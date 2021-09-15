Неугомонный. В который раз за очередной госпереворот в Киргизии задержан генерал Асанов

12:33 17.09.2021

Бывшего замглавы МВД Кыргызстана поместили в СИЗО для особо опасных преступников



Суд в Кыргызстане на два месяца заключил под стражу бывшего замминистра внутренних дел страны Курсана Асанова. Он будет содержаться в СИЗО-50 для особо опасных преступников в селе Нижний-Нооруз в Чуйской области, сообщает Радио Азаттык - Кыргызская редакция Радио Свобода.



Курсан Асанов задержан 14 сентября. По версии следствия, он в сговоре с другими лицами активно готовился к силовому захвату власти. Ему вручено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 309 (Насильственный захват власти) УК КР.



Перед задержанием Асанова в Интернете была распространена аудиозапись якобы его телефонного разговора с Алмазом Сарыбаевым, работавшим в его штабе во время президентских выборов.



Адвокаты Асанова считают, что он невиновен и был задержан на основании ложной информации.



Первомайский райсуд также водворил под стражу и Алмаза Сарыбаева. Он будет содержаться в СИЗО-1 в Бишкеке до 15 ноября.



Адвокаты Курсана Асанова отмечают, что в СИЗО-50 отбывают наказание особо опасные преступники. В 2015 году из этого учреждения, убив конвоиров, совершили побег 9 заключенных.



Асанов проходит подозреваемым и по другим делам. Три дела против него были объединены в одно и сейчас находятся на рассмотрении в Первомайском райсуде.