 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Умер Народный артист Узбекистана актер Шухрат Иргашев
10:00 20.09.2021

Умер актер Шухрат Иргашев
В возрасте 76 лет ушел из жизни народный артист Узбекистана Шухрат Иргашев, известный по ролям в фильмах "Возвращение командира", "Это было в Коканде", "Озорник", "Дневной дозор" и других.

Актер, народный артист Узбекистана Шухрат Иргашев скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщила пресс-служба Агентства кинематографии.

О причинах смерти не сообщается. Сообщается, что актер умер 17 сентября в Москве.

Шухрат Ибрагимович Иргашев родился 19 июня 1945 года в Ташкенте. После окончания школы работал столяром и слесарем на Ташкентском заводе "Подъемник".

Актерскую карьеру он начал в начале 1960-х в театральной студии при Дворце культуры швейников. Позднее, в 1966 году Иргашев дебютировал в фильме "Нежность". Спустя два года - в 1968 году - актер завершил обучение в Ташкентском театрально-художественном институте им. А.Н. Островского и вошел в труппу Ташкентского русского драматического театра им. М. Горького. Он стал работать на студии "Узбекфильм" в 1970 году.

В 26 лет Иргашев удостоился звания заслуженного артиста Узбекской ССР, а в 1989 году он получил звание народного артиста Узбекской ССР.

Актер известен по ролям в фильмах "Нежность" (1966), "Возвращение командира" (1968), "Это было в Коканде" (1977), "Озорник" (1977), "Дневной дозор" (2005), "Высоцкий. Спасибо, что живой" (2011), "Боец" (2004) и многих других.
"Трагическая новость - ушел от нас Шухрат Иргашев... Ушел навеки... Остались дети и внуки, остались фильмы и роли, остались мы, друзья и коллеги Шухрата, которые его не забудут никогда... Прощай, Шухратик... Ты прожил трудную, но яркую жизнь красивого и талантливого человека, отдыхай теперь в райских садах..." - Али Хамраев (Facebook)

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Источник - gazeta.uz
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