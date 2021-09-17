Умер всеми брошенный экс-елбасы Алжира Бутефлика

13:42 19.09.2021

Конец эпохи Бутефлика: названа причина смерти экс-президента Алжира

Глава государства был отстранен военными при попытке пойти на пятый срок



Экс-президент Алжира Абдельазиз Бутефлика скончался в возрасте 84 лет после долгой болезни, сообщила канцелярия президента страны. Его смерть ознаменовала конец долгой эпохи североафриканского государства.



Глава государства был отстранен военными при попытке пойти на пятый срок



Абдельазиз Бутефлика в первый раз был избран на пост президента Алжира в 1999 году в условиях, когда все его противники сняли свои кандидатуры в знак протеста против условий проведения выборов.



В начале своего первого президентского срока Бутефлика сумел добиться заключения соглашение с вооруженными исламистами, которые вели кровавую гражданскую войну в стране на протяжении 1990-х годов, напоминает Би-би-си. Вообще за время своего президентства Бутефлика не только помешал Алжиру скатиться в пучину хаоса и братоубийственной междоусобицы, восстановить в стране безопасность, но и вернуть сюда иностранные инвестиции.



После своего первого срока на посту президента Бутефлика еще трижды вновь избирался главой Алжирской Народно-Демократической Республики. А в 2014 году он изменил конституцию, обнулив ограничение максимального количества сроков.



Но еще в 2013 году президент Бутефлика перенес инсульт, после чего с трудом говорил и мог передвигаться только в коляске с посторонней помощью. На публике глава государства редко. Последний раз его видели в 2017 году, когда он открывал станцию метро и мечеть в столице страны городе Алжир.



Бутефлика использовал доходы от нефти и газа, чтобы успокоить внутреннее недовольство, и Алжир действительно стал более мирным и процветающим, что позволило стране на время избежать беспорядков "арабской весны", свергнувших в 2011 году лидеров в соседних Тунисе, Ливии, а также в Египте.



Но процветала коррупция, и алжирцы все больше злились на политическое и экономическое оцепенение, подпитывая массовые протесты.



Два года назад, несмотря на преклонный возраст и болезни, из-за которых ему приходилось подолгу проходить лечение за границей, Абдельазиз Бутефлика собрался баллотироваться на пятый срок. Это решение вызвало в стране крупные протесты, после которых 2 апреля 2019 года глава республики под давлением военных ушел в отставку.



После его отставки новые власти начали целую серию расследований коррупции в ближайшем окружении бывшего президента. Нескольких его приближенных действительно осудили и посадили, в том числе брата бывшего главы государства, Саида, который не только был советником президента, но и, как считалось, в последние годы фактически управлял Алжиром. Саид был приговорен к 15 годам тюремного заключения по различным обвинениям, в том числе и в заговоре против государства.



Покойный Бутефлика в прошлом был участником национально-освободительного движения за независимость Алжира от Франции. Он стал в 1956 году одним из главных организаторов забастовки алжирских студентов против французских властей. Был одним из организаторов алжирской народно-освободительной армии. С 1960 года - майор, командующий войсками алжирской освободительной армии на юге страны.



А уже в 1963 года был назначен министром иностранных дел молодой республики – на тот момент он считался одним из самых молодых в мире глав внешнеполитических ведомств, ему было всего 26 лет – и оставался на этом посту до смерти алжирского президента Хуари Бумедьена в 1978 году.



Как отмечает CNN, на дипломатическом поприще Бутефлика стал влиятельной фигурой в Движении неприсоединения, которое дало глобальный голос Африке, Азии и Латинской Америке. Будучи президентом Генеральной Ассамблеи ООН, Бутефлика пригласил палестинского лидера Ясира Арафата выступить перед Генассамблеей в 1974 году, что стало историческим шагом к международному признанию проблемы Палестины. Он также потребовал предоставить Китайской Народной Республике место в Организации Объединенных Наций и выступал против режима апартеида в ЮАР. Бутефлика также приветствовал Че Гевару, а молодой Нельсон Мандела получил свое первое обучение в Алжире.



Потом его карьера знала взлеты и падения – он успел оказаться вовлеченным в обвинения по делу о финансовых махинациях, был осужден, а потом амнистирован, успел пожить несколько лет в эмиграции, вернулся домой в 1990-х годах, когда Алжир был разорен войной между армией и вооруженными исламистскими боевиками, в результате которой погибло не менее 200 тысяч человек, и вновь оказался на вершинах алжирской политики.



Как сообщает CNN, о личной жизни экс-президента известно было немного. Официальные записи не упоминают жену, хотя, по некоторым данным, брак был заключен в 1990 году. В течение многих лет Бутефлика жил со своей матерью Мансурией в квартире в Алжире, где она обычно готовила ему еду.



Андрей Яшлавский