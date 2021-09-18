 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 18.09.2021
20:09  П.В. Густерин: Афганистан. С чего все началось...
20:07  "Без SCOPUS и индекса Хирша – ты букашка!" Мытарства ученых-гуманитариев в Казахстане, - Н.Нуртазина
17:55  Ядерная Австралия и цена союзничества англосаксов. Фрагментация коллективного Запада, - А.Каневский
15:58  Оплата туда: почему США должны профинансировать восстановление Афганистана
14:21  Талибы лишили узбекский язык официального статуса в Афганистане
13:24  Талибы и мафия. Смогут ли террористы и бандиты стать борцами с наркобизнесом и коррупцией? - В.Овчинский
13:23  ВОЗ о сертификации "Спутника V": Он "заражает путинизмом"

13:20  "Тут каждый день длиною в год". Талибы освободили узников Пули-Чархи
13:18  Увязание... Вспоминая войну во Вьетнаме, - А.Исэров
13:17  Оборонпром Турции задает вектор в создании оружия XXI века
09:36  Политэкономия капитализма, или Медицина как бизнес, - В.Катасонов
09:12  Нож в спину. Новый мировой порядок Джо Байдена, - Н.Бобкин
08:57  Покончил с собой казахстанский штангист, чемпион Азии Альберт Линдер
08:36  Известный таджико-язгулемский веб-проповедник маулави Язгуломи приговорен к 5 годам л/с. За неправильные проповеди
08:30  Рахмон: переговоры между талибами и силами сопротивления Панджшера пройдут в Душанбе
06:50  Жестко подводно-опущенный Макрон отзывает франко-послов из США и Австралии
02:33  В Кабуле гремят взрывы и падают ракеты
Пятница, 17.09.2021
22:41  Клетчатая юбочка, ленточка в косе... 30-летняя Назгуль Лосникова стала главой образования Бишкека
22:17  Геополитика по-киевски. Как Украине не разорваться между Западом и Востоком, - Людмила Гундарова
22:15  В СМИ попал экземпляр "Конституции Талибана". Из 12 глав и 179 параграфов
20:41  Бывшая узбекская принцесса Гульнара Каримова продолжает давать работу швейцарским судам, - Le Temps
20:19  Альянс США с Лондоном и Канберрой направлен на КНР - Responsible Statecraft
19:37  "Цель Турции - уничтожение курдов" - Ильхам Ахмед
16:24  Кто и что разрывает Соединенные Штаты на части? - Патрик Бьюкенен
14:38  ОДКБ и ШОС перед анатомией афганского джихада, - Ст.Тарасов
14:03  Кто запустил COVID в бункер Путина?
14:00  В Западном Казахстане массово режут скот, опасаясь мора животных
13:53  Для чего Китай "создает этот огромный, огромный ядерный потенциал?"
13:52  США ушли из Афганистана, следующая остановка – Казахстан? - Данияр Мамедов
13:49  Глобальная десуверенизация и "буржуазно-социалистическая" альтернатива, - А.Елисеев
12:43  Современный мир – это война, - Денис Фисенко
12:33  Неугомонный. В который раз за очередной госпереворот в Киргизии задержан генерал Асанов
12:30  Месяц у власти. Почему "Талибан" не трансформировался из движения в правительство? - Р.Синовиц, А. Сиддик
12:26  "Они чувствуют себя обиженными". Каково быть ЦА-мигрантом в России
12:06  КырГКНБ: По делу Кумтора в розыск объявлено бывшее руководство Centerra
11:17  Бурки-на-фасон. В Бишкеке срочно стали покрываться дочери депутатов
11:15  Очередной КырПарламентарий (Чойбеков, "Кыргызстан") задержан за особо крупную взятку
09:40  История как предмет управления, - Сергей Переслегин
09:24  Как советские мечтатели кетменями построили Вахшский магистральный канал, - Г.Шерматов
09:22  Станет ли ШОС "единым фронтом" в новой афганской реальности? - А.Маслов
09:19  Как Иран воспользуется уходом американцев из Афганистана, - Вл.Карнозов
09:07  Кырпрез Жапаров помиловал и отпустил VIP-жулика Калиева ("дело ТЭЦ")
08:44  В Ашхабаде штрафуют людей в шортах. За непотребный вид
08:04  Нарушив Конституцию, президент Туниса хочет ее... обновить, - Р.Мустафин
00:43  Европа идет к своему концу? - Е.Пустовойтова
00:41  США со временем откажутся и от Тайваня? - В.Васильев
Четверг, 16.09.2021
21:11  Идет война вакцинная. В США бушует новый скандал, - А.Наумов
21:07  Как в Душанбе прошла без-путинская сессия ОДКБ, - репортаж А.Колесникова
20:56  Карта Таро. Правящая партия Японии определяется с будущим премьер-министром страны, - С.Строкань
20:16  Смена власти в Афганистане ускорила оборонный симбиоз ШОС и ОДКБ, - В.Мухин
20:13  Турция, сколотив новый альянс - ФОС, готовит наступление на севере Сирии, - И.Субботин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Ядерная Австралия и цена союзничества англосаксов. Фрагментация коллективного Запада, - А.Каневский
17:55 18.09.2021

АНТОН КАНЕВСКИЙ | 18.09.2021

Австралия, страна с населением 25 млн. человек, расположенная на самом "конце географии", находится обычно на периферии мировой политики, не так уж часто попадая в сводки мировых новостей. Да и Джо Байден, выступая по поводу совместного заявления США, Великобритании и Австралии о создании нового союза трех стран, никак не смог вспомнить имя австралийского премьера Скотта Моррисона, назвав его "парнем с противоположной стороны".

