Экс-глава крупнейшей российской криптобиржи арестован в Варшаве по запросу Казахстана

10:42 20.09.2021

20.09.2021



В Варшаве задержан экс-глава крупнейшей российской криптобиржи Wex Дмитрий Васильев. Два года назад его уже арестовывали в Италии, но тогда ему удалось вернуться в Россию. Со второй попытки его все-таки могут экстрадировать в Казахстан, где против него возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщает Би-би-си.



34-летнего Дмитрия Васильева задержали в Варшаве еще в августе, но польская газета Wyborcza узнала об этом только сейчас.



Слухи о задержании Васильева ходили среди бывших клиентов биржи Wex с конца августа. Близкий знакомый Васильева подтвердил Би-би-си, что он действительно под арестом в Варшаве.



Задержание состоялось в аэропорту Варшавы 11 августа, после чего он был арестован судом на 40 суток, уточняет Wyborcza. У Польши к нему претензий нет: по линии Интерпола его уже несколько лет разыскивает Казахстан.



Сейчас польская прокуратура рассматривает вопрос об экстрадиции Васильeва в Казахстан, сообщает Wyborcza со ссылкой на свои источники.



В пресс-службе польской полиции Би-би-си на вопрос об аресте Васильева сообщили, что не могут разглашать информацию о конкретных гражданах.



Кто такой Дмитрий Васильев

Васильев - уроженец Беларуси, в 2010-е увлекся криптовалютами, обслуживал крупных клиентов из Китая, которые торговали на крупнейшей русскоязычной криптобирже BTC-e.



Летом 2017 года BTC-e закрылась - после ареста в Греции одного из предполагаемых администраторов биржи Александра Винника. Осенью того же года она перезапустилась под новым именем Wex, а Васильев стал ее директором. Он же был единственным собственником официального юрлица биржи - компании из Сингапура.



По состоянию на конец 2017 года Wex замыкала второй десяток крупнейших криптобирж мира, суточный оборот торгов составлял 80 млн долларов, писал РБК.



В конце 2018 года Васильев продал сингапурское юрлицо семье бывшего киевского предпринимателя Дмитрия Хавченко, который воевал на востоке Украины на стороне пророссийских сепаратистов под позывным "Морячок".



Би-би-си писала, что реальным собственником Wex при Васильеве мог быть житель Новосибирска Алексей Билюченко - партнер арестованного в Греции Винника по BTC-e. А за "Морячком" мог стоять российский предприниматель Константин Малофеев.



Сам Малофеев всегда отрицал, что имел какое-либо отношение к Wex.



После Wex Васильев пытался развивать собственные криптопроекты, в последнее время жил в Петербурге.



В чем обвиняют Васильева

Биржа Wex перестала работать летом 2017 года - еще до покупки "Морячком". На момент краха на ней хранилось криптовалют на несколько сотен миллионов долларов.



Среди клиентов биржи нет однозначной позиции, кто может быть виноват в развале биржи. Один из бывших вкладчиков Wex с конца 2019 года, в течение нескольких месяцев, последовательно сообщал о минировании судов, школов и детских садов в России, требуя, чтобы Константин Малофеев вернул ему 120 биткоинов, которые у него застряли на Wex.



Во всех случаях информация о минировании не подтвердилась. На конец января 2020 году общее число эвакуированных на время проверок граждан составило 1,6 млн человек, писал Интерфакс. И это только в Москве.



Еще один клиент биржи из Алматы написал заявление в правоохранительные органы Казахстана, обвинив уже Васильева в том, что он с помощью биржи Wex похитил у него 20 тысяч долларов. Было возбуждено уголовное дело, Васильева объявили в международный розыск.



Первый раз по запросу Казахстана он был арестован в Италии летом 2019 года, но через несколько недель его отпустили: сам Васильев говорил Би-би-си, что в его деле итальянцы обнаружили некие ошибки. Российский адвокат, знакомый с этим делом, говорил, что ошибки были в запросе на экстрадицию.



Теперь казахские власти попробуют экстрадировать Васильева со второй попытки. В МВД Казахстана не ответили на вопрос Би-би-си на момент публикации.