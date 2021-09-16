 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Иран стал полноправным членом ШОС
09:18 19.09.2021

Иран станет членом Шанхайской организации сотрудничества. Такое решение приняли во время юбилейного саммита ШОС в Душанбе.Иран стал полноправным членом ШОС
Иран станет членом Шанхайской организации сотрудничества. Такое решение приняли во время юбилейного саммита ШОС в Душанбе.

По словам президента РФ Владимира Путина, Россия поддерживает инициативу о начале процедуры приема Ирана в организацию.

"Вступление Ирана, безусловно, будет способствовать дальнейшему повышению международного авторитета организации", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что РФ всегда выступала за полноформатное участие Ирана в работе ШОС, так как эта страна играет важную роль в регионе.

Также Россия приветствует предоставление Египту, Катару и Саудовской Аравии статуса партнеров по диалогу с организацией, указал глава государства.

По итогам саммита президенты стран - участниц ШОС подписали "Решение о начале процедуры приема Ирана в члены Шанхайской организации сотрудничества", что начало работу по вступлению страны в организацию.

Как сообщил глава иранского МИД Амир Абдоллахиан в диалоге с агентством ISNA, "это стратегическое членство окажет важное влияние на всестороннее сотрудничество с Ираном в рамках политики соседства, а также в рамках ориентированной на Азию политики".

Также президент РФ призвал разработать методы, которые позволят сделать работу наблюдателей и партнеров ШОС эффективнее. В связи с этим он предложил организовать мероприятия на высшем и высоком уровне в формате "ШОС+".

Сейчас полноправными членами Шанхайской организации сотрудничества являются девять государств. У трех стран, в том числе и Афганистана, сохраняется статус наблюдателя. Еще шесть государств являются партнерами по диалогу.

Источник - ИАЦ МГУ
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