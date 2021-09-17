 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Известный таджико-язгулемский веб-проповедник маулави Язгуломи приговорен к 5 годам л/с. За неправильные проповеди
08:36 18.09.2021

Сентябрь 17, 2021
Мирзонаби Холикзод
Священнослужителя Мавлави Абдулло Язгуломи приговорили к пяти годам колонии

Суд города Хорог приговорил священнослужителя Абдуллобека Кувватбекова, известного как Мавлави Абдулло Язгуломи, к пяти годам колонии. Двое его учеников проведут за решеткой по 4,5 года. Все они были признаны виновными в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности через СМИ или интернет (ч. 1 ст. 307 УК Таджикистана). Близкие Кувватбекова считают приговор несправедливым.

Имомиддин Алиев и Назриддин Шукуров, приговоренные вместе со священнослужителем, являются его учениками и односельчанами, сообщил 17 сентября Радио Озоди источник в суде Хорога.

Священнослужител Мавлави Абдулло Язгуломи арестовали летом в Душанбе по запросу властей Горно-Бадахшанской автономной области.

Кувватбек Кувватбеков, брат Мавлави Абдулло Язгуломи, считает несправедливым приговор суда. "В последнем слове брат сказал, что по его призыву десятки молодых людей покинули медресе в мусульманских странах и вернулись на родину. Он всегда участвовал в призывных кампаниях и агитировал молодежь служить в армии. Брат был расстроен тем, что суд не учел все эти его заслуги", сказал в беседе с Радио Озоди Кувватбек Кувватбеков. "Мы намерены оспорить приговор в вышестоящей инстанции", добавил он.

Священнослужитель Мавлави Абдулло Язгуломи был задержан 18 июня в Душанбе. Сотрудники столичной милиции увели священнослужителя и его брата Иззатулло. Ими были конфискованы религиозные книги и изъяты 80 тысяч долларов. Брат священнослужителя Изатулло был освобожден из-под стражи спустя две недели после ареста, его самого доставили в Хорог для проведения следственных действий.

Мавлави Абдуллои Язгуломи – уроженец сельского джамоата Язгулом Ванджского района. Видеоролики с его проповедями в соцсетях популярны среди земляков. Какой именно видеоролик власти расценили как публичный призыв к осуществлению экстремистской деятельности – не сообщается.

Источник - rus.ozodi.org
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