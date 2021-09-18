Мировая элита использует пандемию ковида в своих корыстных целях, - Пол Робертс

00:16 19.09.2021

Неужели Соединенные Штаты находятся в предсмертной агонии?

Пол Робертс

Мировая элита использует пандемию ковида в своих корыстных целях



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Уважаемые читатели!



Что-то очень неамериканское происходит внутри режима Байдена и во всем Западном мире.



В интервью с Верой Шарав, которое я опубликовал здесь, известная правозащитница указала на тот экстраординарный факт, что избранные президенты западных правительств издают указы, касающиеся ковида, так, будто они диктаторы.



Другими словами, избранные лидеры в демократических странах больше не понимают своей конституционной роли и готовы использовать полномочия, которыми они не обладают ни юридически, ни конституционно. Этот факт подразумевает, что население в целом - включая коллегии адвокатов и юридические вузы - спокойно относится к идее насаждения "фюрера". Клаус Шваб, директор Всемирного экономического форума глобалистов и сторонник "Великой перезагрузки", использует искусственно организованную "пандемию ковида" для того, чтобы изменить отношения между людьми и правительством на отношения господства элиты. У Шваба много союзников, в том числе Демократическая партия в США и многие в Еврокомиссии.



Нацист в Овальном кабинете выражает себя таким образом: "Многие из нас разочарованы тем, что почти 80 миллионов американцев все еще не вакцинированы, хотя вакцина безопасна, эффективна и бесплатна". Поскольку установленным является тот факт, что вакцина не является ни эффективной, ни безопасной, то почему Байден лжет? Какова реальная повестка дня?



Эти "многие из нас" не включают в себя миллионы американцев, которые отказываются от опасной инъекции, которая не является вакциной. МРНК-вакцины - это экспериментальная технология, последствия применения которой неизвестны. Согласно значительно заниженным официальным базам данных о неблагоприятных последствиях вакцинирования в США, Великобритании и ЕС, миллионы людей пострадали от вакцин; некоторые - серьезно и навсегда. А десятки тысяч людей умерли. Многие эксперты ожидают, что уровень смертности со временем возрастет из-за последствий инъекции, выпускающей спайковый белок в организм человека, где он поражает жизненно важные органы.



Эти "многие из нас" не включают в себя те доверчивые души, которые поверили нарративу и приняли инъекции. Среди этих людей один из моих друзей, который утратил способность пользоваться ногами. Вакцинированные пострадавшие теперь знают, что их обманули.



Эти "многие из нас" не включают в себя тех вакцинированных, которые были уверены, что они защищены, и которые теперь узнают, что это не так, и сейчас им каждые 8 месяцев необходимо делать "бустерные дозы" инъекции. Они теперь также знают, что их обманули. Они также узнают, что по поводу "бустерных" инъекций их обманывают.



Так кто же такие эти "многие из нас", о которых говорит Байден? Он имеет в виду Билла Гейтса, Клауса Шваба, Тони Фаучи? Что они удумали?



Это тот вопрос, над которым вы должны серьезно задуматься. Вполне возможно, как говорит Вера Шарав, что западные элиты решили отказаться от идеи, что правительство подотчетно кому-то еще, кроме них самих. Действительно, мы, народ, должны отвечать перед элитой.



В течение некоторого времени события развивались в этом направлении, и теперь у элит есть ковид и нагнетание страха, что открывает возможности для трансформирования ими действовавшей формы западного правительства.



Чтобы определить, будут ли правительства на Западе продолжать - по крайней мере, теоретически - отчитываться перед народом, или же народ на самом деле будет отчитываться перед правительством (что означает элиту), следите за судами.



Трудно поверить, чтобы элита смогла захватить власть без предварительного привлечения судов, но мы видим, как суды - по крайней мере, на начальном этапе - ограничивают захват власти.



Мы также наблюдаем неповиновение со стороны губернаторов штатов и судебные иски против режима Байдена со стороны генеральных прокуроров штатов.



Режим Байдена заявляет, что он сокрушит непокорные штаты.



Что должно беспокоить нас в связи с обязательной прививкой Байдена, так это не только неконституционность этой меры, но и то, что у юридического советника Белого дома, ни в министерстве юстиции Байдена (sic) не нашлось ни одного человека, который понял бы или смог бы обеспокоиться тем, чтобы указать Байдену на то, что президент и ведомства исполнительной власти не издают законы. Законы принимает конгресс - независимо от того, принимают ли они законы для групп особых интересов или для народа. Байден может попросить конгресс принять законы, предусматривающие принудительную вакцинацию, но Байден не может объявить ее своим указом.



Байден пытается сделать то, что произошло в Древнем Риме, когда римский сенат передал свои юридические полномочия Цезарю.



Упразднит ли себя конгресс Соединенных Штатов, позволив исполнительной власти захватить его законотворческие полномочия?



Будут ли суды отводить глаза и допустят ли они восхождение диктатуры?



Эти важные вопросы скоро будут решены, по-видимому, без какого-либо участия американского народа.



В Европе и в Англии люди выходят на улицы, протестуя против мер по упрочению тирании.



Но: не в Америке, населенной овцами - беззаботными, с промытыми мозгами, индоктринированными.



ОТ РЕДАКЦИИ "СП": публикуем этот материал американского журналиста в рамках полемики о пользе или вреде вакцинации, хотя при этом отнюдь не во всем разделяем точку зрения автора - явного ковид-диссидента. Редакция "СП", напротив, убеждена, что тотальная вакцинация является, пожалуй, единственным способом справиться с пандемией, при том при обострении ситуации допустимы и принудительные меры для остановки заразы…



Aвтор - Пол Крэг Робертс - Paul Craig Roberts - доктор экономических наук, заместитель министра финансов США по экономической политике в администрации Рональда Рейгана. Работал редактором и обозревателем газеты "Уолл-стрит джорнел", журнала Businessweek и информационного агентства Scripps Howard News Service. В свое время был автором постоянной колонки в газете The Washington Times. Автор многочисленных книг, посвященных крупнейшим проблемам современности.



Перевод Сергея Духанова.



Публикуется с разрешения автора.



18.09.21