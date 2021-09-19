"Побег" из зоны влияния США у латиноамериканцев не вышел, - Д.Моисеев

09:59 20.09.2021

На саммите СЕЛАК идея создания антивашингтонского союза не получила поддержки

Данила Моисеев

19.09.21



Главы участников СЕЛАК верят в организацию, но практических шагов для ее развития не предпринимают.

В столице Мексики, Мехико, прошел саммит Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) – крупнейшего межгосударственного объединения Нового Света, не включающего в себя США, Канаду и Бразилию. На нем ряд лидеров, включая мексиканского президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и главу Эквадора Гильермо Лассо, предложили странам региона интегрироваться по типу Евросоюза. Кроме того, предложено углубить сотрудничество с Китаем. Идея региональной интеграции без США озвучена уже не в первый раз. Однако саммит показал, что на практике ее реализовать пока невозможно. Связями с США латиноамериканские страны сильно дорожат, и среди них слишком много противоречий.

Главными темами саммита помимо сотрудничества в борьбе с пандемией стало углубление региональной кооперации. "В эти времена СЕЛАК может стать главным инструментом укрепления отношений между нашими странами", – заявил на открытии мероприятия Обрадор. Идею создания латиноамериканского аналога ЕС он продвигает давно (см. "НГ" от 25.07.21). Теперь же он рассчитывал на конкретную поддержку. А ее было обещано меньше, чем рассчитывал мексиканский лидер.



Одним из важных событий саммита стал приезд на него главы Венесуэлы Николаса Мадуро, не частого гостя на международных форумах. Он открыто, явно и недвусмысленно поддержал идею создать структуру, аналогичную Евросоюзу, и заявил, что штаб-квартира новой организации могла бы находиться в Мехико. А вот другой лидер, на которого рассчитывал мексиканский президент, глава Аргентины Альберто Фернандес, несмотря на свои левые перонистские взгляды, все-таки не приехал, сославшись на необходимость остаться в стране во время перестановок в правительстве.



К удивлению многих наблюдателей, среди прочих участников саммита идею Обрадора поддержал не кто иной, как умеренный консерватор и глава Эквадора Гильермо Лассо, призвавший воспринимать проблемы соседей как собственные. Правда, он предложил сделать ставку не столько на политические объединения, сколько на экономическое сотрудничество.



"Голос нашего экономического роста будет звучать красноречивее и убедительнее, чем любое совместное заявление, которое мы cделаем", – заявил он. Впрочем, не совсем понятно, о каком росте говорит Лассо. Латинская Америка на сегодняшний день, пожалуй, самый пострадавший от COVID-19 регион планеты. А в Эквадоре ситуация особенно печальна. В крупнейшем городе страны Гуаякиле, с которым тесно связан Лассо, пандемия приобрела вовсе угрожающий характер (см. "НГ" от 29.04.20). Экономика южноамериканских стран с трудом выдерживает испытание пандемией. Ярким проявлением ее неустойчивости стал технический дефолт Аргентины в прошлом году. В такой ситуации избавиться от связей с Вашингтоном весьма проблематично.



Действия прочих участников саммита показали, что единства в противостоянии США от них ожидать не приходится. Так, президент Уругвая Луис Альберто Лакалье Поу раскритиковал правительство Кубы за подавление оппозиции и заявил, что он не собирается признавать авторитарные режимы и что вообще Уругвай отнюдь не выступает за уменьшение влияния Организации американских государств (ОАГ), дружественной Соединенным Штатам. В ответ глава Кубы Мигель Диас-Канель осудил Уругвай за неолиберальную политику.



"СЕЛАК имеет потенциал для развития, пускай и труднореализуемый сейчас. Показательно, что в пользу развития организации высказывались не только левые силы. Я напомню, что в создании СЕЛАК принимала участие Мексика, когда власть в стране была у правых. Другое дело, что практических шагов для развития организации пока не делается", – сказал директор Центра ибероамериканских исследований СПбГУ Виктор Хейфец.



Для начала нужны примеры успешного решения вопросов, например, в сфере фармакологии, что заявлено в повестке саммита. Пока же участники организации больше говорят, нежели действуют. Эксперт в разговоре с "НГ" пояснил, что за время существования СЕЛАК так и не было создано реально действующих структур и механизмов для решения тех или иных вопросов. А у ОАГ они, к слову, есть, хоть и не идеальные, но работающие.



При этом Мексика сейчас активизировалась к концу срока председательства, а до этого два года она практически бездействовала. Нельзя не отметить и того, что реального единства без участия Бразилии, покинувшей организацию по решению президента Жаира Болсонару, достичь сложно, считает Хейфец.