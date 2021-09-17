Сын за отцом. Ожидает ли Туркменистан скорая "династийная" передача власти? - Брюс Панниер

12:51 19.09.2021

Сын президента Туркменистана достиг возраста, который позволяет ему занять президентское кресло. Между тем высший законодательный орган собирается на заседание в канун праздника - Дня независимости. Грядет ли в стране передача власти "наследнику"?



"БОЛЬШИЕ НОВОСТИ" В "ЦАРСТВЕ ОТШЕЛЬНИКОВ"?



В этом месяце Туркменистану предстоит сразу несколько важных событий, и в совокупности они могут стать источником больших новостей для этого "царства отшельников".



27 сентября в Туркменистане отмечают День независимости. К этой дате на заседание собирается Халк Маслахаты - высший законодательный, хотя и играющий малозначительную роль, государственный орган.



А несколько раньше, 22 сентября, Сердару Бердымухамедову, сыну президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, исполняется 40 лет. Согласно Конституции страны, часто игнорируемой, это минимальный возраст для любого претендента на высший государственный пост.



Такое совпадение событий заставляет задуматься, - ведь очевидно, что Сердара давно готовят на смену отца.



Бердымухамедов-младший окончил университет в августе 2014 года и к ноябрю 2016-го получил место в парламенте на прошедших без огласки внеочередных выборах. О том, что такое голосование состоялось, стало известно, когда власти объявили: Сердар Бердымухамедов стал депутатом.



Позже выяснилось, что законодатель, чье место занял Сердар, подал в отставку незадолго до выборов.



Бердымухамедов-младший и по сей день является депутатом. Помимо этого, он также занимает пост вице-премьера. В целом, отследить, какие должности были в послужном списке президентского сына после его переизбрания в парламент в 2018 году, - задача не из легких.



Он служил заместителем министра иностранных дел, заместителем губернатора, а затем губернатором Ахалского велаята, где находится столица Ашхабад; министром промышленности и строительства, заместителем председателя кабинета министров, председателем высшей контрольной палаты и состоял в Совете госбезопасности.



Сердар Бердымухамедов также является президентом Ассоциации туркменского алабая и Ассоциации ахалтекинского коневодства - эти животные в Туркменистане превратились в такие мощные символы, что им воздвигают памятники.



Государственные СМИ уже несколько лет сосредоточены на личности и деятельности Сердара Бердымухамедова. Недавно они писали, как невероятно повезло с ним стране.



Этим летом сын президента возглавлял туркменскую делегацию на Олимпийских играх в Токио и был почетным тренером национальной сборной, получившей первую в истории страны олимпийскую награду. Тяжелоатлетка Полина Гурьева завоевала серебро. По утверждениям госСМИ, в этом ей каким-то непостижимым образом помогло положительное влияние Бердымухамедова-младшего.



По возвращении делегации в Туркменистан государственный телеканал транслировал вручение Бердымухамедовым подарка тяжелоатлетке - нового внедорожника Lexus.



СЕРДАР ПОВСЮДУ



Сердар Бердымухамедов в последнее время очень часто мелькает на государственном телевидении: раздает награды спортсменам и артистам, посещает школы, чтобы пообщаться с детьми.



Когда-то в государственных СМИ доминировали новости лишь об отце Сердара, но в последнее время сын, как кажется, выдвинулся на передний план.



Никаких объявлений о том, что в этот День независимости грядет что-то экстраординарное, не делалось. Пока все это только предположения, которые, в частности, основаны и на упорных слухах о том, что здоровье президента ухудшается.



Слухи о плохом самочувствии циркулировали применительно ко всем президентам Центральной Азии. Часто за этим стоят отчаянные надежды народа избавиться от деспотизма.



Но Бердымухамедов-старший страдает диабетом, и его нехарактерное исчезновение на месяц из поля зрения общественности летом 2019 года кажется одним из убедительных свидетельств того, что его физическое состояние действительно может ухудшаться, несмотря на многочисленные фото и видео, которые показывают по гостелевидению и на которых он то катается на велосипеде, то занимается другим видом спорта.



Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время посещения Всемирного дня велосипеда в Ашхабаде, 3 июня 2020 года

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время посещения Всемирного дня велосипеда в Ашхабаде, 3 июня 2020 года

Сердара Бердымухамедова очевидным образом и ускоренными темпами продвигают на высший пост. Вопрос только в том, когда и как это произойдет.



Вот почему встреча Халк Маслахаты в канун Дня независимости может вызывать больший интерес, чем обычно.



ПРЕЖНИЕ "ДОСТИЖЕНИЯ" ХАЛК МАСЛАХАТЫ



Прежде чем говорить о Халк Маслахаты, стоит упомянуть, что 27 сентября на самом деле не является Днем независимости Туркменистана. По крайней мере, эта дата не была праздничной до 2018 года.



27 сентября отмечается годовщина последнего дня международных соревнований - Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые Туркменистан принимал в 2017 году. Это было 10-дневное мероприятие, на которое туркменское правительство изрядно раскошелилось.



С 1991 по 2017 год День независимости отмечался 27 октября.



Халк Маслахаты не обязан собираться в День независимости, поэтому в происходящем несомненно есть интрига.



Когда в Туркменистане решают объявить о важных решениях, обычно это происходит во время собраний Халк Маслахаты.



В сентябре 1996 года именно Халк Маслахаты призвал Сапармурата Ниязова, в ту пору бывшего президентом, "просто" позволить объявить его пожизненным президентом. Ниязов отказался, поэтому в декабре 1999 года Халк Маслахаты проголосовал за то, чтобы сделать его пожизненным главой государства, а также вручил белый халат, пальмовый посох, символы пророка Мухаммеда, и медаль из чистого белого золота "За большую любовь к независимому Туркменистану".



В августе 2002 года Халк Маслахаты одобрил предложение Ниязова о переименовании дней недели и месяцев в году.



Халк Маслахаты неоднократно отклонял двуличные просьбы Ниязова позволить ему уйти в отставку или провести новые президентские выборы.



Халк Маслахаты одобрил увольнение спикера парламента Овезгельды Атаева с поста в декабре 2006 года, сразу после смерти Ниязова. По Конституции Атаев был следующим на очереди на пост президента.



Бердымухамедов распустил Халк Маслахаты в 2008 году, но затем восстановил в 2017 году и придал статус высшего законодательного органа.



В 2018 году Халк Маслахаты перенес дату Дня независимости с 27 октября на 27 сентября и проголосовал за отмену привилегий, которые граждане получали с первых дней независимости: бесплатных газа, электричества и воды.



В этом году все готово для очередного политического театра, на этот раз в День независимости.



Теперь наблюдателями нужно только дождаться 27 сентября, чтобы узнать, станут ли их предположения реальностью. Для тех, кто использует туркменский календарь 2002 года, это "Баш гюн, 27-е число Рухнамы".



Брюс Панниер