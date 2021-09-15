Очередной КырПарламентарий (Чойбеков, "Кыргызстан") задержан за особо крупную взятку

11:15 17.09.2021

В ГКНБ пояснили, за что задержан Руслан Чойбеков

16 сентября 2021 19:04 - Карыпбай кызы Толгонай



В ГКНБ пояснили, за что задержан Руслан Чойбеков



Установлен факт получения и присвоения обманным путем крупной денежной суммы на парламентских выборах, прошедших в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.



"Так, членом политической партии "Кыргызстан" и экс-депутатом парламента страны Ч.Р. (Руслан Чойбеков, - прим. ред.) были получены и присвоены денежные средства в сумме 300 000 долларов США за депутатский мандат, тем самым был причинен ущерб заявителю в особо крупном размере.



16 сентября 2021 года, по результатам проведенных следственных действий и полученных доказательств, Ч.Р. был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.204 ч.3 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК КР и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.



В ближайшее время следствием будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении Ч.Р. меры пресечения на весь период следствия, в ходе которого будут приняты исчерпывающие меры, направленные на привлечение к уголовной ответственности всех причастных к данному преступлению лиц", - говорится в сообщении ведомства.



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ЧОЙБЕКОВ Руслан Нуркалиевич

Родился 31.07.1979 году в городе Балыкчы Иссык-Кульской области.



1986-1996 годы учился в школе гимназии №5 имени 50-летие Киргизии (ныне имени Ч.Айтматова) города Балыкчы. В 2000 году окончил юридический факультет Кыргызского Национального университета имени Ж.Баласагына.



2001-2005 гг.- частный предприниматель.

С 2005 по 2013 год - юрист консультант на общественных началах ОсОО "Альфа Юсис".

2013-2016 гг.- Генеральный директор ОсОО "Авто Газ".

2014-2018 гг.- Генеральный директор ОсОО "КПФ Касиет"



В 2018-2021 - депутат VI созыва Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от политической партии "Кыргызстан" /вместо выбывшего/. Член Комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша КР



16 сентября 2021 года, по результатам проведенных следственных действий и полученных доказательств, Р. был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.204 ч.3 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК КР и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.



Женат, воспитывает 3-х детей.