Как Иран воспользуется уходом американцев из Афганистана, - Вл.Карнозов

09:19 17.09.2021 Перспектива Тегерана – не закупки оружия, а лицензионное производство



Об авторе: Владимир Александрович Карнозов – военный аналитик.

16.09.21



Завершение афганской кампании резко усилило Иран как регионального лидера.

Предстоящий вывод американских войск из Ирака и Сирии и уже случившееся бегство их из Афганистана объективно усиливают позиции Ирана как региональной державы.

Сможет ли Иран воспользоваться открывающимися возможностями? Это будет сложно ввиду огромных финансово-экономических потерь от американских санкций и пандемии COVID-19. У Ирана банально нет свободно конвертируемой валюты для финансирования внешней экспансии и приобретения за рубежом военной техники, прежде всего авиационной. А имеющиеся армейские арсеналы сильно устарели.



ПРОПОВЕДЬ АЯТОЛЛЫ



Во внутренней жизни страна переживает переходный период после ухода "правительства реформаторов" во главе с Хасаном Рухани. На его место пришел "кабинет консерваторов" Ибрахима Раиси. Он победил на президентских выборах 18 июля с 18 млн голосов избирателей – а это всего лишь четверть населения.



Происходит не просто смена кабинета министров (из старого состава никого не осталось), а фактически отказ от прежнего курса развития страны в пользу некоего обновленного, контуры которого только начинают прорисовываться.



Государственное управление Исламской Республики построено довольно сложным образом. Оно включает систему сдержек и противовесов, сочетающую элементы демократии (например, всенародные альтернативные выборы президента) с религиозными нормами и догмами. Возглавляет ее 82-летний верховный лидер (Рахбар) аятолла Сайед Али Хосейни Хаменеи, обладающий огромной властью, но предпочитающий не использовать ее полностью, оставляя некоторый простор для демократических процессов.



Порой Рахбар выступает в роли наставника, проводя поучительные беседы, в том числе с действующими и бывшими членами правительства. Недавно он провел встречу с членами кабинета Рухани, указав на допущенные ими ошибки.



Среди "главных уроков для будущих администраций" Рахбар указал на бесполезность линии на достижение принципиальных договоренностей с коллективным Западом и попытку построить доверительные отношения с заокеанскими лидерами. "Последователям необходимо учесть ваш опыт, а он весьма специфичный. В прошлом я уже много раз говорил вам и всему народу и повторюсь еще раз. Тем, кто хочет добиться успеха и процветания собственной страны, нужно действовать, не полагаясь на порядочность Запада". Между тем доверие к заокеанским переговорщикам лежало в основе подхода уходящей администрации к действиям на международной арене. Рахбар делает вывод: "Выстраивая свою линию на доверии Западу, вы никогда ничего не добьетесь".



Ибрахим Раиси принес присягу президента 5 августа. Следуя советам Рахбара, он провозгласил, что никакие программы внутреннего развития ни при каких обстоятельствах не будут завязываться на соглашения с западными государствами, поскольку этот путь показал себя несостоятельным.



"Всякий раз, когда вы строили свою работу на договоренностях с Западом, были провалы, а когда оказывались на высоте положения и продвигались вперед без оглядки на Запад – вы достигали успеха, – сказал Рахбар членам бывшего кабинета. – Всякий раз, когда вы полагались на то или иное соглашение либо договоренность с Америкой и ей подобными, движения вперед не было. Они никогда нам не помогут, потому что враги, это же очевидно".



На словах американцы горазды обещать, в том числе и отказ от ранее введенных экономических санкций, вот только они не торопятся с реализацией всего этого, продолжал наставник. Более того, тактика Вашингтона – постоянно выставлять новые условия и настаивать на включении в ранее достигнутые соглашения дополнительных пунктов, ограничивающих противоположную сторону. Каждый раз добавляя очередной пункт-условие, американцы ищут поводы для дополнительных ограничений или расширения санкций, пояснил Рахбар.



НИКОГДА НЕ ВЕРЬТЕ АМЕРИКАНЦАМ



Именно так проходят переговоры вокруг так называемой "ядерной программы" Ирана: к уже достигнутому тексту соглашения американцы пытаются добавить пункты по недопущению разработки новых ракет-носителей, а также ограничивающие активность ИРИ в регионе. "А когда Иран отказывается обсуждать эти дополнения, они говорят, что мы нарушаем прежние договоренности, и потому соглашения не выполняется".



Между тем США отказались предоставлять какие-либо гарантии собственного соблюдения положений договора – это случилось при администрации Трампа. На самом деле, отметил Рахбар, Вашингтон не постыдится снова нарушить данные обещания точно так же, как сделал это в 2018 году, "поскольку это ему ничего не стоило".



Переговоры в Вене ведутся с провозглашенной целью вернуться к "ядерной сделке" образца 2015 года. Хаменеи высоко оценил усилия иранских дипломатов, но заметил, что, несмотря на их старания, американцы не собираются отказываться от враждебности к Ирану и продвигаться к взаимоприемлемым договоренностям. Шесть раундов переговоров ни к чему конкретному не привели. Получается, что, выйдя из договора в одностороннем порядке в 2018 году, американцы три года воздействовали на Тегеран экономическими санкциями согласно концепции "максимального давления", – заключил Рахбар.



