 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 17.09.2021
16:24  Кто и что разрывает Соединенные Штаты на части? - Патрик Бьюкенен
14:38  ОДКБ и ШОС перед анатомией афганского джихада, - Ст.Тарасов
14:03  Кто запустил COVID в бункер Путина?
14:00  В Западном Казахстане массово режут скот, опасаясь мора животных
13:53  Для чего Китай "создает этот огромный, огромный ядерный потенциал?"
13:52  США ушли из Афганистана, следующая остановка – Казахстан? - Данияр Мамедов
13:49  Глобальная десуверенизация и "буржуазно-социалистическая" альтернатива, - А.Елисеев

12:43  Современный мир – это война, - Денис Фисенко
12:33  Неугомонный. В который раз за очередной госпереворот в Киргизии задержан генерал Асанов
12:30  Месяц у власти. Почему "Талибан" не трансформировался из движения в правительство? - Р.Синовиц, А. Сиддик
12:26  "Они чувствуют себя обиженными". Каково быть ЦА-мигрантом в России
12:06  КырГКНБ: По делу Кумтора в розыск объявлено бывшее руководство Centerra
11:17  Бурки-на-фасон. В Бишкеке срочно стали покрываться дочери депутатов
11:15  Очередной КырПарламентарий (Чойбеков, "Кыргызстан") задержан за особо крупную взятку
09:40  История как предмет управления, - Сергей Переслегин
09:24  Как советские мечтатели кетменями построили Вахшский магистральный канал, - Г.Шерматов
09:22  Станет ли ШОС "единым фронтом" в новой афганской реальности? - А.Маслов
09:19  Как Иран воспользуется уходом американцев из Афганистана, - Вл.Карнозов
09:07  Кырпрез Жапаров помиловал и отпустил VIP-жулика Калиева ("дело ТЭЦ")
08:44  В Ашхабаде штрафуют людей в шортах. За непотребный вид
08:04  Нарушив Конституцию, президент Туниса хочет ее... обновить, - Р.Мустафин
00:43  Европа идет к своему концу? - Е.Пустовойтова
00:41  США со временем откажутся и от Тайваня? - В.Васильев
Четверг, 16.09.2021
21:11  Идет война вакцинная. В США бушует новый скандал, - А.Наумов
21:07  Как в Душанбе прошла без-путинская сессия ОДКБ, - репортаж А.Колесникова
20:56  Карта Таро. Правящая партия Японии определяется с будущим премьер-министром страны, - С.Строкань
20:16  Смена власти в Афганистане ускорила оборонный симбиоз ШОС и ОДКБ, - В.Мухин
20:13  Турция, сколотив новый альянс - ФОС, готовит наступление на севере Сирии, - И.Субботин
18:51  ОДКБешники дружно отказались размещать у себя афганских беженцев и иностранные военные базы
16:19  Расследование: миллионы из фонда благосостояния Узбекистана были выплачены родственнику Мирзиеева
16:14  Введение виз со Средней Азией создаст массу новых проблем, - Геворг Мирзаян
16:11  Чем России полезен арабский опыт контроля мигрантов
15:10  Кто расколол "Талибан"*? - Ст.Тарасов
15:01  Если дойдет до смерти, мы готовы: сотрудники казахстанского Обуховского ГОКа голодают 17-й день
14:50  Казахи и "афганские казахи": общее и особенное, - Н.Нуртазина
14:47  "Изумительная работа": роскошный дворец главы Таджикистана поразил Лукашенко (фото)
14:42  Елбасы в музее своей матери "Альжан ана" (видео)
13:25  Казахстанская команда геймеров стала победителем Лиги Чемпионов по Dota 2
13:18  КазСуд передумал и отменил оправдательный приговор жулику Шарипу ("СК "Фармация")
11:25  Пуштунский халифат: смогут ли талибы стереть афганские границы
10:10  Зачем России ШОС, ОДКБ, ВТО и "лавровская дипломатия"? - А.Захарченко
10:00  Европа и Украина могут замерзнуть, - Ольга Самофалова
09:58  Шесть ударов Джо Байдена, - Вл.Прохватилов
09:49  Кыргызский банкир Сарыбаев (банк "Толубай") задержан за попытку организовать гос-переворот
09:36  Пост-индустриальное общество стало слишком сложным. Перечитывая Штера, - Д.Буянов
09:32  Пакистан опасается призрака "Великого Пуштунистана", - Ст.Тарасов
09:13  "Латинизация" Украины, - Игорь Друзь
08:54  КазПрез Токаев призвал масс-медиа бороться с фейками
08:06  Байден и Си поспорили, кто главный, а Путин "в танке", - "СП"
07:47  Эй, Вася, Федя?... Байден забыл имя премьер-министра Австралии
07:11  США, Великобритания и Австралия создали оборонный альянс AUKUS
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Для чего Китай "создает этот огромный, огромный ядерный потенциал?"
13:53 17.09.2021

Генерал Джон Хайтен: "Меня в первую очередь беспокоят конкретные возможности Китая, а не будущее Тайваня. Хотя Тайвань тоже является частью уравнения безопасности. Речь идет о беспрецедентной ядерной модернизации [Китая], которая сейчас стала достоянием общественности".

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ, 16 сентября 2021, 23:16 - REGNUM Брукингский институт, влиятельный американский аналитический центр, 13 сентября 2021 года провел мероприятие в формате видеоконференции с участием генерала Джона Хайтена, заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США. В ходе обстоятельной беседы со старшим научным сотрудником института Майклом О"Хэнлоном была обсуждена обороноспособность страны, модернизация вооруженных сил, реализация Стратегии национальной обороны США, а также новые подходы главы Пентагона Ллойда Остина в решении данных вопросов.

