Кто запустил COVID в бункер Путина?

14:03 17.09.2021

Окружение президента могло привиться "блатной", но неэффективной "ЭпиВакКороной"



Сергей Аксенов

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Алексей Рощин

Борис Альтштейн



Пандемия коронавируса поразила ближайшее окружение Владимира Путина. Об этом он сам рассказал в ходе видеоконференции своим коллегам на саммите ОДКБ, открывшемся 16 сентября в Душанбе. Путин уже третий день находится на самоизоляции, визит в Таджикистан отменен.



"Это связано с тем, что в ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом, это не один, не два, несколько десятков человек", - заявил президент России. "К сожалению, не могу каждому из вас руку пожать, обнять вас", - добавил он.



Удивляет факт именно массового поражения. Слушать Дмитрия Пескова, который раскрыл детали, просто страшно. "Главным образом это те [инфицированы], кто принимают участие в обеспечении работы и жизнедеятельности главы государства, его безопасности", - признался пресс-секретарь.



Живо представляются телохранители с одышкой, вытирающие болезненный пот со лба официанты, плохо соображающие куда ехать водители лимузина "Аурус", горничные с температурой… Наконец, офицер связи с ядерным чемоданчиком, тенью следующий за главой государства. Здоров ли он?



По словам Пескова, вспышка заболеваемости произошла в сентябре. Определить точнее, где именно произошло заражение, кто "нулевой пациент" в окружении президента пока "не представляется возможным", так как Путин работает в разных местах. Просто апофеоз бессилия государства.



"Практически все, кто работает с президентом, вакцинированы", обнадежил пресс-секретарь. Что означает это "практически"? Кто-то все-таки не привился, но его допустили к главе государства? Хорошо хоть все болеют в легкой форме, бессимптомно, если верить Пескову.



У сотрудников президента, разъяснил Песков, после вакцинации прошло уже достаточное время, из-за чего упали титры, а ревакцинации не проводилось, что и привело к инфицированию. Поразительная безалаберность. А куда смотрели врачи знаменитой кремлевской больницы?



Сам Путин на публике паники не проявляет. И даже иронизирует. "Посмотрим, как реально сработает "Спутник V", - пошутил он на днях, рассуждая о "естественном эксперименте", в котором волей-неволей участвует глава российского государства. У нас что, других подопытных нет?



Гражданам РФ из-за этого не до смеха. "Даже Путина обманули! Ему не сказали, что после вакцины заболевают, хотя и легко!", "Бедный царь, невольно начнешь тут прислушиваться к антиваксерам", "Становится страшно за страну", - такие ремарки можно встретить в Сети.



Вообще президент во время пандемии был крайне осторожен. Общался дистанционно и даже после прививки избегал личных контактов. На публичные мероприятия с его участием гостей проверяли "как космонавтов", рассказал "СП" экс-сотрудник администрации президента Дмитрий Журавлев.



Тогда что случилось? Расслабились? Похоже на то. Недавно Путин (а значит и его многочисленная личная "свита") лично посетил Восточный экономический форум, в котором приняли участие тысячи разных людей. Проконтролировать, чем занято в свободное время окружение, сложно.



Тем более досадно, что коронавирусный мор поразил администрацию президента накануне триединого дня голосования. Путину даже пришлось зарегистрироваться для участия в электронном волеизъявлении. Открыл аккаунт на Госуслугах? Песков говорил, что гаджетов у президента нет.



Легко представить, какую радость проникновение коронавируса в самое сердце российской власти доставило внешним врагам страны. В Вашингтоне и Лондоне, Польше и Литве, и, конечно, на Украине, многие спят и видят момент своего триумфа. Неприятно знать, что твоя страна так уязвима.



До последнего момента была надежда, что Путин просто не хотел ехать на саммит ОДКБ, поскольку глава КНР Си Цзиньпин приезжать передумал. Мол, не хотелось снижать уровень общения и потому президент РФ сказался больным. Может, так оно и есть?



