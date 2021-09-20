Новый старый Афганистан: стресс-тест для ОДКБ и ШОС, - И.Джорбенадзе

10:45 20.09.2021 Члены двух блоков по-разному относятся к смене власти в ИРА, но вместе пытаются противостоять потенциальной угрозе, заодно доказывая свою "полезность".



На события в Афганистане члены обеих организаций откликнулись проведением военных учений.



В Душанбе один за другим прошли саммиты глав государств Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Главной обсуждаемой проблемой на обоих форумах стал Афганистан и ситуация вокруг него. Как подчеркивалось в выступлениях первых лиц государств - членов этих организаций, а также наблюдателей, проблему безопасности в мировом масштабе в контексте прихода к власти в Афганистане движения "Талибан" (запрещено в РФ) следует решать сообща, поскольку "сольные выступления" в столь напряженной геополитической обстановке, далекой от благостного прогноза, обречены на провал.



Но тут возникает ряд вопросов, в том числе, вытекающих из идеологической, политической и военно-технической направленности не столько вышеупомянутых организаций как таковых, а некотором разброде в их рядах в отношении новой власти Афганистана. Хотя каким бы оно ни было, над государствами - членами ОДКБ и ШОС (часть их имеет общую границу с Афганистаном), а также и иными, навис "дамоклов меч".



Напомним, что ОДКБ - это военный блок в составе России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Армении. ШОС, отпраздновавшая в конце прошлой недели в Душанбе свое 20-летие, представленная Россией, Китаем, Таджикистаном, Казахстаном, Киргизией, Узбекистаном, Индией, Пакистаном (процедура по присоединению Ирана уже начата), официально военным союзом не является. Однако его главные провозглашенные задачи - укрепление стабильности и безопасности в ареале организации, борьба с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком, что особенно актуально в контексте афганской проблематики. Общая территория стран, входящих в Шанхайскую организацию, составляет около 50% территории Евразии с численностью населения порядка 3,5 млрд человек - это почти половина населения планеты.



"Ядерный шанхайский клуб" может стать квинтетом

Несмотря на территориальную внушительность, огромный пласт человеческого ресурса, военную, экономическую (преимущественно за счет Китая) мощь, а также то обстоятельство, что половина членов "восьмерки" - ядерные державы, ШОС зачастую пытаются представить "бумажной" структурой. Впрочем, как и ОДКБ, пока успешно защищающую своими армиями (здесь лидирует Россия) территориально-экономическое пространство государств, в нее входящих. Вряд ли такая оценка справедлива. Это не никчемное Содружество Независимых Государств и все еще прихрамывающий Евразийский экономический союз, к тому же не имеющий отношения к сугубо военной проблематике.



Итак, ОДКБ, ШОС и Афганистан. В обоих саммитах президент России Владимир Путин участвовал в онлайн режиме ввиду его самоизоляции (по официальной информации, в окружении главы государства есть заболевшие ковидом). В Душанбе на форум ШОС также не приехали первые лица КНР и Индии - с коллегами и они общались по видеосвязи. Скорее всего, Си Цзиньпин и Нарендра Моди воздержались от встречи в "лайфе" из-за разницы в позициях в отношении новой афганской власти: Пекин готов сотрудничать с "Талибаном" (слишком много денег он вложил в Афганистан), а Дели считает, что правительство ИРА должно быть инклюзивным, а там видно будет.



Впрочем, такого же мнения придерживаются Таджикистан, имеющий с Афганистаном самую протяженную границу, и Россия. Но последней это не мешает вести диалог с талибами. Позиции же Пакистана, Узбекистана и Казахстана близки к китайской. Кстати, Душанбе, как принимающая сторона, воздержалась от приглашения на саммит ШОС представителей нового правительства Афганистана, имеющего в организации статус наблюдателя.



В общем, новые вожди ИРА еще никем не признаны легитимными, однако все лидеры государств Шанхайской организации согласились с тем, что с Кабулом "надо работать". Более того, Путин сделал акцент на необходимости диалога с США, другими странами Запада для поэтапной разморозки находящихся за рубежом резервов Афганистана и восстановления программ по линии Всемирного банка и Международного валютного фонда. А также возобновления работы контактной группы ШОС - Афганистан.



Главное, однако, - общая согласованная политика всех членов организации с учетом серьезных рисков, связанных с обострением ситуации в ИРА после, как сказал Путин, "бегства" из этой страны сил США и их союзников по НАТО. Поскольку происходящее в Афганистане напрямую проецируется на интересы государств - членов ШОС. Тем более, с учетом общей границы с ИРА.



