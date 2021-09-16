Рахмон: переговоры между талибами и силами сопротивления Панджшера пройдут в Душанбе

08:30 18.09.2021

В Душанбе пройдут переговоры между представителями Фронта национального сопротивления Афганистана и талибами. Соглашение о содействии Душанбе и Исламабада этому диалогу достигнуто в ходе встречи президента Таджикистана Эмомали Рахмона и премьер-министра Пакистана Имран Хана.



Встреча состоялась вечером 17 сентября после завершения саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).



"Президент Таджикистана подчеркнул, что скорейшее устранение конфликта и напряженности в провинции Панджшер путем объявления прекращения огня и открытия дорог для оказания гуманитарной помощи населению региона является сегодня одной из важнейших задач", сообщает пресс-служба главы Таджикистана.



Эмомали Рахмон еще раз заявил, что Душанбе поддерживает инклюзивное правительство в Афганистане с участием представителей всех социальных групп. "Таджики и другие этнические группы должны занимать достойное место в инклюзивном правительстве. Только таким путем можно обеспечить мир и стабильность в Афганистане", заявил таджикский президент.



"Мы с г-ном Имран Ханом договорились содействовать переговорам между "Талибан" и таджиками в Душанбе", отметил Эмомали Рахмон после завершения встречи.



Пакистан был основным иностранным покровителем движения "Талибана (запрещено в ряде стран) после его появления на юге Афганистана в 1990-х годах, и вместе с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами признали его правительство в 1996 году.



В Исламабаде отрицает, что оказывает поддержку талибам, однако при любой возможности вступается за них. С такой позицией выступил премьер-министр Пакистана Имран Хан и на саммите ШОС в Душанбе. Он назвал приход к власти "Талибан" свершившимся фактом и заявил, что это "редкая возможность наконец закончить 40-летнюю войну в Афганистане". "Этот момент мы не должны упускать", подчеркнул он.



Имран Хан также отметил, что попытки демонизировать "Талибан" и усилить внутреннюю напряженность в Афганистане должны быть отвергнуты. "Мы полагаем, что сейчас наступил момент, когда мы должны выразить солидарность и стоять рядом с афганским народом", заявил Имран Хан. По его словам, сейчас самое главное, в Афганистане "должна быть создана целостная структура, которая должна включать все группы в Афганистане, и на этой основе должны быть восстановлены мир и безопасность". Имран Хан считает, что должны быть защищены права всех афганских народов и эта страна не должна стать рассадником террористов.



Эмомали Рахмон на саммите ШОС заявил, что движение "Талибан" намерено установить в Афганистане самодержавие. Талибы, по его словам, объявили о создании исламского эмирата на основе жестких средневековых законов шариата.



Президент Таджикистана Эмомали Рахмон

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Глава Таджикистана выразил серьезное беспокойство ситуацией в провинции Панджер. По его словам, талибы полностью заблокировали доступ Панджшера к продовольствию и другим жизненно важным продуктам, из-за чего в этом районе начался гуманитарный кризис. "Таджикистан неоднократно призывал международное сообщество, в частности, ООН и Международный комитет Красного Креста оказать экстренную помощь Афганистану и населению провинции Панджшер, которая около двух месяцев находится в полной блокаде", - подчеркнул Рахмон.



Президент Таджикистана также отметил, что государственный строй в Афганистане должен быть определен с учетом воли и позиции всех граждан. Навязывание любого политического строя Кабулу без учета мнения народа, по его словам, может привести к непредсказуемым последствиям.



15 августа талибы захватили Кабул, президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Спустя несколько недель "Талибан" объявил о формированию своего правительства. В него, вопреки обещаниям, вошли только мужчины - руководители различных фракций движения. В период своего предыдущего правления в Афганистане, с 1996 по 2001 год, "Талибан" придерживался строгой версии шариата. В стране были ограничены многие политические права, основные свободы, прежде всего жесткие правила действовали в отношении женщин и девочек.



Сейчас талибы заявляют, что будут соблюдать права человека, но многие афганцы говорят, что доверять исламистам нельзя. В свою очередь афганские женщины сообщают о притеснениях и нарушении своих прав со стороны талибов. Они уже запретили женщинам заниматься спортом и ввели раздельное обучение в университетах. В Афганистане и разных странах мира последние дни проходили антиталибские акции протеста.