16 сентября информационные ленты разнесли новость о том, что флот Австралии получит по меньшей мере восемь атомных подводных лодок, которые будут построены на верфях Аделаиды; это "обеспечит Австралии беспрецедентный военный потенциал и потребует значительного увеличения расходов на оборону". Стоимость строительства новых подводных лодок более 90 млрд австралийских долларов ($65,9 млрд).

Восемь атомных субмарин – это примерно столько, сколько имеют в своем составе ВМФ Франции и Великобритании, а вот у Индии пока только две АПЛ (одна из них – арендованная у России на 10 лет АПЛ "Нерпа"), еще 5 строятся или планируются к постройке.

Обзавестись атомным военно-морским флотом Австралии помогут США и Великобритания в рамках трехстороннего соглашения о формировании нового партнерства в сфере безопасности, названного AUUKUS.

Премьер Австралии подчеркнул, что создание партнерства AUUKUS стало "величайшей инициативой в вопросах безопасности" с 1951 года, когда был заключен военный союз Австралии, США и Новой Зеландии (АНЗЮС). "Как вы знаете, единственной страной, с которой США традиционно делились технологиями ядерных силовых установок такого рода, является Великобритания. И эта договоренность уходит корнями в 1958 год. Мы добавляем Австралию к этому партнерству", – отметил представитель американской администрации.

Стало также известно, что соглашение предусматривает создание баз ВВС и ВМС США на территории Австралии. И все это против Китая. Противостояние китайской сверхдержаве обозначено администрацией Байдена как главная внешнеполитическая задача США на историческую перспективу.

Все участники нового альянса – англосаксы. То есть альянс расположенных в разных концах Земного шара трех стран основан на их языковой и культурно-исторической близости, восходящей ко временам утверждения в XVII-XIX веках Британской колониальной империи.

Австралия давно независимое государство, но у нее есть очень определенная связь с бывшей метрополией, о чем обычно забывают: главой австралийского государства является… королева Великобритании Елизавета II (на месте ее функции выполняет генерал-губернатор, назначаемый королевой из местных политиков по представлению австралийского правительства)

Британия сохраняет огромное влияние на свои бывшие "белые" колонии. Активно работает содружество разведок англоязычных стран "Пять глаз" (Five Eyes), куда, кроме США, Великобритании и Австралии, входят Канада и Новая Зеландия. Все эти страны ни разу не уклонились от участия в крупных и длительных военных кампаниях последних двух десятилетий (Ирак и Афганистан). Канберра поддерживает все антикитайские демарши Вашингтона, что довело до введения Китаем экономических санкций против Австралии.

Надо отметить, что такой подход в Австралии разделяют не все, в стране сильны антимонархические настроения. В 1999 году в Австралии проводился референдум, в ходе которого 45% высказалось за республиканскую форму правления и разрыв последней (по конституции) связи с Великобританией.

Упомянутый уже представитель американской администрации подчеркнул, что речь идет о фундаментальном решении, которое "решительно привязывает Австралию к Соединенным Штатам и Великобритании на поколения".

Создание "союза англосаксов" говорит еще и о том, что "Запад" фрагментируется, а интересы различных западных держав дальше будут все меньше совпадать с глобальными интересами США.

И вот очередное проявление новой тенденции. Одновременно с провозглашением AUUKUS Австралия отменила соглашение с Францией о строительстве атомных подводных лодок. Разорванное соглашение было заключено в 2016 году и предусматривало строительство 12 дизельных субмарин на сумму около 40 млрд. долл.

Реакция Франции последовала незамедлительно: "Это действительно удар в спину. Мы установили с Австралией доверительные отношения. Это доверие подорвано. И сегодня я в гневе, с большим чувством горечи в связи с разрывом этого контракта. Так не поступают союзники", – заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. На следующий день Франция отозвала своих послов из Вашингтона и Канберры. Отзыв посла в дипломатической практике – один из наиболее жестких демаршей, демонстрирующих крайнюю степень недовольства действиями "страны пребывания".

И сразу последовало продолжение указанной тенденции (фрагментации коллективного Запада): через несколько часов после провозглашения о создании AUUKUS председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала ускорить развитие Европейского оборонительного союза. Она подчеркнула, что этому объединению нужно обладать достаточной волей, чтобы использовать военные инструменты в международных делах без помощи США и НАТО.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1631976900
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Елбасы принял президента АОО "Назарбаев Университет" Шигео Катсу
- Сенаторы в первом чтении одобрили законопроект по усилению социальной защиты граждан
- Нурлан Нигматулин принял Генерального секретаря ТюркПА
- Выступление Спикера Сената Маулена Ашимбаева на Евразийском Медиа Форуме
- А. Мамин проинспектировал инфраструктурное развитие г. Алматы
- Министра Цоя не взяли бы в стахановцы
- В Мажилисе презентован законопроект, направленный на обеспечение равного доступа предпринимателей к мерам господдержки
- Кадровые перестановки
- Крымбек Кушербаев провел очередное заседание Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  