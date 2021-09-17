Реабилитация басмачей прошлого – это опосредованная поддержка исламизма в настоящем, - В.Гулевич

00:34 20.09.2021

ВЛАДИСЛАВ ГУЛЕВИЧ | 17.09.2021 |

Басмачи, англосаксы и талибы*

Реабилитация басмачей прошлого – это опосредованная поддержка исламизма в настоящем



Верховный суд Узбекистана реабилитировал одного из главарей басмаческого движения Ибрагим-бека Чакабаева и полтора десятка прочих лиц, приговоренных в 1920-1930-х годах советским правосудием к высшей мере наказания. Президент Шавкат Мирзиеев, комментируя факт реабилитации, сказал: "...почти сто лет спустя справедливость восторжествовала... Необходимо продолжить благородную работу, направленную на восстановление чести и достоинства национальных патриотов".



Басмаческое движение в Средней Азии – это исламский терроризм образца 1920-1930-х годов. Подпитывался он теми, кто курирует исламистское движение в наше время, – англосаксами. Сегодня в Великобритании нашли приют многие исламистские структуры и группировки, запрещенные в России и в других странах: Исламская информационная служба, "Хизб ут-Тахрир"*, Исламский фронт спасения и др. Сто лет назад Лондон также использовал исламистов в своих интересах.



В Средней Азии эти интересы заключались в недопущении усиления советского влияния в британских колониях. В частности, Лондон не устраивало заключение в 1921 году советско-афганского договора о дружбе, согласно которому Советская Россия гарантировала беспошлинный транзит через свою территорию товаров, закупленных Афганистаном, и направляла в помощь афганской армии военных инструкторов.



Центральная Азия



Британцы планировали создать на стыке границ Афганистана, СССР и Китая исламский эмират, в состав которого, кроме приграничных афганских областей, вошли бы земли Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Туркмении и Казахстана. Этот проект сопрягался с проектом создания британцами уйгурского государства в китайском Синьцзяне. Удайся эти проекты, советская Средняя Азия оказалась бы зажатой с двух сторон исламистскими псевдогосударственными образованиями и, по расчетам Лондона, пала бы под их натиском.



В Синьцзяне ставка была сделана на уйгуров, в Средней Азии – на богатых баев, недовольных приходом советской власти. Неуклюже выглядят пропагандистские попытки представить басмаческих главарей борцами за "национальную идею" и "народное счастье". Богачи за бедняков не воюют, а идея независимости не осуществляется на деньги колонизаторов. Басмачами в Средней Азии называли грабителей и налетчиков. Басмачество – род занятий, а не идеология.



Жертвами басмаческого террора становились инженеры, медики, учителя, милиционеры, военнослужащие, дехкане. Басмачи разрушали мосты, дороги, оросительные системы. Угрожали местным жителям смертью за обучение детей в школе и лечение в советских больницах. Это была война против своего народа.



Басмачи



Прискорбно, что Верховный суд Узбекистана не считает нужным провести дополнительное расследование басмаческих преступлений, установить обстоятельства их совершения и точное количество пострадавших. Также не мешало бы донести до общественности информацию о степени участия в уничтожении басмачества добровольческих отрядов из числа местного населения. Того же Чакабаева обезвредил отряд ОГПУ под командованием таджика Мукума Султанова.



Геополитические соображения, по которым Лондон взращивал исламистско-басмаческий проект, остаются актуальными сегодня. 14 сентября 2021 года "правительство Восточного Туркестана в изгнании" (штаб-квартира в Вашингтоне) опубликовало на разных языках, в том числе на русском, заявление по случаю 17-летия со дня своего официального учреждения. В заявлении говорится, что стратегической целью и историческим долгом "правительства" и всех тюркских народов является достижение независимости Восточного Туркестана.



Восточный Туркестан



Под Восточным Туркестаном понимается китайская провинция Синьцзян, идеологи движения называют ее общим домом для уйгуров и местных казахов, узбеков, киргизов, татар. Существующий в проекте Восточный Туркестан граничит с Россией, Киргизией, Таджикистаном, Казахстаном, Афганистаном, Пакистаном, Монголией и Индией. В каждой из этих стран исламистская проблема по-своему актуальна, и превращение Верховным судом Узбекистана исламистов образца 1920-1930-х в национальных мучеников на руку идеологам Восточного Туркестана.



Члены "правительства Восточного Туркестана" проживают в США, Японии, Франции, Швейцарии, Канаде, Норвегии и Германии, что указывает на заинтересованность этих государств в реализации антикитайского и антироссийского проекта. В 2020 г. "правительство Восточного Туркестана" направило британскому парламенту обращение с просьбой о противодействии "неоимпериалистическому" проекту Китая "Один пояс, один путь". "Восточные туркестанцы" предлагают создать антикитайскую коалицию в составе США, Великобритании, Австралии, Японии, Канады и Индии.



В регион Центральной Азии западные стратеги включают постсоветскую Среднюю Азию, часть азиатской части России, а также частично Монголию, Китай, Пакистан, Афганистан, Иран и Индию. Закрепившись в этом пространстве, западные державы обеспечат себе возможность давления на Россию, Китай и Иран, влияя на процессы в масштабах всей Евразии.



В условиях ухода американских войск из Афганистана и захвата страны талибами идеологические эксперименты с басмачеством чреваты серьезными последствиями. Известно, что в борьбе с басмачами активное участие с афганской стороны принимали отряды хазарейцев – самого притесняемого шиитского народа в суннитском Афганистане. В то же время часть афганцев-суннитов оказывала басмачам вооруженную поддержку.



Культ Чакабаева в современном Узбекистане автоматически превращает хазарейцев в душителей узбекской национальной идеи, а афганских суннитов, поддерживавших Чакабаева, – в союзников этой идеи.



Пропагандистская кампания Ташкента по восхвалению басмачества нацелена на внутреннее потребление, но не полетят ли "идеологические брызги" этой кампании на соседние страны, в том числе на Афганистан? Методы ведения войны басмачами 1920-х годов не отличались от методов ведения войны талибами сегодня: тот же фанатизм, то же стремление возродить архаические обычаи. Идеологически это родственные движения.



Напомним: в 1990-х годы Среднюю Азию сотрясали налеты современных басмачей с территории Афганистана – кровопролитные бои российских и таджикских пограничников на афганской границе, Баткенская война афганских исламистов против вооруженных сил Киргизии и Узбекистана с применением авиации и артиллерии, бои на туркменско-афганской границе в 2018 году. Современным аналогом басмачества является запрещенное в России "Исламское движение Узбекистана"*, объявившее о своем подчинении запрещенному в России Исламскому государству*.



Реабилитация басмачей прошлого – это опосредованная поддержка исламизма в настоящем.