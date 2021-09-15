 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Как советские мечтатели кетменями построили Вахшский магистральный канал, - Г.Шерматов
09:24 17.09.2021

"Мы справимся, мы советские люди". Как большие мечтатели построили Вахшский магистральный канал

88 лет назад, в сентябре 1933 года, состоялось открытие Вахшского магистрального канала. Рукотворная река вдохнула жизнь в выжженные солнцем земли.Как большие мечтатели построили Вахшский магистральный канал Мы справимся
24 апреля 1931 года в Совнаркоме Таджикистана обсуждался проект сооружения Вахшской ирригационной системы. Тема вызвала жаркую дискуссию, продолжающуюся несколько часов. Наконец слово взял известный американский инженер-эксперт Людвел Гордон, специалист по ирригации, приглашенный для консультаций по водному строительству Вахшской долины.

"Вы большие мечтатели. Вы талантливые фантазеры. Я работал на крупнейших мировых ирригационных стройках и системах "Империал Виллей" и "Индийская". Фирмы Соединенных Штатов ценят меня, как практика с трезвым разумом делового американца. Я видел золотоискателей Калифорнии, я знаю изобретателей примусов, мечтающих стать Эдисонами, я беседовал с Гербертом Уэллсом – увлекательнейшем романистом нашего времени. У них друзья мои, смелые мысли и страшные планы.

Но то, что задумано вами на Вахше, на целую голову выше всего этого. Я утверждаю, что человечество не знало подобных работ в подобных условиях. Простите, но мне кажется, это неосуществимо".
Пессимистические прогнозы американского специалиста не охладили "фантазеров". После некоторого раздумья председатель Совнаркома Таджикской ССР Абдулло Рахимбаев ответил коротко:
"Мы справимся, мы советские люди, мы обязательно справимся"…
25 тысяч человек и 2 тысячи верблюдов и…
В 1931 году Советское правительство приняло постановление об открытии Вахшских ирригационных работ. В начале года оформляется технический проект головного сооружения. 1 июля 1931 года Вахшстрой был объявлен Всесоюзной ударной стройкой наряду со строительством Днепрогэса, Магнитогорского металлургического комбината, Волгоградского и Харьковского тракторных заводов.

Стране некогда было ждать, нужен был тонковолокнистый хлопок. И страна решилась на грандиозный проект Вахшского ирригационного строительства создававшего базу для разведения египетского хлопка, освобождавшего Союз от импорта.

Начиная с июля 1931 года, сюда непрерывным нарастающим потоком стекались люди, механизмы, материалы, автомобили, тракторы, продовольствие. Из Гарма и Хаита приехали землекопы, из Душанбе, Ходжента и Канибадама – водители, из России и Узбекистана тысячи строителей всех специальностей, из Ленинграда и Москвы – металлисты и механики.

2 июня 1931 года лучшие строители Дальверзинстоя, костяк завершившейся стройки в Узбекистане, более 500 человек приехали на Вахшстрой. Из ленинградского порта в Термез для доставки на Нижний Пяндж прибывали контейнеры с частями экскаваторов, закупленных в США, Германии и Англии.

Из Москвы, Ленинграда, Сталинграда, было отправлено на строительство свыше 1500 автомашин, более 500 тракторов, тысячи вагонов строительных материалов. Кроме этого "Союзтранс" выделил для перевозки грузов Вахшстроя 1 тысячу лошадей и 2 тысячи верблюдов.

Всего же с 1931 по 1937 на Вахшстрое успело поработать более 25 тысяч человек.

…186 миллионов рублей

В трудных условиях пустыни русские, таджики, украинцы, узбеки, туркмены, люди 60-ти национальностей рыли канал. Открытие головного сооружения Вахшского магистрального канала состоялось 15 сентября 1933 года. Рукотворная река вдохнула жизнь в выжженные солнцем земли.

В 1937 году завершилось строительство первой очереди Вахшской ирригационной системы.Было построено 13000 километров больших и малых каналов, 3800 гидротехнических сооружений для гарантированного получения 5 млрд. кубов воды в год.

Полная стоимость Вахшского проекта на 94 465 га составила – 186 миллионов рублей, гигантская по тем временам сумма. Треть от нее была оплачена золотом для покупки дорогостоящей импортной землеройной техники. Все средства на строительство отпустило правительство СССР за счет союзного бюджета, а Вахшстрой навсегда вошел в историю наряду с легендарной Магниткой и Днепрогэсом…

Прошел почти век. Сегодня Вахшская долина, по праву носит название солнечной – это города и районные центры, промышленные предприятия, развитые фермерские хозяйства, и все это стало возможным благодаря строительству Вахшской ирригационной системы.

Гафур ШЕРМАТОВ
15.09.21

Источник - asiaplustj.info
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