Кырпрез Жапаров помиловал и отпустил VIP-жулика Калиева ("дело ТЭЦ")

|21:11 Идет война вакцинная. В США бушует новый скандал, - А.Наумов
21:07 Как в Душанбе прошла без-путинская сессия ОДКБ, - репортаж А.Колесникова
20:56 Карта Таро. Правящая партия Японии определяется с будущим премьер-министром страны, - С.Строкань
20:16 Смена власти в Афганистане ускорила оборонный симбиоз ШОС и ОДКБ, - В.Мухин
20:13 Турция, сколотив новый альянс - ФОС, готовит наступление на севере Сирии, - И.Субботин
18:51 ОДКБешники дружно отказались размещать у себя афганских беженцев и иностранные военные базы
16:19 Расследование: миллионы из фонда благосостояния Узбекистана были выплачены родственнику Мирзиеева
16:14 Введение виз со Средней Азией создаст массу новых проблем, - Геворг Мирзаян
16:11 Чем России полезен арабский опыт контроля мигрантов
15:10 Кто расколол "Талибан"*? - Ст.Тарасов
15:01 Если дойдет до смерти, мы готовы: сотрудники казахстанского Обуховского ГОКа голодают 17-й день
14:50 Казахи и "афганские казахи": общее и особенное, - Н.Нуртазина
14:47 "Изумительная работа": роскошный дворец главы Таджикистана поразил Лукашенко (фото)
14:42 Елбасы в музее своей матери "Альжан ана" (видео)
13:25 Казахстанская команда геймеров стала победителем Лиги Чемпионов по Dota 2
13:18 КазСуд передумал и отменил оправдательный приговор жулику Шарипу ("СК "Фармация")
11:25 Пуштунский халифат: смогут ли талибы стереть афганские границы
10:10 Зачем России ШОС, ОДКБ, ВТО и "лавровская дипломатия"? - А.Захарченко
10:00 Европа и Украина могут замерзнуть, - Ольга Самофалова
09:58 Шесть ударов Джо Байдена, - Вл.Прохватилов
09:49 Кыргызский банкир Сарыбаев (банк "Толубай") задержан за попытку организовать гос-переворот
09:36 Пост-индустриальное общество стало слишком сложным. Перечитывая Штера, - Д.Буянов
09:32 Пакистан опасается призрака "Великого Пуштунистана", - Ст.Тарасов
09:13 "Латинизация" Украины, - Игорь Друзь
08:54 КазПрез Токаев призвал масс-медиа бороться с фейками
08:06 Байден и Си поспорили, кто главный, а Путин "в танке", - "СП"
07:47 Эй, Вася, Федя?... Байден забыл имя премьер-министра Австралии
07:11 США, Великобритания и Австралия создали оборонный альянс AUKUS
01:11 Рубежные поставки: как усиливают военную базу РФ на границе с Афганистаном
01:09 Афганцы и африканцы наводят свои порядки в Прибалтике
00:57 Ирану осталось два-три месяца до ядерного статуса, - И.Субботин
|Кырпрез Жапаров помиловал и отпустил VIP-жулика Калиева ("дело ТЭЦ")
09:07 17.09.2021
Дело по модернизации ТЭЦ: Президент помиловал Айбека Калиева. Теперь он на свободе
Предыстория: Приговор суда по модернизации ТЭЦ: Айбеку Калиеву дали 14 лет, Сапару Исакову оставили 15 лет
Tazabek - Президент Садыр Жапаров подписал решение о помиловании экс-председателя Нацэнергохолдинга Айбека Калиева, который был осужден по делу по модернизации ТЭЦ Бишкека. Об этом Tazabek сообщил его адвокат Эрнис Саданбеков со ссылкой на родственников.
Его отпустили, добавил он.
А.Калиев содержался в ИК № 8, расположенной в селе Петровка.
Справка:
Айбек Калиев был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 42, частью 2 статьи 319 УК КР (в редакции 2017 года), пунктом 2 части 3 статьи 183 Уголовного кодекса КР (в редакции 1997 года), на основании которых назначить наказание:
- по статье 42, части 2 статьи 319 УК КР (в редакции 2017 года) в виде лишения свободы 6 категории сроком на 12 (двенадцать) лет и 6 (шесть) месяцев, по пункту 2 части 3 статьи 183 Уголовного кодекса КР (в редакции 1997 года) сроком на 7 (семь) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима.
На основании статьи 59 УК КР путем частичного сложения ему определено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 (пятнадцать) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима с лишением Почетной грамоты КР, которой он был награжден Указом президента КР УП №183 от 17 сентября 2015 года, и медали "Данк", которой он был награжден Указом президента КР УП №256 от 14 ноября 2017 года, с лишением права занимать должности в государственных органах сроком на 3 года.
В соответствии с частью 2 статьи 61 УК КР его предварительное заключение зачесть в срок отбытия наказания из расчета один день заключения равен двум дням содержания в исправительной колонии усиленного режима.
Срок отбытия наказания ему исчислять с 18.04.2018 года. Меру пресечения в отношении А.Калиева до вступления приговора в законную силу оставить прежней - содержание под стражей.