Можно сделать вывод, что верховный лидер Ирана не намерен идти на уступки Белому дому. Он не скрывает удовлетворения событиями в Афганистане, а также развитием ситуации в Ираке и Сирии. США не смогли "с честью уйти" из Афганистана после 20 лет пребывания там американских войск, отметил Хаменеи.



НИ ВОЛКУ, НИ ЛИСЕ, НИ БАЙДЕНУ, НИ ТРАМПУ



Первая неделя сентября принесла известия, что Пентагон оставил три свои сирийские базы в провинциях Камишли и Дейр-эз-Зор. Следующим крупным шагом в этом направлении может стать уход войск НАТО из Ирака. По данным руководства народной шиитской милиции, он состоится до конца текущего года. Словом, образуется вакуум, и иранцы готовятся его заполнить.



Согласно публикациям в прессе Израиля, там опасаются, что критика Байденом правящих режимов Египта и Саудовской Аравии за несоблюдение прав человека может привести к сближению этих стран с Ираном. Союзники отмечают и другие "тревожные" изменения в политике Вашингтона, грозящие серьезными изменениями на международной арене.



А вот персы думают иначе. На встрече с членами команды Раиси Рахбар сказал: "Администрация Байдена не отличается от предыдущей. Она выдвигает все те же требования, что и Трамп, здесь ничего не изменилось. За ширмой внешней политики, улыбок и самовосхваления Америка остается хищным волком, время от времени превращающимся в хитрую лису".



Провозгласив возврат к "ядерной сделке" в качестве приоритета своей внешней политики, Байден пока не предпринял никаких шагов к снятию санкций с Ирана. Они по-прежнему используются в качестве инструментов давления на оппонента. Долгое время американцы вообще отказывались от переговоров в принятом международном формате и не выполняли взятые на себя обязательства, отмечают в Тегеране. Европейцы саботировали процесс не меньше, хотя и не столь открыто.



Как и Трамп, Байден настаивает на включении темы баллистических ракет Ирана и его "поведения" в отношении соседей на Ближнем Востоке в венские переговоры. Рахбар делает вывод: "По ядерной тематике американцы превзошли все пределы позора. Хотя они сами публично отказались исполнять собственные обязательства, сегодня они ведут разговор в командном тоне, как будто это Исламская Республика отказалась от сделки и своих обязанностей по ней".



Раиси высказался за такой диалог с иностранными участниками сделки, который бы "гарантировал национальные интересы" Ирана. "Переговоры ради переговоров" его не устраивают. Но Рахбар посоветовал новому президенту не тратить время попусту. "Время быстро уходит. Не успеешь оглянуться, как пройдут отпущенные вам четыре года. Поэтому используйте каждый час и все открывающиеся возможности".



ЧТО ДЕЛАТЬ



Действия нового правительства, по мнению аятоллы, следует акцентировать на "революционной, но в то же время рациональной и продуманной реконструкции во всех контролируемых областях. Революционное движение должно сопровождаться интеллектуальным и рациональным движениями".



Сегодня главное для страны сегодня – экономика. Здесь накопилось множество проблем, включая высокую инфляцию, дефицит бюджета, низкий уровень жизни, девальвацию национальной валюты, снижение платежеспособности населения, плохой бизнес-климат и работу банковской системы.



Выступая в парламенте, Ибрахим Раиси обрисовал безрадостную картину. По данным Центра статистики, инфляция составила свыше 44%, по данным Центрального банка – более 55%. Налицо резкая девальвация национальной валюты. А еще – значительный дефицит бюджета, недостача электроэнергии, питьевой воды и отдельных товаров, высокий государственный долг. "Справиться со всем этим можно, для чего нужен хорошо продуманный план действий, а также сила, способная трансформироваться и его реализовать во всех регионах страны", – говорит Раиси.



Четкой пошаговой программы действующий президент еще не представил, есть только отдельные позиции. Так, например, Раиси обещает ликвидировать бедность и неравенство путем ускоренного развития экономики регионов. Главная загвоздка – откуда взять ресурсы? Новый министр нефтяной промышленности Джавад Овжи оценил потери Ирана от "тиранических американских санкций": сокращение поставок нефти в объеме 1,8 млрд баррелей, а дохода – более 100 млрд долл. Вместе с тем он надеется задействовать новые схемы реализации, в том числе путем товарного обмена нефти на промышленную продукцию и за инвестиции. Если санкции будут сняты, ИРИ сможет в течение месяца поднять реализацию нефти до 3,8 млн баррелей ежедневно.



Здесь многое будет зависеть от России и Китая. Обе сверхдержавы выражают желание помочь Ирану, прежде всего в экономическом развитии. Таком, которое бы шло на взаимовыгодной основе и вело к большей стабильности на Ближнем Востоке, а не подпитывало постоянно ведущиеся здесь горячие и холодные конфликты.



Что до поставки вооружений, то, как и прежде, оба поставщика будут прежде всего предлагать оборонительные его виды: комплексы ПВО, транспортные самолеты и перехватчики. Крупных поставок ожидать не приходится из-за недостатка у Ирана свободно конвертируемой валюты и больших затрат на содержание собственного ОПК, за 40 лет разросшегося до огромных размеров. Больше перспектив имеет лицензионный выпуск, причем не только (и не сколько) военной техники. Источник - ng.ru

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