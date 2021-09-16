Оборонпром Турции задает вектор в создании оружия XXI века

13:17 18.09.2021

Итоги международной выставки IDEF 2021 в Стамбуле



Сергей Козлов

Об авторе: Сергей Владиславович Козлов – военный историк.



Международная выставка IDEF 2021 в Стамбуле входит в десятку крупнейших выставок оборонной промышленности мира, а в Европе это одна из самых значимых оружейных выставок.



В ней приняли участие 1238 производителей из 53 стран.



Турецкая выставка характерна тем, что обычно примерно половина предприятий, представляющих здесь свои оборонные разработки и технологические новинки, являются местными. В этом году их было 536. И у них всегда есть на что посмотреть. Но в этом году турецкие оборонщики превзошли сами себя.



Российский источник, побывавший там, сказал, что "в первый день ему просто хотелось застрелиться от зависти". Мы в России привыкли воспринимать турецкую оборонку как производителя известного БЛА "Байрактар", который хорошо показал себя в армяно-азербайджанской войне в НКО. Однако это лишь часть ВПК Турции, которая показывает успешные разработки в самых разных областях.



Наиболее значимой программой, которая является локомотивом всего турецкого ОПК, является работа над созданием истребителя пятого поколения. Гендиректор TUSAŞ Темель Котиль пообещал, что "учебный самолет HÜRJET и вертолет ATAK-2 поднимутся в небо 18 марта 2023 года". И станут подарком к 100-летию Турецкой Республики.



Важнейшим производителем современного ракетного вооружения Турции является Roketsan Roket, которая занимается производством аэрокосмической продукции и запчастей. Разработанная Roketsan система противовоздушной обороны SUNGUR может быть интегрирована на наземные, воздушные и морские платформы благодаря своей портативности. SUNGUR имеет возможность мобильной стрельбы, дневное и ночное обнаружение, идентификацию, отслеживание и возможность стрельбы на 360 градусов.



Ее развитием является система ближней ПВО (CIADS) LEVENT. На выставке был показан первый этап в разработке новой системы и новых ракетных решений, направленных на удовлетворение потребностей турецких ВМС в ближней противовоздушной обороне.



Другой важный участник рынка оборонной и аэрокосмической промышленности – компания Türksat. В июне 2021 года начал свою работу спутник Türksat 5A, созданный ею. Продолжаются испытания спутника 5B, которые должны завершиться в ноябре, а к концу года спутник отправят в США для запуска.



Одной из крупнейших компаний турецкого ВПК является ASELSAN, которая также занимается разработкой новых беспилотных аппаратов наземного, воздушного и морского применения. Наверное, все турецкие беспилотники и многая другая техника имеет электронную начинку этой компании. Современные турецкие разработки танков и БТР буквально напичканы электроникой и оптикой ASELSAN.



Компания ALPERA Defence Sistems представила новинку ALPERAR8. Это беспилотная колесная бронированная машина 8х8. Работает от литий-ионных аккумуляторов 23 квт. Силовой агрегат мощностью в 10 000 кВт. Она может выполнять операции на дальности в 60 км. Вооружена автоматической 20-мм пушкой. Класс бронирования 3–4.



Компания Kalekalıp представила на выставке пехотную винтовку KCR556 V2, пулемет KMG556L и снайперскую винтовку KSR50 с композитным стволом.



Компания Ankaferd показала кровоостанавливающие препараты Bludstoper собственной разработки. Они имеют обеззараживающую функцию и предотвращают болевой шок за счет применения анальгетиков. Турки не скрывают, что испытали их в войне в Нагорном Карабахе.



Турция вошла в тройку мировых лидеров по разработке ударных беспилотников. Оборонной компанией ASELSAN был представлен беспилотный катер Albatros-S нового поколения. Катер отличают высокая маневренность, мореходность и устойчивость. Он оснащен системой передачи данных с целью разработки тактических действий в морской среде. Группа таких катеров может действовать роем.



Длина Albatros-S – 7 м, скорость – более 40 узлов, дальность плавания более 200 морских миль, обладает значительной грузоподъемностью.



Другой "Альбатрос" показала турецкая компания DASAL. Созданный ей БЛА ALBATROS способен как нести различные виды вооружения, так и доставлять на поле боя разнообразные грузы весом до 630 кг, а также эвакуировать раненых.



Компанией STM недавно созданы и поставлены в войска малогабаритные БЛА, которые способны работать самостоятельно, отыскивая цель, наводиться и осуществлять поражение цели. Могут запускаться из трубы или из пакета контейнеров на 8 единиц. При этом они способны работать роем, что очень эффективно.



Есть еще один важный нюанс, дающий турецким беспилотникам серьезное преимущество перед противником. Это система управления, которая у них выстраивается посредством спутникового канала связи. Это значит, что, например, российские средства РЭБ не способны подавить рабочие частоты турецких БЛА. Данная разработка турецкой компании C2Tech работает на частотах: прием от 19,7 до 20, 2 Гц, передача – от 29,5 до 30,0 Гц.



Предлагаемые системы управления имеют очень компактные размеры и малый вес (всего 5 кг). При этом не потеряны основные рабочие характеристики по дальности связи и защищенности канала.



Особый интерес специалистов вызвала система обнаружения и подавления (уничтожения) БЛА в составе РЛС, системы оптического обнаружения цели и системы подавления сигналов управления и наведения БЛА противника KAPAN. Производитель – METEKSAN.



Успех ВПК Турции – это успех прежде всего турецкой науки, образования, университетов, НИИ и технопарков. Страна почти 20 лет активно развивает образование, науку и технику, а также промышленность и инфраструктуру страны.



На церемонии открытия ряда автомобильных дорог и тоннеля в провинции Ризе 4 сентября 2021 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что с 2002 года число автомобильных тоннелей в Турции выросло с 83 до 447, а число верфей увеличилось с 37 до 84.



По его словам, список промышленных зон страны за этот период вырос с 192 до 325. Кроме того, отметил он, в стране были созданы 79 технопарков.



О причинах бурного роста образования, науки и техники на церемонии передачи на вооружение ВС Турции ударных БПЛА Akınci Эрдоган сказал: "За короткий срок Турция довела уровень национализации в сфере оборонпрома с 20 до 80%. Это одно из величайших достижений в истории республики. Следующая цель Турции – разработать ударные БПЛА, которые смогут взлетать и садиться на наши собственные авианосцы с короткой взлетно-посадочной полосой (ВПП). Уверен, Турция сможет добиться и этой цели, и мы будем иметь возможность использовать наши ударные беспилотники в иностранных военных миссиях", – сообщил турецкий президент.