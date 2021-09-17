"Назарбаев фонд" купил у России "Азиатско-Тихоокеанский банк". Оно ему надо?

10:15 20.09.2021

Казахстанская компания купила Азиатско-Тихоокеанский банк почти за 80 миллиардов тенге

Казахстанская компания, в числе владельцев которой "Назарбаев фонд", купила АТБ на аукционе, предложив наибольшую цену



НУР-СУЛТАН, 17 сен - Sputnik.



Банк России продает Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) казахстанской Pioneer Capital Invest за 14 миллиардов рублей (79,8 миллиарда тенге, или 188 миллионов долларов). Кроме того, российский финрегулятор получит часть прибыли кредитной организации за январь-сентябрь 2021 года.

АТБ продан казахстанской компании на торгах в форме закрытого аукциона первой цены. Об этом в кулуарах международного банковского форума "Банки России - XXI век" рассказала глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

"У нас сегодня состоялся аукцион по продаже АТБ. Им стал иностранный инвестор с казахским капиталом, по хорошей цене", - цитирует Набиуллину РИА Новости.

В пресс-службе центробанка России сообщили, что, помимо казахстанского инвестора, в торгах также приняли участие две приглашенных Банком России компании - ПАО "Промсвязьбанк" и ПАО "Совкомбанк". Четвертый приглашенный инвестор отказался от участия в торгах и не подавал заявки на участие.

Отмечается, что ТОО "Pioneer Capital Invest" предложило наибольшую цену в размере 14 миллиардов рублей. В соответствии с условиями договора купли-продажи акций, победитель аукциона до 30 ноября также перечислит Банку России часть чистой прибыли за девять месяцев 2021 года.

В соответствии с условиями торгов переход права собственности к ТОО "Pioneer Capital Invest" ожидается до 1 ноября 2021 года.

Кто владеет Pioneer Capital Invest

На сайте Центробанка России сообщается, что владельцами Pioneer Capital Invest являются частный фонд "Назарбаев Фонд" (61,8%), автономная организация образования "Назарбаев Университет" (20,55%) и автономная организация образования "Назарбаев Интеллектуальные школы" (17,65%). Данные приводятся в списке лиц, контролирующих другой российский банк - "Квант Мобайл".