Особый интерес представляет сделанная Джоном Хайтеном оценка стремительного роста стратегического ядерного потенциала Китая. Сотрудник института задал генералу вопрос: "Какой тип китайской угрозы является самым острым?" Уточняя его, Майкл О"Хэнлон сделал акцент на Тайвань.

Однако ответ Джона Хайтена был на 100% посвящен стратегическому ядерному оружию КНР. Процитируем заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США как можно ближе к тексту:

"Меня в первую очередь беспокоят конкретные возможности Китая, а не будущее Тайваня. Хотя Тайвань тоже является частью уравнения безопасности. Речь идет о беспрецедентной ядерной модернизации [Китая], которая сейчас стала достоянием общественности. Когда я проходил службу в Стратегическом командовании, данный процесс уже имел место, это было известно, но информация поступала по очень секретным каналам, и мы не могли говорить об этом.

Теперь вы наблюдаете, как строятся сотни и сотни шахтных (стационарных) пусковых установок для межконтинентальных баллистических ракет. Вы можете их увидеть на коммерческих спутниковых снимках, которые попали в прессу в последние несколько месяцев. Похоже, каждые пару недель появляются все новые фотографии новых шахтных пусковых установок".

Джон Хайтен сделал особый акцент на договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который в начале февраля 2021 года был продлен на пять лет, до 5 февраля 2026 года.

"И, кстати, нет никаких ограничений на то, что Китай может поместить в эти шахтные пусковые установки. Мы с Россией ограничены 1550 развернутыми ядерными боезарядами, поэтому мы должны решить, где мы хотим их разместить: на подводных лодках, межконтинентальных баллистических ракетах наземного базирования, стратегических бомбардировщиках. У Китая же нет никаких ограничений. Он может установить по 10 боеголовок на каждую из этих МБР, если захочет. Ничто не ограничивает эту его способность", - подчеркнул американский генерал.

Здесь для лучшего понимания следует уточнить. Известно, что Китай будет развертывать в этих шахтных ПУ межконтинентальные баллистические ракеты DF-41 ("Дунфэн-41"). Дальность полета данных трехступенчатых твердотопливных китайских МБР составляет 12−14 тысяч километров. Боевая часть ракеты разделяющаяся и включает от 6 до 10 ядерных боеголовок индивидуального наведения. Об этом и говорит Хайтен: может быть на каждой ракете 6 боеголовок, а может быть и 10.

Далее в своем ответе заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США сравнивает, в том числе и образно, программу модернизации американской наземной компоненты ядерной триады (GBSD - Ground Based Strategic Deterrent) с китайской.

Хайтен приводит конкретные количественные параметры и сроки: "Если все пойдет хорошо, у нас будет 400 новых шахтных пусковых установок. Степень начальной операционной способности должна быть достигнута в 2030 году, а полное развертывание - в 2035 году. Нам потребуется 10−15 лет, чтобы модернизировать 400 шахтных ПУ, которые уже существуют. А Китай строит почти столько же за ночь. Так что скорость изменения этой угрозы - это то, что действительно меня беспокоит".

Заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США в конце своего ответа задается вопросом: "И когда вы смотрите на этот ядерный потенциал и смотрите на официальную политику Китая о неприменении ядерного оружия первым, то вы должны спросить у себя, для чего он [Китай] создает этот огромный, огромный ядерный потенциал быстрее, чем кто-либо в мире? Вот что меня действительно беспокоит".

Следует заметить, что кроме отсутствия договора по типу СНВ-3, у Вашингтона с Пекином нет никакого диалога по вопросам стратегической стабильности. Диалог напрочь отсутствует: китайцы всячески от него уклоняются.

Кстати, в качестве позитивного момента Джон Хайтен отметил, что президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в 2021 году трижды разговаривали по телефону. Очевидно, что американский президент все-таки предлагал провести и личную встречу, хотя это сейчас публично отрицается его администрацией в связи с отказом Пекина.

Председатель КНР Си Цзиньпин со своей стороны пытается выиграть время, чтобы решить вопрос дальнейшего своего пребывания на высоком посту и чтобы сделать рывок в модернизации стратегических ядерных сил для достижения стратегического ядерного паритета с США. Тем более что переход к переговорам в условиях потери инициативы и преимущества - это типичная тактика англосаксов: поставить ситуацию на паузу, а за это время перегруппироваться и попытаться создать перевес сил.

В ответе на вопрос Майкла О"Хэнлона Джон Хайтен трижды употребляет слово "беспокоит". Все это, конечно же, передает высокую степень тревожности руководства Пентагона в связи со стремительным наращиванием Китаем своего стратегического ядерного потенциала.

Можно предположить, что американцы пока даже не представляют, на каком потолке по количеству развернутых ядерных боезарядов и стратегических средств доставки Пекин собирается остановиться. И это лишает их покоя и сна.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1631875980
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Елбасы принял президента АОО "Назарбаев Университет" Шигео Катсу
- Сенаторы в первом чтении одобрили законопроект по усилению социальной защиты граждан
- Нурлан Нигматулин принял Генерального секретаря ТюркПА
- Выступление Спикера Сената Маулена Ашимбаева на Евразийском Медиа Форуме
- А. Мамин проинспектировал инфраструктурное развитие г. Алматы
- Министра Цоя не взяли бы в стахановцы
- В Мажилисе презентован законопроект, направленный на обеспечение равного доступа предпринимателей к мерам господдержки
- Кадровые перестановки
- Крымбек Кушербаев провел очередное заседание Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  