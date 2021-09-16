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|Талибы лишили узбекский язык официального статуса в Афганистане
14:21 18.09.2021
Движение "Талибан" (запрещено в России) издало временной закон, который лишил узбекский язык статуса официального в Афганистане.
Теперь, согласно принято закону, официальной религией Афганистана является суннитский ислам ханафитского мазхаба, а двумя официальными языками - пушту и дари.
При этом многие жители северных провинций Афганистана говорят на узбекском языке, а в стране имеется значительная шиитская община.
Главой исполнительной власти объявляется президент, которого будут избирать граждане и члены высшего совета.
Также в стране учреждается праздник - "День независимости от британцев, русских и американцев".