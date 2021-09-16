Жестко подводно-опущенный Макрон отзывает франко-послов из США и Австралии

|22:41 Клетчатая юбочка, ленточка в косе... 30-летняя Назгуль Лосникова стала главой образования Бишкека
22:17 Геополитика по-киевски. Как Украине не разорваться между Западом и Востоком, - Людмила Гундарова
22:15 В СМИ попал экземпляр "Конституции Талибана". Из 12 глав и 179 параграфов
20:41 Бывшая узбекская принцесса Гульнара Каримова продолжает давать работу швейцарским судам, - Le Temps
20:19 Альянс США с Лондоном и Канберрой направлен на КНР - Responsible Statecraft
19:37 "Цель Турции - уничтожение курдов" - Ильхам Ахмед
16:24 Кто и что разрывает Соединенные Штаты на части? - Патрик Бьюкенен
14:38 ОДКБ и ШОС перед анатомией афганского джихада, - Ст.Тарасов
14:03 Кто запустил COVID в бункер Путина?
14:00 В Западном Казахстане массово режут скот, опасаясь мора животных
13:53 Для чего Китай "создает этот огромный, огромный ядерный потенциал?"
13:52 США ушли из Афганистана, следующая остановка – Казахстан? - Данияр Мамедов
13:49 Глобальная десуверенизация и "буржуазно-социалистическая" альтернатива, - А.Елисеев
12:43 Современный мир – это война, - Денис Фисенко
12:33 Неугомонный. В который раз за очередной госпереворот в Киргизии задержан генерал Асанов
12:30 Месяц у власти. Почему "Талибан" не трансформировался из движения в правительство? - Р.Синовиц, А. Сиддик
12:26 "Они чувствуют себя обиженными". Каково быть ЦА-мигрантом в России
12:06 КырГКНБ: По делу Кумтора в розыск объявлено бывшее руководство Centerra
11:17 Бурки-на-фасон. В Бишкеке срочно стали покрываться дочери депутатов
11:15 Очередной КырПарламентарий (Чойбеков, "Кыргызстан") задержан за особо крупную взятку
09:40 История как предмет управления, - Сергей Переслегин
09:24 Как советские мечтатели кетменями построили Вахшский магистральный канал, - Г.Шерматов
09:22 Станет ли ШОС "единым фронтом" в новой афганской реальности? - А.Маслов
09:19 Как Иран воспользуется уходом американцев из Афганистана, - Вл.Карнозов
09:07 Кырпрез Жапаров помиловал и отпустил VIP-жулика Калиева ("дело ТЭЦ")
08:44 В Ашхабаде штрафуют людей в шортах. За непотребный вид
08:04 Нарушив Конституцию, президент Туниса хочет ее... обновить, - Р.Мустафин
00:43 Европа идет к своему концу? - Е.Пустовойтова
00:41 США со временем откажутся и от Тайваня? - В.Васильев
|21:11 Идет война вакцинная. В США бушует новый скандал, - А.Наумов
21:07 Как в Душанбе прошла без-путинская сессия ОДКБ, - репортаж А.Колесникова
20:56 Карта Таро. Правящая партия Японии определяется с будущим премьер-министром страны, - С.Строкань
20:16 Смена власти в Афганистане ускорила оборонный симбиоз ШОС и ОДКБ, - В.Мухин
20:13 Турция, сколотив новый альянс - ФОС, готовит наступление на севере Сирии, - И.Субботин
18:51 ОДКБешники дружно отказались размещать у себя афганских беженцев и иностранные военные базы
16:19 Расследование: миллионы из фонда благосостояния Узбекистана были выплачены родственнику Мирзиеева
16:14 Введение виз со Средней Азией создаст массу новых проблем, - Геворг Мирзаян
16:11 Чем России полезен арабский опыт контроля мигрантов
15:10 Кто расколол "Талибан"*? - Ст.Тарасов
15:01 Если дойдет до смерти, мы готовы: сотрудники казахстанского Обуховского ГОКа голодают 17-й день
14:50 Казахи и "афганские казахи": общее и особенное, - Н.Нуртазина
14:47 "Изумительная работа": роскошный дворец главы Таджикистана поразил Лукашенко (фото)
14:42 Елбасы в музее своей матери "Альжан ана" (видео)
13:25 Казахстанская команда геймеров стала победителем Лиги Чемпионов по Dota 2
|Жестко подводно-опущенный Макрон отзывает франко-послов из США и Австралии
06:50 18.09.2021
Своих послов из США и Австралии Франция срочно отзывает "для консультаций"
Франция немедленно отзывает для консультаций своих послов из США и Австралии в связи со сделанными этими странами заявлениями 15 сентября - в день, когда они объявили о создании партнерства по безопасности с Великобританией, а Канберра расторгла с Парижем контракт на поставку подводных лодок. Об этом в пятницу сообщил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
"По указанию президента республики Эмманюэля Макрона я распорядился о немедленном отзыве в Париж для консультаций наших послов из США и Австралии, - приводит пресс-служба МИД слова Ле Дриана. - Это решение связано с исключительной серьезностью заявлений, сделанных 15 сентября Австралией и США".