Иллюстрация ИА "Росбалт"

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Что можно сделать для смягчения ситуации? В целом, все согласны с тем, что Шанхайская организация должна содействовать началу инклюзивного межафганского мирного процесса с параллельным блокированием исходящих из Афганистана угроз терроризма, религиозного экстремизма, наркотрафика.



Под силу ли это ШОС? С большой долей вероятности - да, причем вкупе с ОДКБ, прямо отвечающей за безопасность входящих в него стран, часть которых является также и членами Шанхайской организации. Собственно, не случайно и именно для координации действий афганскую проблематику обсудили лидеры государств и ШОС, и ОДКБ.



О возможностях последней еще будет сказано. Здесь же отметим существование такой проблемы, как борьба различных сил влияния за положение дел в Афганистане и вокруг него. По этому поводу с полной определенностью высказались председатель КНР и президент Белоруссии (эта страна имеет в ШОС статус наблюдателя). "Никоим образом нельзя допустить, - сказал Си Цзиньпин, - чтобы кто бы то ни было обращался к нам с нравоучениями… чтобы внешние силы под каким-либо предлогом вмешивались во внутренние дела стран региона". И можно не сомневаться в том, что Китай будет упорно придерживаться этого принципа.



Лукашенко же заявил, что для ШОС наступает время "исторического стресс-теста", и что эта одна из самых крупных в мире региональных организаций должна отстоять "многополярный мир", а не играть по правилам, диктуемым внешними силами. Можно сколько угодно зубоскалить над заявлениями белорусского лидера, но в имеющейся ситуации с Афганистаном он фактически озвучил одну из составляющих формулы успеха Шанхайской организации как в контексте ее влияния на обстановку в Афганистане и вокруг него, так и по другим направлениям.



Из того, что говорилось на саммите ШОС, можно сделать вывод, что организация готова усилить свою работу на оборонном и антитеррористическом треке, что, собственно, было сходу продемонстрировано на практике: в преддверии саммита в Оренбургской области на полигоне "Донгуз" начались и все еще проходят антитеррористические командно-штабные учение "шанхайских" стран "Мирная миссия - 2021" с участием 4 тыс. военнослужащих.



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Практически одновременно с ними стартовали стратегические маневры России и Белоруссии "Запад-2021", в которых приняли участие воинские контингенты из государств ОДКБ, ШОС, а также нескольких стран, не являющихся членами этих организаций. На маневрах отрабатывались новые методы отражения операций беспилотников, защиты от оружия массового поражения, противодействия приемам, используемым международными террористами.



То есть можно сказать, что ОДКБ и ШОС - это не только "бумажки" и громкие заявления. И, что крайне важно, "шестерка", учитывая напряженную обстановку в Афганистане, утвердила на саммите план по оснащению Коллективных сил безопасности современным вооружением и спецсредствами. Также создаются механизмы сотрудничества военной полиции, военного следствия, прокуратуры и судов (трибуналов). По информации генсека ОДКБ Станислава Зася, "проработаны коллективные меры, призванные обеспечить безопасность Таджикистана в случае обострения пограничной ситуации". С этой же целью через месяц вблизи уже значительно укрепленной Россией таджикско-афганской границы пройдет целая серия масштабных учений Коллективных сил ОДКБ: "Поиск-2021", "Эшелон-2021", "Взаимодействие-2021" и "Кобальт-2021".



На саммите этой организации было подписано множество документов, касающихся, в том числе, развития ее миротворческого потенциала и возможности его задействования в операциях под эгидой ООН, а также касающихся биологической безопасности, гуманитарного, экономического и иного сотрудничества. Впрочем, многие положения этих соглашений уже работают, частично охватывая и ШОС, перекликаясь с ее действиями и планами. Поскольку обе эти организации готовы задействовать свой оборонный, политический и экономический потенциал в новых условиях - не только из-за обстановки в Афганистане, но и исходя их общего мирового контекста с его кризисными ситуациями, включая Большой Ближний Восток, Северную Африку и взаимоотношения с отдельными державами из других ареалов.



Можно сказать, что ШОС и ОДКБ, несмотря на различие военно-политической, финансово-экономической мощи входящих в них государств, сумели отставить в сторону свои амбиции и сформировать общие подходы по многим проблемам. Ситуация на их границах хоть и тревожная, но безопасность государств обоих блоков при этом обеспечивается. Так что "тест на стресс" они пока сдают.



Ирина Джорбенадзе

20.09.21 Источник - rosbalt.ru

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