Вообще любая информация об угрозе здоровью президента воспринимается сейчас с беспокойством. Выстроенная в России система власти замыкается персонально на Путина. Выдерни из конструкции эту фигуру - и возможно обрушение страны. Осознают ли это те, кто отвечает за его безопасность?



Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, д. м. н. Борис Альтштейн объяснил, что даже вакцинированные люди могут быть переносчиками коронавируса:



- Ситуация, о которой сообщил Песков, вполне возможна. По-видимому, сотрудников, приближенных к президенту, проверили с помощью полимеразной цепной реакции и выявили у них ковид, обнаружили носительство вируса. Скорее всего, это относительно легкие формы заболевания, но ничего необычного в этом нет.



"СП": - Мы - публика - думали, что раз уж в стране идет такая мощная кампания вакцинации, людей порой прививают насильно, под страхом увольнения, то уж в Кремле это дело поставлено на совесть. А получается, недоглядели…



- Сотрудники президента, конечно, должны быть привиты. Но смотря чем они привились. Если вакциной "ЭпиВакКороной", то этот препарат не защищает от коронавируса. Я знаю, что многих высокопоставленных людей в РАН, тем более в Роспотребнадзоре, прививали именно "ЭпиВакКороной". Выбор вакцины зависит от рекламы, от понимания людей, а иногда это настоятельное требование самого Роспотребнадзора. "ЭпиВакКорона" - это же их вакцина (разработки ГНЦ ВБ "Вектор" - структурного подразделения надзорного ведомства - Авт.).



"СП": - В СМИ утверждают, что вице-премьера Татьяну Голикову теперь упрекают в лоббировании "своего" препарата. А Путин, поздравляя врачей, похвалил ученых за надежные вакцины, озвучив названия всех зарегистрированных вакцин, кроме "ЭпиВакКороны"…



- Скорее всего, они были привиты "Спутником V". Сейчас мы уже знаем, что вакцина защищает людей от тяжелого течения заболевания, от гибели, но коронавирус, попадая в организм человека, какое-то время все равно размножается. И в этот период носитель вируса может его передавать. Потом этот процесс прекращается. Что касается ревакцинации, то это широко принятый в вакцинологии прием, который существенно усиливает эффективность вакцины. Поэтому ревакцинация целесообразна.



Социальный психолог Алексей Рощин удивлен отсутствием реакции населения на "антиваксерную" новость из Кремля:



- История с внезапной изоляцией Путина, а затем и всего его окружения, похоже на театр абсурда. Ведь последние полгода нам внушают, что надо вакцинироваться, что это панацея, что вакцинированные защищены. И вдруг нате вам! После того, как сам президент рассказал публично, что он привился, а потом еще подтвердил это во время своей Прямой линии в июне, назвал вакцину - "Спутник V", оказалось, что многие рядом с ним заболели.



Поскольку в стране многих прививают под страхом увольнения, то поверить, что в окружении президента иначе, невозможно. Это значит и привитый президент, и привитая охрана, и другой персонал становятся носителями, уходят на самоизоляцию. Может тогда надо как-то извиниться, признать, что власти были не правы, утверждая об эффективности вакцины? Самое удивительное, что многие лояльные граждане этого противоречия в упор не видят.



"СП": - А как вам политическая версия этой истории? Коронавируса в верхах нет, а Путин просто не хотел ехать в Душанбе и нашел повод…



- Такую "мульку" да, запустили, что Путину неохота подставляться непосредственно под талибов*. Но мне кажется, что он бы мог придумать более благовидный предлог для отказа. Отказываться через то, что составляет стержень всей внутренней политики последнего года (мол, мы своей вакциной всему миру утерли нос) - овчинка не стоила бы выделки.



*Талибы, движение "Талибан" - организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003, ее деятельность на территории России запрещена.