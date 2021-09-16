В Западном Казахстане массово режут скот, опасаясь мора животных

14:00 17.09.2021

Фермеры говорят, что вынуждены сокращать поголовье скота вполовину из-за засухи и дефицита кормов.



Вот такую картину сейчас можно наблюдать по всему Жангалинскому району. В поисках травы и водопоя элитные племенные коровы неудержимо идут к заливам, которые высохли, и попадают в грязь, как в ловушку.



В хозяйстве Талгата Байкена сейчас 500 голов ангус-белоголовой из Северной Дакоты. Некогда гордость его крестьянского хозяйства. Сейчас он не знает, как быть - пустить под нож или ждать естественной гибели животных. Не хватает кормов, не хватает воды. Животные пьют грязную воду и умирают мучительной смертью.



Внимание! Не рекомендуется к просмотру восприимчивым людям.







"Воду приходится возить. Не знаем, что делать, когда зима придет. С кормом такая же ситуация, возим из других районов. Иногда приходится ехать за сотни километров. Сено дорогое, один рулон - 8-10 тысяч тенге. В прошлом году доходило до 14 тысяч", - рассказал ЭК глава крестьянского хозяйства "ББ" Талгат Байкен.



Местные власти, по словам фермеров, закрывают глаза на происходящее.



Нас никто не слышит и не видит. Им пора глаза открыть! К нам приезжала комиссия и депутаты, они убедились, что скот в болоте лежит, воды нет. Если мы хотим есть свое мясо, этот вопрос нужно срочно решать,

- добавляет Талгат Байкен.



В управлении сельского хозяйства области подтвердили: проблема дефицита кормов в Жангалинском районе действительно есть, но не катастрофическая.



Проблема имеется, но падеж скота из-за дефицита корма не зарегистрирован,

- заявила ЭК Нургуль Муканова.



По словам пресс-секретаря управления сельского хозяйства области, было скошено более 500 тысяч гектаров сена. А в Жангалинский район из других районов было завезено 3,3 тыс. тонн кормов.



Но цифрами скот не накормишь. Нужного объема сена заготовить животноводы не смогли, в связи с чем приходится идти на крайние меры. Фермеры вынуждены забивать скот и продавать мясо.



Один фермер у нас в районе будет резать сразу 100 голов. Никогда такого не было. Я тоже об этом думаю. Хочу продать 200 голов ангуса, потому что нет возможности их держать,

- заявил фермер.



Не решается вопрос и выплаты субсидий. 15 сентября в Уральске фермеры были вынуждены выйти на мирный митинг, требуя ускорить их выдачу. После чего в управлении сельского хозяйства сообщили, что в этом году по программе животноводства в ЗКО было выделено почти 2 млрд тенге. Выдавать их фермерам начнут на следующей неделе.