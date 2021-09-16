Месяц у власти. Почему "Талибан" не трансформировался из движения в правительство? - Р.Синовиц, А. Сиддик

12:30 17.09.2021

Сентябрь 16, 2021



Месяц назад - 15 августа боевики "Талибана" захватили Кабул и объявили Афганистан "Исламским эмиратом". Однако талибы столкнулмсь с серией кризисов, которые испытывают их способность трансформироваться из повстанческого движения в функциональное правительство.



По многим оценкам, талибы проваливают это испытание. Масато Тория, эксперт по региону, сотрудник Токийского университета, говорит, что отсутствие какого-либо управленческого опыта у правительства "Талибана" обостряет и без того критическую экономическую ситуацию, и в результате условия жизни по всему Афганистану ухудшаются все сильнее.



Тория считает очень серьезной угрозу возобновления гражданской войны в Афганистане, усугубляемую внутренними разногласиями, которые существуют между соперничающими группировками в руководстве "Талибана".



"Отрицать перспективу нового сползания Афганистана к гражданской войне невозможно", - говорит Масато Тория.



Независимые аналитики убеждены в том, что вероятность раскола страны на региональные владения "Талибана" - "сеть Хаккани" на востоке и западную фракцию в Кандагаре - в настоящее время, когда перед движением стоит задача управлять страной, более высока, чем когда-либо.



"Завоевать страну легче. Управлять ею, особенно в случае с Афганистаном, - непростая задача, - комментирует Азаттыку историк Уильям Далримпл, изучающий соперничество пуштунских племен. - Вот тогда и становятся очевидными напряжение и линии разлома".



Динамика внутреннего соперничества талибов продолжает активизироваться. На этом фоне Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш предупредил, что сейчас Афганистан сталкивается с "гуманитарной катастрофой" и полным крахом основных служб жизнеобеспечения.



Примерно 9 миллиардов долларов зарубежных резервов центрального банка Афганистана (DAB) заморожены ,большая часть из них находится в Соединенных Штатах.



Иностранные доноры приостановили оказание помощи Афганистану, заявив, что выплаты зависят от поведения возглавляемого талибами правительства, которое не признала ни одна страна.



Это привело к тому, что миллионы рядовых афганцев столкнулись со стремительно растущими ценами. В стране увеличивается бедность и безработица, не хватает наличных денег, резко обесценилась национальная валюта.



Месяц власти талибов в Афганистане. Что обещали боевики и что из этого вышло



Аджмал Ахмади, бывший руководитель DAB, который бежал из Кабула после захвата власти талибами, сказал Радио Озоли, что ужасающие экономические показатели, по его прогнозу, "ухудшатся" еще более.



Между тем, несмотря на заверения "Талибана" в том, что движение будет проводить более умеренную политику по сравнению в той, которой оно придерживалось с 1996 по 2001 год, группировка быстро вернула ограничения прав женщин. Они включают ужесточения правил получения образования девочками и девушками и запрет женщинам работать.



Вынуждая женщин в Кабуле и многих других частях страны оставить работу и сидеть дома, новый режим талибов наносит еще больший ущерб и без того находящейся в бедственном положении экономике, считают эксперты.



Обещания "Талибана" проявить сдержанность по отношению к своим оппонентам тоже выглядят пустыми словами.



Human Rights Watch задокументировала серьезные нарушения прав человека в нескольких городах, попавших под контроль талибов в последние месяцы.



Боевики "Талибана" применяют насилие против осмелившихся протестовать против их правления. Из Афганистана поступают сообщения об убийствах демонстрантов и их лидеров,совершенных прямо на улицах или в их домах.



Human Rights Watch сообщает о практике произвольных казней бывших сотрудников служб безопасности, бывших членов правительства и их родственников, а также гражданских лиц в результате убийств из мести.



Новый режим, которому необходимо сосредоточиться на возрождении правительственных институтов, которые рухнули с выводом войск международной коалиции под руководством США из Афганистана в августе, не может преодолеть трудности в предоставлении даже самых элементарных услуг.



Руководство "Талибана" объявило вне закона мирные демонстрации против их правления. Этот запрет запрещает журналистам освещать протестые акции.



Некоторые задержанные за освещение митингов журналисты были жестоко избиты во время содержания под стражей.



В условиях ужесточения ограничений на деятельность СМИ многие журналисты либо прекратили работу, либо просто покинули страну.



Прессозащитные организации аявляют, что независимая журналистика в Афганистане сейчас находится под угрозой исчезновения.



Афганистан также сталкивается с массовым бегством граждан за рубеж. Десятки тысяч афганцев, которые опасаются репрессий в ответ на работу в правительственных структурах или иностранных организациях в течение последних 20 лет, уже покинули Кабул.



Многие бросили дома, кто-то распродал свое имущество. Для некоторых продажа имущества - это вопрос выживания. Люди нуждаются в деньгах, чтобы прокормить свои семьи. Но большинство продают дома, чтобы попытаться бежать из Афганистана в соседние Иран и Пакистан.



"Люди распродают все, что у них есть, - сказал Радио Озоди один из кабульских торговцев.- Они в отчаянии. Нет ни работы, ни денег. У людей нет другого выбора".



Вопреки стрельбе и плетям. В Афганистане ширятся протесты женщин:



Возможно, наиболее значительным событием за последний месяц стали сообщения о расколах в руководстве талибов, которые проявились после того, как на прошлой неделе движение объявило о создании "временного правительства".



Дискуссии начались после того, как мулла Абдул Гани Барадар, соучредитель "Талибана", возглавлявший политический офис группировки в Дохе, исчез из поля зрения общественности. Это произошло через несколько дней после его назначения на пост заместителя премьер-министра в кабинете талибов.



Некоторые источники говорят, что Барадар участвовал в драке в президентском дворце в Кабуле с Халилом ур-Рахманом Хаккани, видным деятелем сети Хаккани, которого назначили министром талибов по делам беженцев.



Эти сообщения высветили разногласия между базирующейся в Кандагаре фракцией талибов "Кветта Шура", и "сетью Хаккани", которая контролирует районы на востоке страны.



"Талибан", объявив о создании правительства, состоящего исключительно из последователей жесткой линии, рискнул продемонстрировать правоту критиков, которые не поверили обещаниям движения сформировать "инклюзивное правительство", представляющего различные этнические и религиозные общины Афганистана.



30 из 33 членов кабинета талибов - пуштуны. Два министра - таджики, только один - узбек.



В правительстве нет женщин, не представлены шииты, хазарейцы, белуджи, туркмены или представители немусульманских меньшинств Афганистана.



"Новое правительство "Талибана" сообщает нам, что только оно считает себя вправе управлять. Это этнически однородное "муллократическое" правительство", - говорит Радио Озоди кабульский исследователь Али Адили



"Талибан" упразднил департамент по делам женщин, который был в составе свергнутого правительства. Это один из ключевых индикаторов будущего женщин в Афганистан.



Жители Кабула говорят Радио Озоди что многие афганские женщины сейчас пессимистично оценивают свое экономическое и социальное положение, а также свою безопасность и будущее.



Рон СИНОВИЦ,



Абубакар СИДДИК