Талибы восстановили одиозное "министерство добродетели и порока"

19:50 19.09.2021

Афганистан: девочкам велено в школу не ходить, а в Кабуле восстановлено министерство добродетели и порока

18 сентября 2021



С 18 сентября мальчикам разрешили вернуться в средние школы. Девочки пока сидят дома. Одна из главных проблем заключается в том, что учить девочек теперь могут только женщины, а квалифицированных учительниц просто не хватит



В Афганистане вернувшиеся к власти талибы разрешили мальчикам и учителям-мужчинам вернуться в школы, тогда как девочки пока что от занятий отстранены.



Официальный представитель новой власти Забихулла Муджахид отметил, что планы на возвращение девочек в классы у правительства есть, но в настоящий момент ведется работа по "отработке процедуры", включая разделение учителей.



Тем не менее есть опасения, что ситуация в Афганистане возвращается к 90-м годам прошлого века, когда по всей стране существовал запрет на женское образование.



Пока что девочки могут посещать начальные школы, как, например, эту в Герате. Снимок сделан 14 сентября 2021 г. Но сумеют ли они продолжить образование в средней школе, пока не ясно



В официальном заявлении о возобновлении учебы в школах с 18 сентября говорится, что все учителя и ученики мужского пола должны вернуться в свои образовательные учреждения.



В средних школах Афганистана учатся дети от 13 до 18 лет, и большая часть из них и раньше была разделена на мужские и женские.



Некоторые ученицы средних школ сказали Би-би-си, что особых надежд на получение образования у них больше нет, и будущее представляется им довольно мрачным.



"Каждое утро я просыпаюсь и спрашиваю себя: а для чего мне вообще жить? Должна ли я теперь сидеть дома и ждать, пока кто-то не постучит в дверь, чтобы на мне жениться? Это что, единственная цель жизни для женщины?" - сказала одна из них, собиравшаяся, до возвращения талибов, стать юристом.



А ее отец отметил, что его собственная мать была полностью безграмотной, и муж ее постоянно оскорблял, называя идиоткой: "Я не хочу, чтобы моя дочь оказалась в таком же положении, как и моя мать", - заключил он.



Во время первого пребывания талибов у власти, девочки могли учиться только до восьми лет, причем единственно доступным им предметом было изучение Корана



Другая 16-летняя школьница боится, что школы для девочек так и не откроются, потому что талибы не хотят, чтобы женщины становились образованными.



Ранее на этой неделе талибы объявили, что женщинам разрешат учиться в университетах, но не вместе с мужчинами, и при соблюдении нового дресс-кода.



Однако дело в том, что у большинства университетов просто нет средств на то, чтобы организовать отдельные аудитории для женщин. Кроме того, если средние школы для девочек станут практически недоступными, у них просто не хватит знаний для получения высшего образования.



За 20 лет, прошедших после свержения талибов и до их возвращения во власть, число девочек в средних школах Афганистана выросло от нуля до двух с половиной миллионов, а грамотность среди женщин удвоилась и достигла 30%.



Правда, этот прогресс был достигнут, главным образом, за счет жительниц городов.



Новая вывеска на воротах бывшего министерства по делам женщин, которое теперь стало министерством распространения добродетели и предотвращения порока



Вернувшиеся к власти талибы поспешили заявить, что женщины в Афганистане будут пользоваться уважением, но "в рамках исламского закона".



Пока что новая власть закрыла министерство по делам женщин, заменив его на министерство по распространению добродетели и искоренению порока. 20 лет назад оно занималось насаждением строгих исламских правил и наложением жестких ограничений на женщин.



По словам корреспондента Би-би-си Лиз Дусет, хотя лидеры талибов и признают, что за 20 лет мир изменился и они изменились тоже, несоответствие между обещаниями и проводимой политикой становится все более очевидным.