|22:41 30-летняя Назгуль Лосникова стала главой образования Бишкека
22:17 Геополитика по-киевски. Как Украине не разорваться между Западом и Востоком, - Людмила Гундарова
22:15 В СМИ попал экземпляр "Конституции Талибана". Из 12 глав и 179 параграфов
20:41 Бывшая узбекская принцесса Гульнара Каримова продолжает давать работу швейцарским судам, - Le Temps
20:19 Альянс США с Лондоном и Канберрой направлен на КНР - Responsible Statecraft
19:37 "Цель Турции - уничтожение курдов" - Ильхам Ахмед
16:24 Кто и что разрывает Соединенные Штаты на части? - Патрик Бьюкенен
14:38 ОДКБ и ШОС перед анатомией афганского джихада, - Ст.Тарасов
14:03 Кто запустил COVID в бункер Путина?
14:00 В Западном Казахстане массово режут скот, опасаясь мора животных
13:53 Для чего Китай "создает этот огромный, огромный ядерный потенциал?"
13:52 США ушли из Афганистана, следующая остановка – Казахстан? - Данияр Мамедов
13:49 Глобальная десуверенизация и "буржуазно-социалистическая" альтернатива, - А.Елисеев
12:43 Современный мир – это война, - Денис Фисенко
12:33 Неугомонный. В который раз за очередной госпереворот в Киргизии задержан генерал Асанов
12:30 Месяц у власти. Почему "Талибан" не трансформировался из движения в правительство? - Р.Синовиц, А. Сиддик
12:26 "Они чувствуют себя обиженными". Каково быть ЦА-мигрантом в России
12:06 КырГКНБ: По делу Кумтора в розыск объявлено бывшее руководство Centerra
11:17 Бурки-на-фасон. В Бишкеке срочно стали покрываться дочери депутатов
11:15 Очередной КырПарламентарий (Чойбеков, "Кыргызстан") задержан за особо крупную взятку
09:40 История как предмет управления, - Сергей Переслегин
09:24 Как советские мечтатели кетменями построили Вахшский магистральный канал, - Г.Шерматов
09:22 Станет ли ШОС "единым фронтом" в новой афганской реальности? - А.Маслов
09:19 Как Иран воспользуется уходом американцев из Афганистана, - Вл.Карнозов
09:07 Кырпрез Жапаров помиловал и отпустил VIP-жулика Калиева ("дело ТЭЦ")
08:44 В Ашхабаде штрафуют людей в шортах. За непотребный вид
08:04 Нарушив Конституцию, президент Туниса хочет ее... обновить, - Р.Мустафин
00:43 Европа идет к своему концу? - Е.Пустовойтова
00:41 США со временем откажутся и от Тайваня? - В.Васильев
|21:11 Идет война вакцинная. В США бушует новый скандал, - А.Наумов
21:07 Как в Душанбе прошла без-путинская сессия ОДКБ, - репортаж А.Колесникова
20:56 Карта Таро. Правящая партия Японии определяется с будущим премьер-министром страны, - С.Строкань
20:16 Смена власти в Афганистане ускорила оборонный симбиоз ШОС и ОДКБ, - В.Мухин
20:13 Турция, сколотив новый альянс - ФОС, готовит наступление на севере Сирии, - И.Субботин
18:51 ОДКБешники дружно отказались размещать у себя афганских беженцев и иностранные военные базы
16:19 Расследование: миллионы из фонда благосостояния Узбекистана были выплачены родственнику Мирзиеева
16:14 Введение виз со Средней Азией создаст массу новых проблем, - Геворг Мирзаян
16:11 Чем России полезен арабский опыт контроля мигрантов
15:10 Кто расколол "Талибан"*? - Ст.Тарасов
15:01 Если дойдет до смерти, мы готовы: сотрудники казахстанского Обуховского ГОКа голодают 17-й день
14:50 Казахи и "афганские казахи": общее и особенное, - Н.Нуртазина
14:47 "Изумительная работа": роскошный дворец главы Таджикистана поразил Лукашенко (фото)
14:42 Елбасы в музее своей матери "Альжан ана" (видео)
13:25 Казахстанская команда геймеров стала победителем Лиги Чемпионов по Dota 2
13:18 КазСуд передумал и отменил оправдательный приговор жулику Шарипу ("СК "Фармация")
11:25 Пуштунский халифат: смогут ли талибы стереть афганские границы
10:10 Зачем России ШОС, ОДКБ, ВТО и "лавровская дипломатия"? - А.Захарченко
10:00 Европа и Украина могут замерзнуть, - Ольга Самофалова
09:58 Шесть ударов Джо Байдена, - Вл.Прохватилов
09:49 Кыргызский банкир Сарыбаев (банк "Толубай") задержан за попытку организовать гос-переворот
09:36 Пост-индустриальное общество стало слишком сложным. Перечитывая Штера, - Д.Буянов
|В СМИ попал экземпляр "Конституции Талибана". Из 12 глав и 179 параграфов
22:15 17.09.2021
Движение "Талибан" (запрещено в РФ) подготовило проект нового основного закона Афганистана. Об этом сообщило в пятницу афганское агентство Аамадж Ньюс, в распоряжении которого оказался экземпляр "Конституции Талибана".
В конституции талибов изложены основные принципы "Исламского эмирата Афганистан" (самоназвание талибов). Документ состоит из 12 глав и 179 параграфов. В нем указывается, что законы и политика будут строиться только на основе юриспруденции ханафизма - одной из четырех и самой распространенной правовой школы суннитского ислама. Все афганские граждане будут обладать равными правами без какой-либо дискриминации. Правительству предписывается развивать исламскую науку и создавать религиозные школы. Цвет нового афганского флага определяется как белый. Официальными языками страны будут пушту и дари, в средних школах будет преподаваться арабский.