Бурки-на-фасон. В Бишкеке срочно стали покрываться дочери депутатов

11:17 17.09.2021

"Моя дочь покрылась, ее пришлось перевести в другую школу, потому что ей не разрешили ходить в платке", - сказала депутат БГК Гульназ Халилова на заседании комиссии БГК.



По ее словам, если ребенку комфортно, независимо от внешнего вида, самое главное, чтобы это не мешало учебному процессу.



"Администрация не должна вмешиваться во внешний вид. Просто запрещать ходить в длинной юбке – неправильно", - сказала депутат.



На заседании обсуждают жалобу родителя одной из столичных школ о том, что ее дочке запрещают ходить в платке.



Директор школы сказала, что в платке ходить можно, но только завязав назад.



"Ребенку юбка мешает и ему некомфортно. Юбка должна быть короче, девочка учится в 5 классе, она бегает и ей неудобно. По уставу написано, что должен быть деловой классический вид. Большинство родителей пошли на уступки и согласились, проблемы лишь с одной семьей", - объяснила директор.