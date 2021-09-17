Жизнь - удалась. Елбасы продолжает заниматься гольфом (видео)

13:46 19.09.2021

Видео с играющим в гольф Елбасы опубликовано в Сети



Пресс-служба Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева опубликовала архивное видео, передает zakon.kz.



В сообщении отмечено, что гольф – один из любимых видов спорта Елбасы.



