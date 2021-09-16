ВОЗ о сертификации "Спутника V": Он "заражает путинизмом"

13:23 18.09.2021

Почему на самом деле западники толпой встали против русской вакцины



Александр Ситников



Интернет-ресурс Euronews, со ссылкой на видео, размещенное в Twitter на страничке @pahowho (Панамериканской организации здравоохранения, по англ. Pan American Health Organization или PAHO) сообщил, что ВОЗ приостанавливает процесс сертификации вакцины "Спутник V" против COVIND-19 из-за "производственных" проблем.



Информагентство ссылается на заявление замглавы Панамериканской организации здравоохранения Жарбаса Барбоса. Эта новость сразу же стала мейнстримной в мировых СМИ, в том числе и в российских.



"Во время инспекции одного из (российских) заводов, где производится вакцина, было обнаружено, что этот завод не соответствует новым передовым методам производства… Производителю [вакцины] необходимо принять это во внимание, внести необходимые изменения и быть готовым к новой проверке… ВОЗ ждет, когда производитель сообщит, что завод соответствует стандартам", - пояснил Жарбас Барбоса.



Но, похоже, замглавы PAHO выдал старое предупреждение ВОЗ (датированное 23 июня 2021) в отношении фармзавода в Уфе за новое. Во всяком случае на сайте ВОЗ в списке текущих новостей такой информации нет. Что касается того самого отчета трехмесячной давности, он имеется в открытом доступе и не несет конкретики. В списке из 6 претензий в первых четырех ключевой фразой является "Выявлены опасения". А в 5-м и 6-м пунктах имеет место "Выявлены проблемы", опять-таки "с соответствующей проверкой".



Обращает на себя внимание, что документ ВОЗ об "опасениях" по поводу производства Спутника V в Уфе поместился на одной страничке, причем сам список претензий являет собой 6 коротеньких предложений. Понятно, что краткость - сестра таланта, но, если посмотреть на другие отчеты, то они тянут на десятки страниц. Очень похоже на то, что придирались по мелочам. Повторится, конкретики нет, хотя она должна быть.



При этом ВОЗ буквально вчера провела четвертое совещание Целевой группы по масштабированию инструментов борьбы с COVID-19, о чем сообщается на сайте организации.



Короче, главы Международного валютного фонда, Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения и Всемирной торговой организации встретились с руководителями ведущих компаний-производителей вакцин, чтобы обсудить стратегию по улучшению доступа к вакцинам, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода и в Африке. Эта проблема названа чрезвычайной и острой, а ее решение не может быть отложено в долгий ящик.



Как видите, в перечисленном списке имеется очередность, определяющая, по всей видимости, статус организаций в западном неофициальном табеле о рангах. Командует парадом в борьбе с ковидной пандемией почему-то МВФ и ВБ, а вот ВТО не рассматривается ВОЗ, как серьезная контора. Но удивляться не стоит, первые две организации давно уже стали политическими конторами Вашингтона и суют нос не в свои дела.



Итак, директорат Всемирной организации здравоохранения вроде бы требует срочно устранить экспортные ограничения и другие нетарифные запреты в отношении вакцин против COVID-19, а также сырья и материалов, необходимых для производства и своевременного распространения вакцин. Впрочем, лидеры-производители, включая, прежде всего AstraZeneca, Pfizer и Moderna, похоже, уже привыкли пропускать эти просьбы мимо ушей, хоть и участвуют в совещании ВОЗ.



К слову, ранее сообщалось, что эти три Фармы обещали поставить на рынок 5,3 млрд доз вакцин в 2021 году, что позволит охватить до 3,1 млрд человек. В реальности все свалили на Индию, которая за счет расширения доступа к производственным возможностям Института сыворотки в Пуне, крупнейшего в мире производителя вакцин, в очень короткое время выпустила более 2 млрд доз. Их-то и направили бедным странам, что поднимает непростые вопросы к качеству производства.



Во всяком случае очевидны нестыковки: судите сами, если Индия может завалить весь мир своими прививками, зачем ВОЗ просить AstraZeneca, Pfizer и Moderna поделиться своей продукцией?



Идем дальше. AstraZeneca, базирующаяся в Великобритании, недавно заявила, что будет поставлять свою вакцину примерно по $ 3−4 за дозу, что в пять-десять раз дешевле, чем цены других ведущих кандидатов - таких, как американские Pfizer и Moderna. Налицо резкое снижение стоимости британской прививки, которое, можно не сомневаться, связано со скандалами вокруг сильных побочек, причем явно раздутых "коллегами из США".



Казалось бы, если глобальная организация ВОЗ действительно остро нуждается в прививках и искренне заинтересована в спасении человечества от ковида, то могла бы продолжить и даже завершить сертификацию Спутника V, запретив поставки за рубеж вакцин лишь производством из Уфы. И то до тех пор, пока не устранятся претензии.



Кстати, речь идет об обычной практике, когда то или иное предприятие вносится в "черный список" экспортеров. Правда, такая практика действует в отношении дружеских стран, в противном случае по "одной паршивой овце судят о всем стаде". Можно сказать и по-другому: директорат ВОЗ считает нашу страну враждебной и всячески вставляют палки в колеса.



Добавим также, что на всевозможных околонаучных западных сайтах, которые репостятся в третьих странах, не жалеют грязи, чтобы поливать нашу вакцину. Что только нельзя прочесть:



"Спутник V - крупнейшая пиар-кампания режима Владимира Путина".



"Спутник V изначально задумывался не как способ защиты российских граждан (сам Путин, похоже, до недавнего времени не верил в серьезность COVID-19), а как невоенное оружие России для завоевания в рамках кампании вакцинационной дипломатии".



"Бразильская ANVISA отказалась одобрить Sputnik V, причина заключается в том, что вакцина содержит аденовирус, который все еще способен размножаться. Каждый вирусолог знает, насколько это опасно, за исключением российских вирусологов, которые знают, что лучше этого не знать".



"И вообще, только русский аденовирус может размножаться, а в AstraZeneca британский - нет, типа, у него отсутствуют половые органы. Любопытно, узнать, какие? Ладно, оставим эти фантазии русофобам".



В целом за кордоном ситуация с вакцинацией подается так, "если ты укололся Спутником V, значит ты конченный путинист, если же пфайзером - представитель свободного мира, а „ширнулся" индийской вакциной - то нищеброд, значит, туда тебе и дорога".