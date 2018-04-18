 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кырпрез Жапаров помиловал и отпустил VIP-жулика Калиева ("дело ТЭЦ")
09:07 17.09.2021

Дело по модернизации ТЭЦ: Президент помиловал Айбека Калиева. Теперь он на свободе

Предыстория: Приговор суда по модернизации ТЭЦ: Айбеку Калиеву дали 14 лет, Сапару Исакову оставили 15 лет
Tazabek - Президент Садыр Жапаров подписал решение о помиловании экс-председателя Нацэнергохолдинга Айбека Калиева, который был осужден по делу по модернизации ТЭЦ Бишкека. Об этом Tazabek сообщил его адвокат Эрнис Саданбеков со ссылкой на родственников.

Его отпустили, добавил он.

А.Калиев содержался в ИК № 8, расположенной в селе Петровка.

Справка:

Айбек Калиев был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 42, частью 2 статьи 319 УК КР (в редакции 2017 года), пунктом 2 части 3 статьи 183 Уголовного кодекса КР (в редакции 1997 года), на основании которых назначить наказание:

- по статье 42, части 2 статьи 319 УК КР (в редакции 2017 года) в виде лишения свободы 6 категории сроком на 12 (двенадцать) лет и 6 (шесть) месяцев, по пункту 2 части 3 статьи 183 Уголовного кодекса КР (в редакции 1997 года) сроком на 7 (семь) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима.

На основании статьи 59 УК КР путем частичного сложения ему определено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 (пятнадцать) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима с лишением Почетной грамоты КР, которой он был награжден Указом президента КР УП №183 от 17 сентября 2015 года, и медали "Данк", которой он был награжден Указом президента КР УП №256 от 14 ноября 2017 года, с лишением права занимать должности в государственных органах сроком на 3 года.

В соответствии с частью 2 статьи 61 УК КР его предварительное заключение зачесть в срок отбытия наказания из расчета один день заключения равен двум дням содержания в исправительной колонии усиленного режима.

Срок отбытия наказания ему исчислять с 18.04.2018 года. Меру пресечения в отношении А.Калиева до вступления приговора в законную силу оставить прежней - содержание под стражей.

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Источник - tazabek.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1631858820
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