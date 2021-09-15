 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Ашхабаде штрафуют людей в шортах. За непотребный вид
08:44 17.09.2021

Туркменские СМИ сообщают, что полицейские Ашхабада начали останавливать, а в некоторых случаях штрафовать на улицах людей в шортах, требуя, чтобы они переоделись.

По данным изданий, такое происходит на главных улицах города и в некоторых учреждениях. Например, переодеться от посетителя Туркмено-турецкого банка потребовал полицейский, дежуривший у входа. Полицейский не разрешил мужчине войти, несмотря на просьбу работника банка пропустить клиента. Он предупредил и остальных посетителей, стоявших в очереди, что теперь гражданам запрещено посещать общественные места столицы в шортах или в тапочках.

Объяснять причину ввода новых требований представитель органов правопорядка не стал.

Turkmen news пишет, что полицейские оштрафовали на 25 манатов ($7) и отправили домой переодеваться подростка, гулявшего в шортах в парке.

Возможно, в Туркменистане ввели новое негласное правило, с помощью которых власти периодически пытаются регламентировать внешний вид граждан.

Ранее сообщалось, что женщинам запрещают красить волосы в светлые тона и ногти в яркие цвета, а также носить облегающие фигуру платья. Мужчинам до 40 лет не разрешено отращивать бороду.

В 2019 году под запрет попали тату-салоны.

Источник - centralasia.media
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