции внутренних противников тунисского президента скорее всего поддержат США и Евросоюз. Их представители уже выражали недовольство действиями Саида. Так, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на встрече с Саидом призывал возобновить работу парламента. "Мы должны уважать свободу законодательной власти", – подчеркнул Боррель. Скорее вернуться в рамки конституционной системы и назначить главу кабинета министров призвали представители стран – участниц G7. В таком же ключе выдержаны и обращения к президенту Туниса Джонатана Файнера, советника президента США Джозефа Байдена, и госсекретаря Энтони Блинкена. В целом заявления западных стран отличаются от тех, что были адресованы египетскому руководству во главе с Абдель Фаттахом ас-Сиси летом 2013 года во время свержения военными режима Мухаммеда Мурси. Тем не менее глава Туниса выступил с предупреждением в их адрес держаться подальше от сложных процессов, происходящих в Тунисе, и не вмешиваться в них.