Талибы лишили узбекский язык официального статуса в Афганистане

14:21 18.09.2021

Движение "Талибан" (запрещено в России) издало временной закон, который лишил узбекский язык статуса официального в Афганистане.



Теперь, согласно принято закону, официальной религией Афганистана является суннитский ислам ханафитского мазхаба, а двумя официальными языками - пушту и дари.



При этом многие жители северных провинций Афганистана говорят на узбекском языке, а в стране имеется значительная шиитская община.



Главой исполнительной власти объявляется президент, которого будут избирать граждане и члены высшего совета.



Также в стране учреждается праздник - "День независимости от британцев, русских и американцев".