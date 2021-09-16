30-летняя Назгуль Лосникова стала главой образования Бишкека

22:41 17.09.2021

Назгуль Лосникова назначена главой Управления образования при мэрии Бишкека. Вице-мэр Виктория Мозгачева 17 сентября представила ее на заседании постоянной комиссии БГК.



По словам Мозгачевой, Лосникова была назначена вчера.



По словам нового главы управления, ранее она работала в отделе Администрации президента. До этого был опыт работы в Минобразования.



"Сколько вам лет?" - спросил депутат БГК.



30, ответила она



Он спросил, сможет ли она сработаться с коллегами, которые старше?



"Да, у меня есть работы в Гороно и Минобразования", - сказала она.