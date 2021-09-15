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|КырГКНБ: По делу Кумтора в розыск объявлено бывшее руководство Centerra
12:06 17.09.2021
17 сентября 2021 - Александра Василькова
ГКНБ: По делу Кумтора в розыск объявлено бывшее руководство Centerra
По делу Кумтора ГКНБ объявило в розыск бывшее руководство Centerra Gold Inc. и топ-менеджмент ЗАО "Кумтор Голд Компани". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Следствием были получены неопровержимые доказательства причастности топ-менеджмента канадской компании Centerra и оператора рудника "Кумтор" - ЗАО "Кумтор Голд Компани", из числа иностранных граждан, к присвоению 200 миллионов долларов в декабре 2013 года и их выводу на счет иностранной компании", - говорится в сообщении ГКНБ.
По версии следствия, в 2013 году на фоне активной работы правительства страны над вопросом реструктуризации проекта "Кумтор" и категоричной позиции парламента о невозможности принятия условий компании Centerra, руководство данной компании в сговоре с топ-менеджментом ЗАО "Кумтор Голд Компани" вывели из компании 200 миллионов долларов под видом фиктивных долговых обязательств и их последующим списанием в качестве дивидендов.
По указанному факту следствием были заочно привлечены к уголовной ответственности и объявлены в розыск бывшие президент компании Centerra Ян Аткинсон, президент и председатель правления ЗАО "Кумтор Голд Компани" Макл Фишер и Андрей Сазанов соответственно, а также вице-президент по финансам ЗАО "Кумтор Оперейтинг Компани" Джон Сьютер.
В ГКНБ отмечают, что следствие по данному уголовному делу продолжается, а по его результатам юридическая оценка будет дана всем фигурантам дела, причастным к преступным действиям в ущерб интересам страны по проекту "Кумтор", вне зависимости от их регалий и заслуг.