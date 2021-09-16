Оплата туда: почему США должны профинансировать восстановление Афганистана

15:58 18.09.2021 И как Путин оценивает правительство талибов



Дмитрий Лару

Наталия Портякова



Основную долю расходов на восстановление Афганистана должны взять на себя США и их союзники по НАТО. Об этом Владимир Путин заявил 17 сентября на совместном заседании глав государств - членов ШОС и ОДКБ. По мнению президента, именно американцы и их партнеры после своего многолетнего военного присутствия оставили в Афганистане "открытый ящик Пандоры". Между тем на отдельном саммите ШОС, который в этот же день прошел также в Душанбе, было принято решение о расширении организации за счет Ирана. Кроме того, Египту, Саудовской Аравии и Катару был предоставлен статус партнеров по диалогу. Последний рабочий день недели Владимир Путин посвятил не только международной повестке. На встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым он предложил единовременно выплатить по 50 тыс. рублей блокадникам Ленинграда.



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В зале и на связи



Юбилейный саммит Шанхайской организации сотрудничества, которой исполнилось 20 лет, изначально должен был пройти в Душанбе при личном участии всех лидеров "восьмерки" (она объединяет Индию, Казахстан, Киргизию, Китай, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан). Тем не менее в последний момент от поездки в центральноазиатскую республику отказались руководители трех стран.



Помимо Владимира Путина, который с 14 сентября соблюдает режим самоизоляции из-за выявления коронавируса в его близком окружении, видеосвязью решили воспользоваться индийский премьер-министр Нарендра Моди, празднующий 17 сентября свой день рождения, а также председатель КНР Си Цзиньпин, который не покидал родную страну последние полтора года.



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Между тем в заседании приняли участие наблюдатели при ШОС - президенты Белоруссии, Ирана и Монголии. А вот представители Афганистана, который получил аналогичный статус в 2012-м, отсутствовали. Причина очевидна: движение "Талибан" (запрещено в РФ) пока не смогло добиться международного признания. А для того чтобы Кабул вернулся к работе по линии ШОС, все восемь стран-членов, согласно уставу организации, должны признать талибов в качестве законной власти.



К слову, среди участников саммита также оказался президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, который стал гостем председательствующей стороны. Он заявил о готовности сотрудничать со странами ШОС по разным направлениям, включая борьбу с терроризмом и организованной преступностью.



Повысить авторитет



Гибридный формат саммита, однако, не сказался на его итогах. Одним из главных решений стало одобрение документа о начале процедуры приема Ирана в ШОС.



"Мы всегда выступали за полноформатное участие Ирана в работе нашей организации, исходя из того, что эта страна играет важную роль в евразийском регионе и уже давно плодотворно сотрудничает с ШОС", - заявил Владимир Путин.



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По его словам, вступление этой страны будет способствовать дальнейшему повышению международного авторитета организации. Исламская республика получила статус наблюдателя при ШОС в 2005-м. Спустя три года Тегеран подал заявку на вступление в ряды этой структуры. Однако с тех пор членство оставалось в подвешенном состоянии из-за действия санкций Совбеза ООН против Ирана.



Вслед за принятием ядерной сделки в 2015 году ограничения со страны были сняты. Тем не менее дальнейшее движение Ирана в сторону членства в ШОС стопорилось Таджикистаном, недовольным, что иранские власти некогда укрыли у себя одного из таджикских исламистских оппозиционных лидеров. Но "сейчас эти препятствия в какой-то мере можно считать снятыми", отметил ранее один из дипломатических источников "Известий".



Вступление Ирана в ШОС прибавит политический вес всему объединению, отметил в беседе с "Известиями" директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Александр Лукин.



- Это логичный шаг, Иран - один из региональных лидеров, влиятельная страна, которая оказывает существенное воздействие на решение самых разных вопросов. В частности, это один из ведущих игроков по Афганистану, ситуация в котором станет на несколько ближайших лет важнейшей проблемой для всей ШОС, - пояснил эксперт.



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Кроме того, на саммите был предоставлен статус партнера по диалогу Египту, Саудовской Аравии и Катару. Сейчас в таком формате ШОС работает с Арменией, Азербайджаном, Камбоджей, Непалом, Турцией и Шри-Ланкой.



