Нож в спину. Новый мировой порядок Джо Байдена, - Н.Бобкин

09:12 18.09.2021

НИКОЛАЙ БОБКИН | 17.09.2021



Президент Джо Байден, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 15 сентября 2021 г. объявили по видеосвязи о новом трехстороннем союзе в Тихом океане. Альянс назвали AUUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США). Как следует из совместного заявления, участники нового пакта будут укреплять через AUUKUS интересы каждого из них в области безопасности и обороны. И первой крупной инициативой AUUKUS будет создание флота атомных подводных лодок в Австралии.



В ближайшее время начнется работа над предоставлением Канберре технологий, которыми США традиционно делились только с Великобританией. Вероятно, будут обсуждаться вопросы передачи ядерных материалов. И хотя Байден успокаивает, что, мол, речь идет лишь о подводных лодках с ядерными реакторами, оснащенными обычными вооружениями, нельзя исключать получение Австралией доступа к ядерному оружию. США ставят под вопрос приверженность Вашингтона ядерному нераспространению.



Официальные лица американской администрации не смогли удовлетворительно ответить на связанные с ядерной областью вопросы о трехстороннем пакте. Преобладает мнение, что Австралия станет единственной неядерной страной, обладающей ядерным потенциалом на море.



В трехсторонней сделке нет упоминания Китая, между тем Politico отмечает антикитайскую направленность этого шага.



Выступая 31 августа, когда последний американский солдат покинул Кабул, Байден упрекнул Россию и Китай в желании видеть Америку, "увязшую еще на десять лет в Афганистане". Он сказал, что "мир меняется" и Вашингтон не даст никому возможности увидеть Америку где-либо "увязшей". Байден обещает сосредоточиться на конкуренции с Китаем и борьбе "на нескольких фронтах с Россией".



Характерная для всех администраций вера в американскую исключительность и имперское стремление Америки навязать свой порядок никуда не делись. С Китаем американская администрация предложила установить жесткие отношения, а лучшим способом для этого является создание единого фронта союзников и партнеров США. В противостоянии России Байден намеревается расширять потенциал НАТО. США, говорит он, "должны быть лидером, и ни одна другая нация не обладает такой способностью". А в углублении связей между Китаем и Россией США сталкиваются со сценарием, который может оказаться самым значительным испытанием американского лидерства.



Отвечая в октябре 2020 года на вопрос о возможности формального военного союза с Китаем, президент Путин сказал: "Теоретически это вполне возможно". РФ и КНР регулярно проводят совместные военные учения, Москва поставляет китайцам современные системы вооружений. Соединенным Штатам все труднее иметь дело с двумя противниками, Китаем и Россией, поэтому Вашингтон и пытается вбить клин в их отношения.



Список тем для переговоров между Москвой и Вашингтоном длинный, особенно важны вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Именно они были в центре встречи Путина и Байдена в Женеве 16 июня. Есть и другие темы: Украина, Сирия, Иран, но маловероятно, что Кремль станет обсуждать Китай с администрацией Байдена на каком бы то ни было уровне. Китайско-российское партнерство не подвержено американскому воздействию.



Другое дело НАТО. Европейские союзники США на саммите 14 июня 2021 года в Бельгии впервые назвали Китай угрозой безопасности для альянса. "Заявленные амбиции и напористое поведение Китая представляют собой системные вызовы международному порядку, основанному на правилах, и областям, имеющим отношение к безопасности альянса", – говорится в заключительном коммюнике НАТО. Европейские союзники Вашингтона взяли на себя обязательство решать проблемы, которые подъем Китая создает для лидерства Америки в Индо-Тихоокеанского регионе. Китай теперь является такой же целью этого альянса, как и Россия.



По итогам саммитов G7, НАТО и ЕС можно видеть, что США полностью сосредоточены на противостоянии с Россией и с Китаем. Используя тезис "двойной угрозы", американцы дают понять, что они будут сохранять текущую напряженность в отношениях с Россией. После ухода из Афганистана аргументы в пользу сокращения чрезмерных имперских амбиций США казались очевидными, но ожидания не оправдались.



Администрация Байдена, инициировав создание AUUKUS, сформировала новую антикитайскую группировку. Вашингтон обозначил разницу между Европой и англосаксонским миром. Новый альянс США, Великобритании и Австралии является "англоязычным" военным союзом, из которого убрали Францию.



В 2016 году Австралия заключила сделку с Францией о покупке флота дизельных подводных лодок, отказавшись от англо-американской альтернативы атомным судам, но с приходом Байдена австралийцы отказались от соглашения с французами. Министр иностранных дел Франции назвал это решение "ножом в спину".



В Вашингтоне считают, что Китай представляет собой наиболее значительную проблему для любой американской администрации. Создание AUUKUS – свидетельство того, что при выборе способа противостояния Китаю "нож в спину" может быть всажен любому из их союзников.