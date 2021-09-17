Языки в пламени: в Канаде занялись сожжением "вредных" книг

13:51 19.09.2021

Руководство школьного округа таким образом боролось с расизмом



Владислав Крылов



Дух времени: ученые узнали, как появилась загадочная рукопись о Христе

Кто на самом деле написал одно из самых популярных богословских произведений Средневековья



Перед грядущими 20 сентября внеочередными парламентскими выборами в Канаде разгорелся - практически в буквальном смысле - скандал. История, случившаяся еще в 2019 году в провинции Онтарио, стала известна широкой общественности лишь сейчас и вполне может отобрать голоса как у правящей Либеральной партии, так и у Новой демократической партии Канады, сыграв на руку консерваторам. Подробности - в материале "Известий".



Инклюзивное сожжение



Как сообщила франкофонная служба вещания "Радио Канада", в 2019 году на юго-западе провинции Онтарио произошло событие, аналоги которому, казалось, остались лишь в учебниках истории - или на территориях, управляемых "Талибаном" (террористическая организация, запрещенная в РФ) и подобными радикальными клерикальными режимами. По распоряжению совета католического школьного округа Провиденс, объединяющего 30 франкофонных начальных и средних школ, из библиотек учебных заведений были изъяты 4700 книг. Затем крамольные сочинения были торжественно сожжены, а пепел использован в качестве удобрения. Языческая по сути своей церемония была объявлена "очистительным ритуалом примирения".



По объяснению руководства округа изъятые книги были оскорбительны по отношению к аборигенам Канады. Как уточнили педагоги, огню были символически преданы лишь 30 книг, остальные были уничтожены более тривиальными методами - отправлены в макулатуру или выброшены на свалку. "Мы хороним прах расизма, дискриминации и стереотипов в надежде, что мы вырастем в инклюзивной стране, где все могут жить в процветании и безопасности", - говорится в закадровом тексте к видеозаписи церемонии Redonnons à la terre ("Вернуть земле"), распространенной после акции сожжения среди учащихся школ округа.



Классное чтение: почему нельзя выбрасывать книги

Отказ от печатного текста негативно влияет на умственные способности и может привести к деградации личности



Полный список уничтоженных книг не оглашается, однако известно, что среди изъятой литературы были популярные комиксы об Астериксе и Обеликсе, что вызвало особое возмущение во Франции. Издание Le Figaro выяснило, что руководство школьного округа Провиденс планировало продолжить показательные "очистительные ритуалы" и в 2020 году, но связанные с пандемией ограничения на массовые мероприятия помешали провести в жизнь начинание. В принципе, на Западе уже свыклись и смирились с самыми неожиданными "колебаниями генеральной линии" по борьбе с расизмом и прочими пережитками, но случай в Онтарио, кажется, задел слишком тонкие струны в общественном сознании. Слишком многие все еще помнят, где в "цивилизованном мире" в последний раз занимались сожжением неугодных сочинений - и кто этим занимался.



Предвыборные страсти



Ловец истории: почему мы продолжаем зачитываться Вальтером Скоттом

Знаменитый писатель родился 250 лет назад в Эдинбурге



Разумеется, сам факт того, что о проведенной два года назад церемонии вспомнили лишь в канун внеочередных выборов в парламент, не случаен. Как выяснили журналисты, акция в Провиденсе прошла с "благословения" Сьюзи Кис, сопредседателя Комиссии по коренным народам от правящей Либеральной партии Канады. Точнее говоря, бывшего сопредседателя: 8 сентября Кис заявила о своей добровольной отставке.



В ходе скандала выяснилось, что "хранительница знаний" (как именовали ее в своем видео школьные начальники из Онтарио), судя по всему, подделала документы о своем происхождении и не имеет никакого отношения к коренным народам Канады. Разумеется, для защиты интересов индейцев и иннуитов необязательно самой принадлежать к этим народам, но дело в том, что Кис заняла должность, апеллируя именно к якобы полученному ей некогда "аборигенному" семейному образованию, которое дало ей возможность лучше понимать жизнь коренного населения страны.