Тот факт, что все больше стран хотят присоединиться к ШОС, свидетельствует о привлекательности организации, уверен директор Центра изучения России и Центральной Азии Фуданьского университета Чжао Хуашэн. Он назвал структуру важным механизмом обеспечения безопасности и стабильности в этом регионе.



- Она стала узловым механизмом, соединяющим Китай, Россию, а также Центральную, Южную и Западную Азию. Как региональная организация ШОС также получила широкое международное признание и стала активным участником строительства нового международного порядка, - сказал он "Известиям".



Ответ и ответственность



Несмотря на отсутствие афганских политиков, именно обстановка в этой стране активно обсуждалась на саммите ШОС. Происходящее в Афганистане проецируется на интересы безопасности государств - членов организации, уверен Владимир Путин. Это прежде всего связано с географическим фактором. К примеру, только протяженность таджикско-афганской границы составляет около 1340 км. Поэтому неудивительно, что афганский трек обсуждался и на совместном заседании глав государств - членов ШОС и ОДКБ, которое состоялось в этот же день в Душанбе.



Владимир Путин считает, что Соединенные Штаты и их союзники "оставили после себя открытый ящик Пандоры". Американские военнослужащие и их партнеры, которые на протяжении 20 лет боролись в Афганистане с терроризмом, бросили в стране огромные арсеналы оружия, включая бронетехнику и авиатехнику. На текущий момент парк, находящийся в распоряжении талибов и других боевиков, превышает технические возможности армии Таджикистана, сказал ранее "Известиям" глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Кроме того, численность движения, по самым минимальным оценкам, превышает 100 тыс. человек. Американские аналитики говорят о 200 тыс.



Помимо талибов в стране действуют и другие экстремистские организации: "Аль-Каида", "Исламское движение Узбекистана", ИГИЛ (все три организации запрещены в РФ). В связи с этим возникает угроза инфильтрации террористов в другие страны под видом беженцев. По-прежнему серьезной проблемой остается и наркотрафик.



Тем не менее страны ШОС и ОДКБ признают неизбежность диалога с талибами.



"Движение талибов, став практически полновластным хозяином страны, сформировало свое правительство, которое взяло на себя ответственность за будущее Афганистана. Это временное правительство, как говорят сами талибы, и его нельзя назвать реально репрезентативным или инклюзивным - мы здесь не видим представителей других этнических групп, но, как представляется, работать с ним, конечно, тоже нужно", - отметил президент России.



Между тем Москва поддерживает идею созыва под эгидой ООН представительной международной донорской конференции по Афганистану, чтобы помочь стране с восстановлением экономики и инфраструктуры.



"В целом ситуация в афганской экономике, безусловно, крайне тяжелая, все средства в зарубежных банках заморожены", - подчеркнул глава РФ.



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По оценке ООН, на сегодняшний день половина афганцев нуждается в гуманитарном содействии. При этом каждый третий лишен доступа к продуктам питания, напомнил Владимир Путин.



"Исходим из того, что основную долю расходов, связанных с постконфликтным восстановлением Афганистана, должны взять на себя именно Соединенные Штаты, страны НАТО, которые - это очевидная вещь - несут прямую ответственность за упоминавшиеся мною ранее тяжелые последствия своего многолетнего присутствия в этой стране", - добавил он.



С этим согласны и китайские партнеры, которые не раз заявляли, что США должны взять на себя ответственность за восстановление Афганистана. Си Цзиньпин 17 сентября призвал помочь афганцам в обеспечении мира и решительно бороться с любыми проявлениями терроризма. Акцент Пекина на борьбу с экстремизмом неслучаен, так как в Афганистане присутствует "Исламская партия Восточного Туркестана" - уйгурская антикитайская организация.



Помощь блокадникам



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После саммитов Владимир Путин встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Главным итогом этой беседы стало решение финансово поддержать блокадников Ленинграда.



"В связи с 80-летней годовщиной открытия Дороги жизни предлагаю провести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", постоянно проживающим на территории нашей страны, а также в Латвийской Республике, Литовской Республике, Эстонской Республике и на территориях Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Приднестровья", - заявил президент.



Размер выплаты составит 50 тыс. рублей. Сразу после беседы с руководителем Северной столицы Владимир Путин подписал соответствующий указ. Деньги блокадникам должны выплатить в нынешнем году. Источник - Известия

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