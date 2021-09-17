ОДКБ и ШОС перед анатомией афганского джихада, - Ст.Тарасов

14:38 17.09.2021 17 сентября 2021 |

Уход США из Афганистана создает огромный вакуум, который уже затрагивает все граничащие с ней страны. Итоги саммитов ОДКБ и ШОС это наглядно показали. Главная цель Москвы на текущем этапе - не допустить дестабилизации обстановки к северу от Афганистана. "Большая игра" в регионе продолжается.

СТАНИСЛАВ ТАРАСОВ, 17 сентября 2021, 13:50 - REGNUM Так бывает нечасто, чтобы саммиты ОДКБ и ШОС хронологически почти совпали. Но это случилось в Душанбе, где прошли эти два международных форума. Еще реже встречаются случаи, когда главная тематика таких форумов оказывается одинаковой - Афганистан. Ход событий в регионе таков, что появилась острая необходимость в выработке общей позиции и подходов к тому, что происходит в этой стране, где после вывода войск США и их союзников в власти вернулся "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и появились серьезные региональные риски. Точнее, речь идет пока только о факторе общих ощущений этих рисков, поскольку никто пока не знает, как дальше будут развиваться события в этой стране и к чему нужно готовиться.



Если говорить о саммите ОДКБ, состоявшемся на уровне секретарей советов безопасности при участии министров иностранных дел и глав оборонных ведомств, то тут преобладала военная оценка ситуации. Причем, в отличие от дипломатов, военное командование ОДКБ не столь оптимистично в отношении обещаний афганских исламистов. Напомним, что в августе и сентябре в Таджикистане и Киргизии страны-союзницы уже провели крупные военные учения, на которых отрабатывались взаимодействие войск и оснащение их вооружением. Как сообщал генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, очередные такие учения - "Поиск-2021", "Эшелон-2021", "Взаимодействие-2021" и "Кобальт-2021" - намечено провести через месяц. Правда, при этом, как указывается в совместной декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ, члены блока не исключают своего участия в миротворческих операциях и предлагают задействовать механизмы расширенной "тройки" и Московского формата "как наиболее эффективные инструменты содействия процессу национального примирения в Афганистане".



Но общее понимание ситуации выражено в заявлении главы МИД России Сергея Лаврова: "Мы ничего талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не навязываем, никакие условия. Они сами провозгласили свои цели, в том числе они провозгласили приверженность дальнейшей борьбе с терроризмом, борьбе с наркотрафиком, заверили всех остальных, что они сделают все, чтобы с территории Афганистана не исходили никакие угрозы для соседних стран. И мы поддержали, как подавляющее большинство стран мира, мы приветствовали такой подход". Что же касается саммита ШОС, то на сей раз он прошел без участия лидера России Владимира Путина и его индийского и пекинского коллег. При этом глава России сослался на карантин, в котором он оказался вынужденно из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. Но если оценивать ситуацию более глубоко, то перед лидерами стран ШОС остается открытым вопрос о перспективах развития событий как в Афганистане, так и в регионе в целом.



Объективно в этом факторе скрывается определенная интрига, так как среди стран - членов ШОС обозначились разные подходы к перспективам сотрудничества с "Талибаном" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и в данной конкретной ситуации выступать с каким-то конкретным решением или предложением относительно выработки так называемого общерегионального подхода не представляется возможным. Китай, к примеру, поддерживает талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) полностью. Россия занимает выжидательную позицию. Поэтому Пекин и Москва пока избегают формирования единой повестки. Что дальше? Прежде всего, очевидно то, что Афганистан вернулся в большую геополитику и становится долговременным фактором, способным если не определять, то серьезно влиять на ход событий в регионе. Конечно, в Москве хотели бы забыть об Афганистане, но не получается в силу хотя бы того, что эта страна находится на границе Средней Азии и Ближнего Востока.



России приходится вспоминать, что ее взаимоотношения с Афганистаном насчитывают столетия, и то, что происходит или будет происходить в этой стране, так или иначе, рано или поздно будет затрагивать ее интересы. На сей счет существуют многочисленные прогнозы, опровергать или подтверждать которые способна только конкретная политическая практика. Главная проблема, как считают многие российские и западные эксперты, в том, что "Афганистан - это сосуд, в который история бросила ингредиенты, они бурлят, но супом еще не стали. Афганцы до сих пор не стали единым народом". Что в действительности будет, никто не знает. Конечно, было бы спокойнее и лучше, если бы американцам в Кабуле удалось установить и закрепить институты западной демократии. Но такого не случилось.



Могут ли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) представлять прямую угрозу бывшим советским республикам Средней Азии? Сегодня вряд ли. Завтра - возможно, что зависит от ряда внутренних и региональных обстоятельств. Пока же наиболее реально перспективной считается сценарий действий "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в сторону международного признания, да и то в случае формирования в Кабуле устойчивого правительства. Кстати, некоторые государства региона не исключают того, что талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может сменить у власти так называемая "третья сила" типа "Аль-Каиды" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Как действовать в такой ситуации и не станут ли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) меньшим из существующих зол? Не случайно на днях заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, ссылаясь на данные спецслужб, заявил о присутствии в Афганистане десятков тысяч боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При этом важно отметить, что ранее такие данных на официальном уровне не звучало, хотя Путин общими фразами выражал "обеспокоенность сильными позициями ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане".



Костяк некоторых подразделений ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) составляют вовсе не пуштуны, а бойцы запрещенного властями Ташкента "Исламского движения Узбекистана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и выходцы с Северного Кавказа. По данным разведки, часть командного состава талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стала переходить под крыло ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что воспринимается как борьба за политическое лидерство в Афганистане. Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов, ранее называвший талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) "адекватными мужиками", заверяет, что между ними и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) "идет непримиримая война". Интрига тут еще и в том, что ранее США обосновывали необходимость сохранения своего военного присутствия в Афганистане именно угрозой со стороны ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Мы это к тому, что анатомию афганского джихада в регионе еще придется вскрывать.



Как пишет в этой связи саудовское издание Asharq Al Awsat, "Афганистан - не Вьетнам, и американцы покинули эту страну не по причине поражения в идеологическом конфликте с восточным лагерем, как это произошло в Юго-Восточной Азии в 1960-е годы. Никто в Афганистане не нанес по Соединенным Штатам решающего удара". Уход США из этой страны создает огромный вакуум, который уже затрагивает все граничащие с ней страны. Итоги саммитов ОДКБ и ШОС это наглядно показали. Главная цель Москвы на текущем этапе - не допустить дестабилизации обстановки к северу от Афганистана. "Большая игра" в регионе продолжается.



17 сентября 2021 Источник - regnum.ru

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