Иран стал полноправным членом ШОС

09:18 19.09.2021

Иран станет членом Шанхайской организации сотрудничества. Такое решение приняли во время юбилейного саммита ШОС в Душанбе.Иран стал полноправным членом ШОС

Иран станет членом Шанхайской организации сотрудничества. Такое решение приняли во время юбилейного саммита ШОС в Душанбе.



По словам президента РФ Владимира Путина, Россия поддерживает инициативу о начале процедуры приема Ирана в организацию.



"Вступление Ирана, безусловно, будет способствовать дальнейшему повышению международного авторитета организации", - подчеркнул глава государства.



Он добавил, что РФ всегда выступала за полноформатное участие Ирана в работе ШОС, так как эта страна играет важную роль в регионе.



Также Россия приветствует предоставление Египту, Катару и Саудовской Аравии статуса партнеров по диалогу с организацией, указал глава государства.



По итогам саммита президенты стран - участниц ШОС подписали "Решение о начале процедуры приема Ирана в члены Шанхайской организации сотрудничества", что начало работу по вступлению страны в организацию.



Как сообщил глава иранского МИД Амир Абдоллахиан в диалоге с агентством ISNA, "это стратегическое членство окажет важное влияние на всестороннее сотрудничество с Ираном в рамках политики соседства, а также в рамках ориентированной на Азию политики".



Также президент РФ призвал разработать методы, которые позволят сделать работу наблюдателей и партнеров ШОС эффективнее. В связи с этим он предложил организовать мероприятия на высшем и высоком уровне в формате "ШОС+".



Сейчас полноправными членами Шанхайской организации сотрудничества являются девять государств. У трех стран, в том числе и Афганистана, сохраняется статус наблюдателя. Еще шесть государств являются партнерами по диалогу.