Острый бюджет: продажи детективов выросли в 2,5 раза

Чьи криминальные романы помогли книжному рынку выжить в пандемию



Канадские политики в большинстве своем осудили инцидент, но, как и можно было предположить, с характерными оговорками. Премьер-министр Джастин Трюдо, хотя сам "никогда не согласился бы сжигать книги", считает, что белое население Канады не может "диктовать аборигенным народам, как именно нужно проводить примирение" (в свете последовавшей отставки Кис слова премьера звучат довольно двусмысленно). Глава Новой демократической партии Джагмит Сингх заявил, что "видел изображения, комиксы и презентации, проявляющие неуважительное отношение к аборигенным сообществам", и призвал "изменить подход к обучению детей", не высказавшись прямо по поводу факта сожжения книг. Наиболее прямо и определенно прояснили свою позицию лишь представители правых партий. Лидер консерваторов Эрин О’Тул и Ив-Франсуа Бланше из "Квебекского блока" осудили сожжение книг вне зависимости от намерений организаторов акции. "Дорога к примирению не может означать уничтожения Канады. Я категорически осуждаю сожжение книг", - написал О’Тул в Twitter.



Откуда ждать удара



"Цветным не нравится детская сказка "Маленький черный Самбо". Сжечь ее. Белым неприятна "Хижина дяди Тома". Сжечь и ее тоже", - монолог брандмейстера Битти из "451 градуса по Фаренгейту" в Канаде стал не просто метафорой происходящего (с этим в западном мире уже, по сути, смирились), но объективной реальностью. Канадский социолог и писатель Матье Бок-Коте назвал подход организаторов акции "мошенническим" и обвинил их в "идеологическом терроре". Впрочем, Бок-Коте давно известен как непримиримый критик мультикультурализма. Но канадцы с более радикальными взглядами также остались не в восторге. "Школьные работники могли бы и сообразить, что сожжение книг было, мягко говоря, плохой идеей. В любом случае выглядело как что-то, придуманное белыми людьми для белых людей", - говорит канадская писательница и блогер Кейт Макдональд.



Из другого текста: к 2025 году бумажная книга подорожает вдвое

Почему цифра "съест" классический формат и что может ей помешать



Навязанная борьба за "новые ценности" вызывает все большее раздражение и неприятие в западном мире. И если "простые люди" пока молчат, то интеллектуалы все чаще поднимают голос против, раскрывая истинную подоплеку шумных кампаний "извинения за расистское прошлое", публичных "шоу на коленях" и прочего, логично завершающегося сожжением книг. "При неолиберализме люди - это сырье, ресурс, как зерно или топливо. Уничтожение книг нужно для того, чтобы облегчить извлечение денег из человеческого ресурса, из рабочих, потребителей, мелких бизнесов и местных общин. Надо заставить забыть, что были приключения и открытия, забыть, что еще недавно одной зарплаты рабочего хватало на собственный дом, машину и обучение детей в колледже. Чтобы заглушить любой возможный протест, надо не дать в детстве нужные книжки читать. Нужно внушить, что это было при "расизме, сексизме и фашизме". Но в действительности неолиберализм - это фашизм сегодня", - объясняет американо-израильский писатель и публицист Михаэль Дорфман.



"Там, где сжигают книги, впоследствии сжигают и людей", - писал в трагедии "Альмансор" Гейне. Почти одновременно с немецким романтиком на ту же тему высказался и русский писатель, но уже в комедии. "Забрать все книги бы да сжечь", - давал рецепт борьбы с инакомыслием в грибоедовском "Горе от ума" Фамусов. В просвещенном XIX столетии мало кто верил в возможность возвращения средневековых обычаев - в ХХ веке сбылось мрачное пророчество Гейне. На долю нашей эпохи, похоже, выпала не трагедия, но фарс: осуществление мечтаний Фамусова лучшими прогрессивными умами Запада. Впрочем, борцы с предрассудками из округа Провиденс, скорее всего, удивились бы, узнав, что в точности следуют заветам вымышленного российского мракобеса двухсотлетней давности.