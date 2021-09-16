В Кабуле гремят взрывы и падают ракеты

02:33 18.09.2021

В Кабуле произошли два взрыва

Катерина Медведева



В Кабуле прогремели два взрыва, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник.



Первый взрыв произошел в районе Даште-Барчи, есть пострадавшие. Второй - в области Ирфани Харрготи 13-го района, о пострадавших не сообщалось.



Двумя днями ранее сообщалось, что несколько ракет упали в одном из районов Кабула. Как рассказали местные жители, ракеты были выпущены в сторону электростанции в афганской столице.



Радикальное движение "Талибан" (организация запрещена в России) объявило об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года. Талибы захватили все крупные города и погранпереходы в стране.



26 августа рядом с аэропортом Кабула произошел взрыв. Десятки мирных афганцев и не менее 13 американских военных погибли в результате теракта - одиннадцать морских пехотинцев, один армейский солдат и медицинский работник флота. Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство".